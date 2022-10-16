颱風尼莎持續西進：氣象局估晚間8:30解除海警，宜蘭縣4校明日停班停課
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氣象局預報員徐仲毅在颱風記者會中表示，尼莎在過去3小時強度變化不大，仍然維持輕度颱風上限，不過往西過程中有增強的可能，暴風半徑還會擴大；若尼莎路徑無特殊變化，預計晚間8時30分將解除海上颱風警報。
（中央社）氣象局今天表示，若輕颱尼莎路徑持續西進無特殊變化，預計晚間8時30分將解除海上颱風警報。
中央氣象局今天下午持續發布輕颱尼莎海上颱風警報，尼莎下午5時的中心位置在北緯19.6度，東經119.4度，即在鵝鑾鼻的南南西方約300公里處，以每小時16公里速度，向西轉西南西進行，中心氣壓975百帕。
氣象局指出，尼莎近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒 38 公尺，相當於 13 級風，七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。
氣象局預報員徐仲毅在颱風記者會中表示，尼莎在過去3小時強度變化不大，仍然維持輕度颱風上限，不過往西過程中有增強的可能，暴風半徑還會擴大；若尼莎路徑無特殊變化，預計晚間8時30分將解除海上颱風警報。
徐仲毅指出，今天因颱風外圍環流及東北季風影響雨勢明顯；明天起以東北季風主導，北部、東半部地區迎風面仍有降雨，特別在北海岸、大台北山區，桃園以北、宜蘭還是有大雨發生的機會。
徐仲毅說，預估18日之後北部、東半部還是有降雨，但緩和很多，大台北山區、宜蘭可能會有較大雨勢。
氣象局統計，今天截至下午5時，時雨量排名以宜蘭大同鄉116毫米最多，其次為桃園市嘎拉賀85.5毫米、花蓮縣萬榮鄉85毫米、新北市汐止區76.5毫米、台北市南港區69.5毫米。
若自昨天零時至今天下午5時，觀察出現較大累積雨量的地區，宜蘭縣大同鄉972.5毫米，台北市擎天崗891.0毫米，桃園市嘎拉賀551.5毫米，新北市火燒寮510.0毫米，基隆市五堵496.0毫米。
徐仲毅提醒，明天起東北季風增強，氣溫逐漸下降，18日整天至19日清晨，中部以北、東北部降溫明顯，整天溫度約在攝氏20度以下，低溫約18、19度，其他地區低溫約20、21度，留意日夜溫差；東北季風20日減弱，北台灣有機會回到20度以上。
另外，徐仲毅提到，今天較大陣風在雲林以北、恆春半島等地，普遍有9至10級強陣風，蘭嶼有11級陣風；明天雖然颱風逐漸遠離，但東北季風增強，台南以北、恆春半島有9至12級陣風，風力反而較大。
徐仲毅說，目前在南海至菲律賓東方海面一帶仍是一個大低壓帶，不排除下週後半仍有熱帶擾動發展，氣象局會持續觀察。
根據行政院人事行政總處公布資訊，明（17）日停止上班上課學校有：宜蘭縣大同鄉大同國民小學樂水分校、宜蘭縣大同鄉四季國民小學、宜蘭縣大同鄉南山國民小學、宜蘭縣立大同國民中學。
桃園市復興區三光里、高義里、華陵里明天照常上班、停止上課。
其他縣市部分目前都是正常上班上課
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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