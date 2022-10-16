英國民眾用柏靈頓熊、泰迪熊悼念女王，1000多隻絨毛玩具全捐巴納多基金會

（中央社）英國白金漢宮今天表示，女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）去世後，民眾致哀所留下的1000多隻柏靈頓熊（Paddington Bear）和其他泰迪熊，將捐給英國最大的兒童慈善機構巴納多基金會。

法新社報導，伊莉莎白女王於9月8日逝世後，民眾致哀時將玩具和花束留在倫敦幾處王室官邸和溫莎堡外面。巴納多（Barnardo's）基金會將在未來幾週內收到這些經過專業清潔的玩具熊。

基金會執行長裴利（Lynn Perry）說，已故女王過去30年來一直是巴納多的贊助人。

在白金漢宮發布的聲明中裴利表示：「我們承諾會照顧這些深受喜愛的玩具熊，牠們將為我們所支持的孩子們帶來歡樂。」

巴納多基金會成立超過150年，致力於保護孩童與青少年。隨著時代變遷，巴納多基金會所開展的服務也越來越廣泛，包含寄養、收養孩童，建立家庭中心協助貧困家庭，支持兒童性虐待倖存者和受愛滋影響的兒童。如今他們支持並保護面臨藥物濫用、殘疾、性虐待、家庭暴力等問題的兒童和青少年，並相信在正確的幫助下，孩子能夠發揮他們的潛力。

今年6月初，伊麗莎白女王慶祝登基70週年時，柏靈頓熊成為女王「白金禧派對」的象徵。

這場派對和音樂會，令人難忘地由女王與電腦合成的柏靈頓熊互動而展開，影片結尾是柏靈頓熊在女王的茶杯上敲擊著皇后樂團（Queen）著名歌曲「我們要讓妳搖滾」（We Will Rock You）的節拍。

除了將柏靈頓熊捐贈出去之外，倫敦皇家公園服務部門表示，上個月致哀留下的許多鮮花，已做成堆肥，將在其他種植計畫中再循環利用。

根據《BBC》報導，為了紀念柏靈頓熊的捐贈，白金漢宮發布了一張現任英國王后卡蜜拉（Camilla）與絨毛布偶的合照，這張照片是在上週四、第1本柏靈頓熊童書出版的第64週年所拍攝的。

在女王與柏靈頓熊的登基70週年宣傳影片中，柏靈頓熊參觀白金漢宮、喝下午茶，女王還從手提包裡拿出一個橘子果醬三明治。因此，不只絨毛玩具熊、更有許多英國民眾透過三明治悼念女王。

皇家公園慈善機構的主管賈維斯（Tom Jarvis）表示，他們過去幾週一直在為這些熊尋找合適的去處，把這些可愛的絨毛玩具一直放在戶外確實是個挑戰，但那段時間天氣很好，「我們很高興泰迪熊現在可以為巴納多基金會的數百個孩子帶來歡笑與安慰。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範