第57屆廣播金鐘獎得獎一覽：教育電台成最大贏家、施賢琴奪第19座獎項
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「第57屆廣播金鐘獎」共有885件作品參賽、126件作品入圍，最大贏家是教育電台，總共奪得5項大獎，緊追在後的是竹科廣播電台及警察廣播電台，各獲得4個獎項。
「第57屆廣播金鐘獎頒獎典禮」昨（15）日在國父紀念館舉行，本次廣播金鐘共有885件作品參賽、126件作品入圍，最大贏家是國立教育廣播電台，總共奪得5項大獎，緊追在後的是竹科廣播電台及警察廣播電台，各獲得4個獎項。
本次最後的兩項大獎「流行音樂節目獎」、「流行音樂節目主持人獎」，都由警廣以《เพลง THAI MUSIC SHOP》，這個節目聚焦泰語、華語流行音樂，根據《NOWnews》報導，主持人Amy表示，會參與節目是因為本來就很喜歡泰國，尤其是看BL（Boy’s Love）劇，希望可以讓大家更認識泰國的流行音樂。
本屆評審團主任委員、資深音樂製作人陳子鴻表示，《เพลง THAI MUSIC SHOP》題材新穎，「這屆特色就是追求多元，代表台灣對於其他文化，越來越能接受，不同風格激出不同火花。」他強調沒有刻意讓新生代入圍、不在意主持人是誰，評審在乎的，就是是否可以在節目上獲得共鳴。
本次新生代在廣播金鐘表現出色，根據《客家電視台》的報導，主持人張柏謙和曾止妤以《愛思客Me》奪得「少年節目主持人獎」，2人初試啼聲就拿下金鐘，並以會說母語而驕傲。
教育廣播電台的《大耳朵探險家》雙料獲得「兒童節目獎」、「兒童節目主持人獎」，主持人為小茱姐姐（施賢琴）及柏諺哥哥（黃柏諺），其中，這是施賢琴人生中第19座廣播金鐘獎，他總共入圍68次，並表示會繼續努力，突破更好的金鐘紀錄。
根據《三立新聞網》報導，廣播人、旅遊作家溫士凱雙雙拿下「教育文化節目獎」及「教育文化節目主持人獎」，他在領獎時提及自己的父親前一天過世，本來沒有要出席金鐘獎，但他的媽媽說，爸爸惦記著他要上台領獎，果然真的得獎了。溫士凱也提及，以往都是把國外文化帶給台灣，但客語文化是他的母語文化，所以這次節目用華語、客語輪替主持。
陳子鴻本次首度擔任廣播金鐘評審，根據《自由時報》報導，他表示：「花了1個小時聽這節目，有沒有得到收獲，這對我來說是最重要。」他提及過去錄廣播常常不打扮就邋遢地上節目，但現在的廣播節目開始和新媒體結合，像是直播、YouTube頻道等等。
今年的廣播金鐘獎以廣播大事紀為題來設計，同時邀請于美人、蔣偉文、告五人、紀露霞、蔡燦得、舒米恩等藝人擔任頒獎人，活動主持人為陳明珠、邵大倫。《中國時報》報導指出，開場由15位廣播人共同表演1930年代的「收音機健康體操」；壓軸演出是「跨時代之流」，由老王樂隊和金曲客語歌王黃連煜共同演出，黃連煜昨日首度在舞台上演奏低音號，這也是他們首次合作。
第57屆廣播金鐘獎得獎名單
一、節目獎
- 流行音樂節目獎
《เพลง THAI MUSIC SHOP》（參賽單位：內政部警政署警察廣播電台）
- 類型音樂節目獎
《Sawali Music Style》（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
- 教育文化節目獎
《Danny的市場肚》（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）
- 兒童節目獎
《大耳朵探險家》（參賽單位：國立教育廣播電台）
- 少年節目獎
《耳公探險隊》（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）
- 社會關懷節目獎
《無毒有我》（參賽單位：國立教育廣播電台）
- 藝術文化節目獎
《世界夢想表演廳》（參賽單位：國立教育廣播電台）
- 生活風格節目獎
《聽見‧太陽》（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
- 社區節目獎
《原鄉花園》（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）
- 廣播劇獎
《時代劇場》（參賽單位：財團法人中央廣播電台）
- 單元節目獎
《碰撞的火花在跳華爾滋～從物理看人生》（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）
二、個人獎
- 流行音樂節目主持人獎
Amy【丁宛臻】、薑黃【黃俊豪】/《เพลง THAI MUSIC SHOP》（報名單位：內政部警政署警察廣播電台）
- 類型音樂節目主持人獎
Zoe【黃瑞芬】/《ici Zoe-Zoe在這裡》（報名單位：竹科廣播股份有限公司）
- 教育文化節目主持人獎
溫士凱/《Danny的市場肚》（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）
- 兒童節目主持人獎
小茱姐姐【施賢琴】、柏諺哥哥【黃柏諺】/《大耳朵探險家》（報名單位：國立教育廣播電台）
- 少年節目主持人獎
妹將【曾止妤】、張柏謙/《愛思客Me》（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）
- 社會關懷節目主持人獎
尚恩【黃彥翔】、Jacky【陳昱豪】、欣伶【陳欣伶】、李易澄、江綺玲/《礙情漂流瓶》（報名單位：內政部警政署警察廣播電台）
- 藝術文化節目主持人獎
端端【陳端慧】/《世界夢想表演廳》（報名單位：國立教育廣播電台）
- 生活風格節目主持人獎
阿光【游湧志】/《今夜，遇見小王子》（報名單位：大千廣播電台股份有限公司）
- 社區節目主持人獎
安力・給怒【賴安淋】、比黛・A宓【王淑榮】/《原鄉花園》（報名單位：竹科廣播股份有限公司）
- 企劃編撰獎
李洛梅、劉駿逸、涂豐恩、黃書瑋/《好好說那年》（報名單位：竹科廣播股份有限公司）
- 音效獎
王文心/《愛的編年史》（報名單位：財團法人中央廣播電台）
三、廣告獎
- 商品類廣告獎
《和泰集團yoxi車隊-前進篇》（參賽單位：環球七福廣告有限公司）
- 非商品類廣告獎
《這條轉屋下个路單元——回家的路》（參賽單位：財團法人寶島客家廣播電台）
四、電台品牌行銷創新獎
《用聲音為時代下註解》（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）
五、創新研發應用獎
內政部警政署警察廣播電台/《廣播新網紅–聲入空中虛實之境》（報名單位：內政部警政署警察廣播電台）
六、特別獎項（得主） 從缺
新聞來源
- 廣播金鐘／教育電台奪5獎當大贏家 警廣雙料拿最大獎（NOWnews）
- 廣播金鐘客家節目奪5獎 後生主持人打眼（客家電視台）
- 廣播金鐘／爸昨過世了！旅遊作家溫士凱奪金鐘2獎謝父淚喊「我得獎了」（三立新聞網）
- 第57屆廣播金鐘獎完整得獎名單曝光 陳子鴻揭評選內幕（自由時報）
- 廣播金鐘頒獎黃連煜揪老王飆歌（中國時報）
延伸閱讀
- 第57屆廣播金鐘獎公布入圍名單：國立教育廣播電台成提名階段大贏家，特別獎項再度從缺
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
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皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。
營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。