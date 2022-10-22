台視開播一甲子：從黨政軍退出「老三台」，窺測台灣影視產業的未來

文：莊豐嘉（曾任華視總經理、新頭殼新聞網總製作、中央社副總編輯、台灣日報總編輯、新新聞周刊黨政記者、自由時報國會、黨政記者、環球經濟社副研究員）

台視從1962年10月10日正式開播至今恰滿60年，作為台灣第一家電視台，它標示著台灣電視史一甲子的歲月刻痕，由它及所謂老三台所輻射出來的台灣影視產業圖譜，毋寧更值得探討；有學者進行老三台口述歷史研究，正為這些發展軌跡的探索鋪平道路。不過，在媒體數位化的時代，回顧其崛起之政經脈絡及影響，有不少值得省思之處。

40歲以下年輕人或許對「台視」這個電視台的台性無感，不只台視，包括中視、華視等老三台都一樣；就如一位在英國研究「推測設計」（可被視為一種設計方法及類別，著重於運用設計師的想像力，結合科技以及其他領域裡的研究事實，顛覆原本對於既有世界的認知與刻板印象。）甫回國不久的學者所言。比她更年輕、活躍於網路的朋友對電視之印象，就如收音機之於電視出現的年代，過時而傳統，但依舊存在那裡。

台視就像一個座標的原點

然而台視的誕生，畢竟像是一個座標的原點，其所製作且輻射出來的影視產業，影響如此深遠。無論是早期《群星會》、《五燈獎》等膾炙人口節目，布袋戲《雲州大儒俠史艷文》風靡全台不可一世：深夜轉播少棒隊在威廉波特的比賽；或者至今還活躍在電視螢幕上的台灣第一位專職新聞主播盛竹如；台視培育多少影視明星，開創多少產業，其開枝散葉，深深影響台灣對電視台的視角。

台視等老三台當年透過黨國系統建構的製作及業務行銷生產鏈，複製、擴散、升級到有線系統台，創造了許多紀錄，有些還持續著。

舉一個指標為例，雖然無線台早已經被邊緣化，民營化以後的台視，其七點晚間新聞收視率，至今仍穩坐包括有線系統在內所有電視台的前茅，甚至多數時間位居第一名。其中很重要的因素，和其長期培養出來的忠實觀眾應有密切關係。

戒嚴時期成立的所謂老三台，依成立時間順序為台視、中視和華視。中視背後是國民黨中央黨部文工會，台視主要隸屬省政府及省議會，華視則以國防部為主，教育部也有一部份參與；此之謂黨政軍。他們正是當年黨政軍退出三台運動的主要對象。

台視新聞曾是老三台中較活潑、開放的代表

雖然如此，台視的組成結構迥異另外兩台，由台灣省政府成立的台灣電視事業籌備委員會與日本富士電視台、東芝、日立、NEC等四家公司共同合作籌辦。其簽訂的合作協定書有關資本形成部分，台灣方面投資60%（其中49%為台灣省政府投資，11%為民間投資），日本的富士電視台、東芝、日立與NEC共同投資40%。

這個組成結構有兩個成分深遠影響了台視的屬性。一為省政府是當年直接面對民意監督的最高行政機構，因此其反映民間意見的活潑性和多元性比較直接；二為由於有日本電視台的參與，在引進製作技術和設備上都具有前導的意義，開放性也更強。

中視由於黨性規範，華視則受限於軍事保守性格，這兩台固然在娛樂節目上有推陳出新、青勝於藍的後發優勢，但是台視新聞的專業和在地性格，仍然保有相對清新的風格。即使民營化之後，中視換湯不換藥；華視雖納入公廣，在定位不明下舉步維艱；只有真正民營化的台視新聞依然受到老一輩觀眾的忠實青睞。電視台背後老闆對經營的影響之深，可以想見。

即使如此，當媒體解嚴， 24小時的有線新聞台及重鹹口味政論性節目出現之後，老三台的整體收視率早已無法相抗衡。即使他們各自也成立了新聞台，但是被新聞頻道區塊排除在外的老三台，只能是冷灶慢慢燒。

台視很努力，可惜近黃昏

不過，這期間仍可看出台視努力維持其電視老大哥地位的企圖。在綜藝節目方面，每年除夕節目的紅白大對抗，雖說是模仿日本綜藝節目而來，仍然帶來一陣風潮；前幾年製作的《雨後驕陽》，走精緻台劇路線，也有別於三立、民視歹戲拖棚的肥皂劇風格，可惜是後繼無力。

在活動方面，台視承接舉辦的金曲獎和金馬獎，年年創新，有一定口碑。作為去除黨政背景後的民營電視台，由非凡電視台老闆黃崧入主的台視，行事相當低調，台視所呈現的新聞屬性，也依然中規中矩，較無政治色彩。

在結盟方面，台視也進行媒體之間的交叉持股，包括年代電視和自由時報都有入股，形構一個媒體支持生態鏈。然而以上的種種努力，依舊不足以抵擋住電視產業的沒落困境，因為連有線台都已經很難支撐。這兩年系統台的剪線潮日益擴大，廣告量位移至網路的金額每年超過100億元之多。更不用說嗷嗷待哺的無線台了。

據稱，為了上架新聞台黃金地段的事，台視經營高層日前曾經拜訪NCC，大吐經營苦水。雖然有年代練台生系統台全力相挺，但是華視以公廣之姿搶進52台，後來居上的鏡電視也難得拿到久違的第一張新聞台執照，台視想要在新聞台這塊的努力，愈見渺茫。

要求黨政軍退出三台，實質以失敗收場

從台視可以窺看出，當年黨政軍退出三台運動的效果，除了解放多元之外，在各方面其實都以失敗居多。政治表面上退出，但民營化以後的政治空間只是轉移戰場，假商業之名的政治操作，無論那一黨執政皆然。黨國主宰的意識形態宛如幽靈轉為附身商業媒體，繼續操作著心中那一條線。全世界先進國家，不是無線台繼續佔有優勢，就是商業媒體專業化，只有台灣擁有一個全世界少見的有線系統台壟斷收視群的現象。