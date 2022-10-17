颱風尼莎釀全國災情268件：汐止伯爵山莊土石流、康樂隧道口土石崩塌、北橫多處坍方逾200民眾受困
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颱風尼莎帶來豪雨，中央災害應變中心16日晚間表示，統計全國災情共268件，多為積淹水和路樹災情，其中北市災情多達208件，宜蘭縣台7線仍有88車、254人受阻。指揮官、內政部長徐國勇會中和宜蘭縣進行視訊會議連線，以瞭解災情、掌握相關救災進度和所需支援，他表示，目前災情並無傷亡，是不幸中的大幸。
颱風尼莎帶來豪雨，汐止伯爵山莊土石流，130居民急撤安置
《中央社》報導，受颱風尼莎影響，新北市汐止區達淹水一級警戒，時雨量63毫米，多處積水，其中南陽街一處高速公路涵洞積水高度達1.2公尺，行經車輛險遭滅頂，警消在現場拉起封鎖線。
《中央社》報導，汐止區伯爵山莊社區內伯爵街3巷昨日發生土石崩落，住家陽台鐵窗遭石頭砸毀；伯爵街6巷則發生土石流，警方立刻趕抵現場拉封鎖線，並通知消防隊及相關單位協助處置。
新北市政府消防局最新回報，伯爵山莊社區共撤離130人，包括伯爵街3巷25戶65人全部撤離，伯爵街6巷撤離4戶15人，康寧街815巷24戶50人全部撤離。
康樂隧道口土石崩塌，北市府：17日上午6時通車
（中央社）台北市康樂隧道口邊坡土石及路樹崩塌滑落，導致雙向無法通行。台北市長柯文哲昨（16）日晚間表示，已下令連夜打通，預今天上午6時可完成清運並通車，邊坡則在3個月內完成修復。
颱風尼莎帶來豪雨，內湖康樂隧道口昨天傍晚發生土石及路樹崩落，雙向車道都無法通行，市府搶修中。
柯文哲昨天晚間前往視察後接受媒體聯訪表示，已經下令要想辦法在今天上午8時前打通，台北市新工處將連夜趕工，接下來就會開始調大型機具進場。
新工處補充，已收到柯文哲指示全力搶通，預計今天上午6時可完成清運並通車，邊坡修復預計3個月內完成。
媒體詢問，是否因藍綠議員齊聲批評才突然取消輔選行程趕回台北。柯文哲否認並表示，災害應變中心3級開設以後，由消防局長坐鎮指揮；2級開設時則通常是副秘書長等級就可以解決；1級開設才要有全府進駐。
柯文哲說，北市害應變中心目前僅強化3級開設，也還沒傳出傷亡，雨勢更會在晚間8時後開始減緩，所以他還是照SOP走，市府同仁可以解決就自己應付，若有問題、需要他做決策會跟他報告。
柯文哲強調，平常就要做好訓練，一但作戰就要相信自己的部隊、相信制度，他這8年來建立相當完整的防災體系，特別是針對颱風跟強降雨等常見災害，「台灣就是這樣，一定要作秀、裝給人家看，我才不要」。
北橫多處坍方逾200民眾受困，王國材指示全力搶救
（中央社）颱風尼莎外圍環流帶來超大豪雨，宜蘭縣大同鄉發生土石流，造成北橫台7線多處道路坍方、車輛及210人受困。交通部長王國材昨晚指示公路總局全力搶救。
根據交通部提供的訊息，北橫受阻的小客車有102輛、遊覽車5輛，受困人員共210人，經通報宜蘭縣災害應變中心後，規劃於今晚11時前先將台7甲線0K+500搶通後，將人員回撤安置在棲蘭山莊。
交通部說，公路總局第4區養護工程處獨立山工務段目前備有的搶修機具，在台7線87.5K有裝載機3部、挖土機2部從西端搶救；台7甲線0K+500西端有挖土機2部，東端有裝載機1部、挖土機1部，由2端同時搶救災情。
公路總局統計，傍晚災阻路段有2處，都在北橫，包括台7線大曼路段（47K至50K），現場坍方阻斷封閉，預計18日中午12時搶通；台7線英士路段（86K+500至87K+300）3處現場持續坍方泥流，道路雙向阻斷無法通行，預計17日中午12時搶通。
《中央社》報導，宜蘭接連強降雨造成宜蘭市和員山鄉淹水一片汪洋，有民眾質疑肇因是忘記關閉水門。經濟部水利署第1河川局副局長林德清向《中央社》記者表示，昨日清晨5時30分發現外水位比內水位還高，且水已開始回流，因無法經由重力將水排出，立即派員關閉閘門，直到上午7時外水位降低才打開閘門，透過重力將水排出，且抽水機已於上午11時許進駐開始抽水。
對於有民眾質疑太晚關閉閘門，第1河川局指出，隨時都有注意水位，因為當時溪洲排水還可以重力排水，太早關門閘門反而會造成溪洲排水積淹。
颱風尼莎豪雨釀災，全國災情268件北市最多
（中央社）颱風尼莎帶來豪雨，中央災害應變中心16日晚間表示，統計全國災情共268件，多為積淹水和路樹災情，其中北市災情多達208件，宜蘭縣台7線仍有88車、254人受阻。
中央災害應變中心16日晚間進行第四次工作會報，中央氣象局報告指出，16日晚間8時30分已解除颱風尼莎的海上颱風警報，但17日受東北季風和颱風外圍環流影響，各地天氣轉涼，北台灣有局部大雨或豪雨發生機率。
消防署表示，中央災害應變中心16日晚間7時已提升為一級開設。災情部分，全國災情統計共268件，主要為積淹水和路樹災情居多，又以北市208件（積淹水101件）居冠。
其中，北市內湖區安泰隧道口邊坡坍塌，無人車受困，台北市新工處已出動機具積極搶通；新北市汐止區伯爵山莊旁和康寧街發生土石流災情，無人受困和傷亡，已撤離53戶、百餘人，以及汐止區汐萬路、仁愛路哲人德林社區等處有淹水災情，都由新北市政府處理中。
另，宜蘭縣大同鄉土石流造成台7線86.3K及台7線69.5k路段道路坍方、雙向不通，遊覽車和自小客車都無法通行，約有88車、254人受阻，消防署已派遣協調官前往協處，交通部公路總局現場搶救人員已接觸到受阻車輛人員，持續搶通和協助安置，內政部空中勤務總隊黑鷹直升機將待天候許可後，執行救援任務。
經濟部針對水電供應說明，曾停電戶數為3565戶，仍有999戶待復電，另無停水情形。
農委會統計截至16日下午5時止，全國農產災損金額共計新台幣116.9萬元，多在宜蘭縣大同鄉，又以薑為主。
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