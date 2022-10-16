英國民眾用柏靈頓熊、泰迪熊悼念女王，1000多隻絨毛玩具全捐巴納多基金會
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女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）去世後，民眾致哀所留下的1000多隻柏靈頓熊（Paddington Bear）和其他泰迪熊，將捐給英國最大的兒童慈善機構巴納多基金會。
（中央社）英國白金漢宮今天表示，女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）去世後，民眾致哀所留下的1000多隻柏靈頓熊（Paddington Bear）和其他泰迪熊，將捐給英國最大的兒童慈善機構巴納多基金會。
法新社報導，伊莉莎白女王於9月8日逝世後，民眾致哀時將玩具和花束留在倫敦幾處王室官邸和溫莎堡外面。巴納多（Barnardo's）基金會將在未來幾週內收到這些經過專業清潔的玩具熊。
基金會執行長裴利（Lynn Perry）說，已故女王過去30年來一直是巴納多的贊助人。
在白金漢宮發布的聲明中裴利表示：「我們承諾會照顧這些深受喜愛的玩具熊，牠們將為我們所支持的孩子們帶來歡樂。」
巴納多基金會成立超過150年，致力於保護孩童與青少年。隨著時代變遷，巴納多基金會所開展的服務也越來越廣泛，包含寄養、收養孩童，建立家庭中心協助貧困家庭，支持兒童性虐待倖存者和受愛滋影響的兒童。如今他們支持並保護面臨藥物濫用、殘疾、性虐待、家庭暴力等問題的兒童和青少年，並相信在正確的幫助下，孩子能夠發揮他們的潛力。
今年6月初，伊麗莎白女王慶祝登基70週年時，柏靈頓熊成為女王「白金禧派對」的象徵。
這場派對和音樂會，令人難忘地由女王與電腦合成的柏靈頓熊互動而展開，影片結尾是柏靈頓熊在女王的茶杯上敲擊著皇后樂團（Queen）著名歌曲「我們要讓妳搖滾」（We Will Rock You）的節拍。
除了將柏靈頓熊捐贈出去之外，倫敦皇家公園服務部門表示，上個月致哀留下的許多鮮花，已做成堆肥，將在其他種植計畫中再循環利用。
根據《BBC》報導，為了紀念柏靈頓熊的捐贈，白金漢宮發布了一張現任英國王后卡蜜拉（Camilla）與絨毛布偶的合照，這張照片是在上週四、第1本柏靈頓熊童書出版的第64週年所拍攝的。
在女王與柏靈頓熊的登基70週年宣傳影片中，柏靈頓熊參觀白金漢宮、喝下午茶，女王還從手提包裡拿出一個橘子果醬三明治。因此，不只絨毛玩具熊、更有許多英國民眾透過三明治悼念女王。
皇家公園慈善機構的主管賈維斯（Tom Jarvis）表示，他們過去幾週一直在為這些熊尋找合適的去處，把這些可愛的絨毛玩具一直放在戶外確實是個挑戰，但那段時間天氣很好，「我們很高興泰迪熊現在可以為巴納多基金會的數百個孩子帶來歡笑與安慰。」
新聞來源
- 逾千隻柏靈頓熊向女王致哀後 慨捐兒童慈善機構（中央社）
- Paddington Bears pictured with Camilla as tributes to late Queen sent to charity（BBC）
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
我們想讓你知道的是
皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。
營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
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