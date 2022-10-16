第57屆廣播金鐘獎得獎一覽：教育電台成最大贏家、施賢琴奪第19座獎項

「第57屆廣播金鐘獎頒獎典禮」昨（15）日在國父紀念館舉行，本次廣播金鐘共有885件作品參賽、126件作品入圍，最大贏家是國立教育廣播電台，總共奪得5項大獎，緊追在後的是竹科廣播電台及警察廣播電台，各獲得4個獎項。

本次最後的兩項大獎「流行音樂節目獎」、「流行音樂節目主持人獎」，都由警廣以《เพลง THAI MUSIC SHOP》，這個節目聚焦泰語、華語流行音樂，根據《NOWnews》報導，主持人Amy表示，會參與節目是因為本來就很喜歡泰國，尤其是看BL（Boy’s Love）劇，希望可以讓大家更認識泰國的流行音樂。

Photo Credit: 中央社 警廣節目《เพลง THAI MUSIC SHOP》主持人AMY（丁宛臻）（左）、薑黃（黃俊豪）（右）榮獲流行音樂節目主持人獎。

本屆評審團主任委員、資深音樂製作人陳子鴻表示，《เพลง THAI MUSIC SHOP》題材新穎，「這屆特色就是追求多元，代表台灣對於其他文化，越來越能接受，不同風格激出不同火花。」他強調沒有刻意讓新生代入圍、不在意主持人是誰，評審在乎的，就是是否可以在節目上獲得共鳴。

本次新生代在廣播金鐘表現出色，根據《客家電視台》的報導，主持人張柏謙和曾止妤以《愛思客Me》奪得「少年節目主持人獎」，2人初試啼聲就拿下金鐘，並以會說母語而驕傲。

教育廣播電台的《大耳朵探險家》雙料獲得「兒童節目獎」、「兒童節目主持人獎」，主持人為小茱姐姐（施賢琴）及柏諺哥哥（黃柏諺），其中，這是施賢琴人生中第19座廣播金鐘獎，他總共入圍68次，並表示會繼續努力，突破更好的金鐘紀錄。

根據《三立新聞網》報導，廣播人、旅遊作家溫士凱雙雙拿下「教育文化節目獎」及「教育文化節目主持人獎」，他在領獎時提及自己的父親前一天過世，本來沒有要出席金鐘獎，但他的媽媽說，爸爸惦記著他要上台領獎，果然真的得獎了。溫士凱也提及，以往都是把國外文化帶給台灣，但客語文化是他的母語文化，所以這次節目用華語、客語輪替主持。

陳子鴻本次首度擔任廣播金鐘評審，根據《自由時報》報導，他表示：「花了1個小時聽這節目，有沒有得到收獲，這對我來說是最重要。」他提及過去錄廣播常常不打扮就邋遢地上節目，但現在的廣播節目開始和新媒體結合，像是直播、YouTube頻道等等。

今年的廣播金鐘獎以廣播大事紀為題來設計，同時邀請于美人、蔣偉文、告五人、紀露霞、蔡燦得、舒米恩等藝人擔任頒獎人，活動主持人為陳明珠、邵大倫。《中國時報》報導指出，開場由15位廣播人共同表演1930年代的「收音機健康體操」；壓軸演出是「跨時代之流」，由老王樂隊和金曲客語歌王黃連煜共同演出，黃連煜昨日首度在舞台上演奏低音號，這也是他們首次合作。

Photo Credit: 中央社 廣播金鐘獎第3段節目「跨世代之流」由台灣新生代民謠搖滾樂團「老王樂隊」與金曲客語歌王黃連煜（右）共同演出。

第57屆廣播金鐘獎得獎名單

一、節目獎

流行音樂節目獎

《เพลง THAI MUSIC SHOP》（參賽單位：內政部警政署警察廣播電台）

類型音樂節目獎

《Sawali Music Style》（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

教育文化節目獎

《Danny的市場肚》（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）

兒童節目獎

《大耳朵探險家》（參賽單位：國立教育廣播電台）

少年節目獎

《耳公探險隊》（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）

社會關懷節目獎

《無毒有我》（參賽單位：國立教育廣播電台）

藝術文化節目獎

《世界夢想表演廳》（參賽單位：國立教育廣播電台）

生活風格節目獎

《聽見‧太陽》（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

社區節目獎

《原鄉花園》（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

廣播劇獎

《時代劇場》（參賽單位：財團法人中央廣播電台）

單元節目獎

《碰撞的火花在跳華爾滋～從物理看人生》（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）

二、個人獎

流行音樂節目主持人獎

Amy【丁宛臻】、薑黃【黃俊豪】/《เพลง THAI MUSIC SHOP》（報名單位：內政部警政署警察廣播電台）

類型音樂節目主持人獎

Zoe【黃瑞芬】/《ici Zoe-Zoe在這裡》（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

教育文化節目主持人獎

溫士凱/《Danny的市場肚》（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）

兒童節目主持人獎

小茱姐姐【施賢琴】、柏諺哥哥【黃柏諺】/《大耳朵探險家》（報名單位：國立教育廣播電台）

少年節目主持人獎

妹將【曾止妤】、張柏謙/《愛思客Me》（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）

社會關懷節目主持人獎

尚恩【黃彥翔】、Jacky【陳昱豪】、欣伶【陳欣伶】、李易澄、江綺玲/《礙情漂流瓶》（報名單位：內政部警政署警察廣播電台）

藝術文化節目主持人獎

端端【陳端慧】/《世界夢想表演廳》（報名單位：國立教育廣播電台）

生活風格節目主持人獎

阿光【游湧志】/《今夜，遇見小王子》（報名單位：大千廣播電台股份有限公司）

社區節目主持人獎

安力・給怒【賴安淋】、比黛・A宓【王淑榮】/《原鄉花園》（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

企劃編撰獎

李洛梅、劉駿逸、涂豐恩、黃書瑋/《好好說那年》（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

音效獎

王文心/《愛的編年史》（報名單位：財團法人中央廣播電台）

三、廣告獎

商品類廣告獎

《和泰集團yoxi車隊-前進篇》（參賽單位：環球七福廣告有限公司）

非商品類廣告獎

《這條轉屋下个路單元——回家的路》（參賽單位：財團法人寶島客家廣播電台）

四、電台品牌行銷創新獎

《用聲音為時代下註解》（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）

五、創新研發應用獎

內政部警政署警察廣播電台/《廣播新網紅–聲入空中虛實之境》（報名單位：內政部警政署警察廣播電台）

六、特別獎項（得主） 從缺

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範