學者解讀中共二十大報告：台灣問題「從量變到質變」，過去的「急港緩台」已發生變化

（中央社）國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢分析，二十大報告涉台部分主軸是「反獨與反外部勢力」。對北京而言，台灣問題已「量變發生質變」，鑲嵌在美中戰略競爭裡。

中共總書記習近平16日上午10時開始做簡短版二十大口頭報告，在2小時宣讀這份報告中，三部分提及台灣議題，分別是過去5年的回顧、過去10年的回顧，以及展望未來5年的工作。

王信賢接受《中央社》訪問時指出，從整體報告來看，過去的「急港緩台」已發生變化，從北京角度而言，現在香港穩定，但台灣議題卻懸著，從報告中可以看到順序要發生改變。

王信賢指出，習近平在報告時三方面提及台灣議題的部分，皆提到了「反獨與反外部勢力」，這代表「反獨與反外部勢力」成為非常大的主軸，特別是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台與《台灣政策法案》的事件，讓北京認為真正解決台灣問題的關鍵已發生了量變到質變。

對比十九大報告，「九二共識」數度被提起，但是這次二十大報告僅提到一次，他分析，從北京角度來看，台灣問題已非單純的兩岸關係，如是單純的兩岸關係，北京提反獨、促統、促融、「九二共識」即可；但現在的問題是，即便「最樂觀」的台灣各政黨都承認「九二共識」，問題都解決不了。

王信賢指出，對北京而言，台灣問題就是美中問題，再加上美國民主黨與共和黨對於以台灣作為遏制中國崛起的最重要籌碼與手段，沒有減緩還更加加大，台灣問題已鑲嵌在美中戰略的競爭當中。

被問及台灣議題的主軸發生變化，未來的對台工作會出現哪些相應的改變？

王信賢特別提及中共二十大報告中的「堅持全面依法治國，推進法治中國建設」、「推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定」的兩部分，都隱含談到了台灣問題。

在「全面依法治國」方面，提及涉外領域立法，反映在北京感受到近年美國對其長臂管轄，以及外國以法律處理涉及台灣的問題，如美國的《台灣政策法案》，須關注北京是否會去反制。

在「國家安全部分」，提及統籌外部安全和內部安全等，台灣議題應也是被納入他的整體安全裡。

王信賢也說，促融仍會進行，但是現在的促融已與十八大、十九大不同。過去強調三中一青、一代一線、青年創業園區等吸引的方式；近2年開始，促融則帶有經濟制裁，胡蘿蔔跟棒子同行，「軟的一手，硬的一手」體現在經濟社會融合當中。

此外，他也提及，政治定位的「一中原則」和「九二共識」也沒有改變。但是，推進統一與解決台灣問題的方式發生了變化。

儘管未出現「兩制台灣方案」的字眼，但二十大報告表述的「推進同台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程」，也有其中之意。

最後，王信賢認為，報告最後談及的是關鍵，也是習近平在宣讀二十大口頭報告的涉台主要內容，當中有不承諾放棄使用武力，跟過去最不同的是強調「反獨與反外部勢力」兩者的連結。

值得關注的是，他指出，在不承諾放棄使用武力方面，之後先提的是反外部勢力，再來是台獨，與前兩部分的「反獨與反外部勢力」，順序發生了改變，這也體現兩岸關係發生質變，因此針對的部分也發生改變。美中之間台灣問題成為重中之重，中共越來越在意的程度是極高的。

二十大報告當中的展望部分，台灣議題被放在第13項「堅持和完善『一國兩制』，推進祖國統一」。

當中最後一段提及，「台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞」。

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分析：北京可能修《反分裂國家法》，加入習精神

（中央社）中共當局此前指出，將根據形勢變化進一步推出反獨的法治新舉措。分析指出，2005年中國頒布的《反分裂國家法》可能會在明年兩會進行修法，加入「習精神」。

中共對台可能再次展開「法理鬥爭」。今年初，中國著名涉台學者、前上海東亞所所長章念馳表示，大陸對台工作當務之急是要建立一部「統一法」，講明如何「和統」與「武統」。

事實上，這並非章念馳對於「統一法」首次提出呼籲。2004年，中國學界與解放軍就對「統一法」、「反分裂法」有所討論，當時中共對台進行法律戰，是為了遏制台灣走向「法理台獨」。2005年兩會期間，通過了《反分裂國家法》。

國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢9月底接受《中央社》訪問時指出，中共對台的法律鬥爭有幾種可能，分別有兩類。第一類為《反分裂國家法》的修法與增訂《反分裂國家法》施行細則；第二類為「統一法」與「基本法」。

王信賢認為，若兩岸關係持續如此，中共在法理鬥爭方面，明年全國人大、政協兩會期間可能會修《反分裂國家法》，將當中的第8條修訂清楚。

《反分裂國家法》第8條為：「『台獨』分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。」