台視開播一甲子：從黨政軍退出「老三台」，窺測台灣影視產業的未來
我們想讓你知道的是
台視從1962年10月10日正式開播至今恰滿60年，作為台灣第一家電視台，它標示著台灣電視史一甲子的歲月刻痕，由它及所謂老三台所輻射出來的台灣影視產業圖譜。在媒體數位化的時代，回顧其崛起之政經脈絡及影響，有不少值得省思之處。
文：莊豐嘉（曾任華視總經理、新頭殼新聞網總製作、中央社副總編輯、台灣日報總編輯、新新聞周刊黨政記者、自由時報國會、黨政記者、環球經濟社副研究員）
台視從1962年10月10日正式開播至今恰滿60年，作為台灣第一家電視台，它標示著台灣電視史一甲子的歲月刻痕，由它及所謂老三台所輻射出來的台灣影視產業圖譜，毋寧更值得探討；有學者進行老三台口述歷史研究，正為這些發展軌跡的探索鋪平道路。不過，在媒體數位化的時代，回顧其崛起之政經脈絡及影響，有不少值得省思之處。
40歲以下年輕人或許對「台視」這個電視台的台性無感，不只台視，包括中視、華視等老三台都一樣；就如一位在英國研究「推測設計」（可被視為一種設計方法及類別，著重於運用設計師的想像力，結合科技以及其他領域裡的研究事實，顛覆原本對於既有世界的認知與刻板印象。）甫回國不久的學者所言。比她更年輕、活躍於網路的朋友對電視之印象，就如收音機之於電視出現的年代，過時而傳統，但依舊存在那裡。
台視就像一個座標的原點
然而台視的誕生，畢竟像是一個座標的原點，其所製作且輻射出來的影視產業，影響如此深遠。無論是早期《群星會》、《五燈獎》等膾炙人口節目，布袋戲《雲州大儒俠史艷文》風靡全台不可一世：深夜轉播少棒隊在威廉波特的比賽；或者至今還活躍在電視螢幕上的台灣第一位專職新聞主播盛竹如；台視培育多少影視明星，開創多少產業，其開枝散葉，深深影響台灣對電視台的視角。
台視等老三台當年透過黨國系統建構的製作及業務行銷生產鏈，複製、擴散、升級到有線系統台，創造了許多紀錄，有些還持續著。
舉一個指標為例，雖然無線台早已經被邊緣化，民營化以後的台視，其七點晚間新聞收視率，至今仍穩坐包括有線系統在內所有電視台的前茅，甚至多數時間位居第一名。其中很重要的因素，和其長期培養出來的忠實觀眾應有密切關係。
戒嚴時期成立的所謂老三台，依成立時間順序為台視、中視和華視。中視背後是國民黨中央黨部文工會，台視主要隸屬省政府及省議會，華視則以國防部為主，教育部也有一部份參與；此之謂黨政軍。他們正是當年黨政軍退出三台運動的主要對象。
台視新聞曾是老三台中較活潑、開放的代表
雖然如此，台視的組成結構迥異另外兩台，由台灣省政府成立的台灣電視事業籌備委員會與日本富士電視台、東芝、日立、NEC等四家公司共同合作籌辦。其簽訂的合作協定書有關資本形成部分，台灣方面投資60%（其中49%為台灣省政府投資，11%為民間投資），日本的富士電視台、東芝、日立與NEC共同投資40%。
這個組成結構有兩個成分深遠影響了台視的屬性。一為省政府是當年直接面對民意監督的最高行政機構，因此其反映民間意見的活潑性和多元性比較直接；二為由於有日本電視台的參與，在引進製作技術和設備上都具有前導的意義，開放性也更強。
中視由於黨性規範，華視則受限於軍事保守性格，這兩台固然在娛樂節目上有推陳出新、青勝於藍的後發優勢，但是台視新聞的專業和在地性格，仍然保有相對清新的風格。即使民營化之後，中視換湯不換藥；華視雖納入公廣，在定位不明下舉步維艱；只有真正民營化的台視新聞依然受到老一輩觀眾的忠實青睞。電視台背後老闆對經營的影響之深，可以想見。
即使如此，當媒體解嚴， 24小時的有線新聞台及重鹹口味政論性節目出現之後，老三台的整體收視率早已無法相抗衡。即使他們各自也成立了新聞台，但是被新聞頻道區塊排除在外的老三台，只能是冷灶慢慢燒。
台視很努力，可惜近黃昏
不過，這期間仍可看出台視努力維持其電視老大哥地位的企圖。在綜藝節目方面，每年除夕節目的紅白大對抗，雖說是模仿日本綜藝節目而來，仍然帶來一陣風潮；前幾年製作的《雨後驕陽》，走精緻台劇路線，也有別於三立、民視歹戲拖棚的肥皂劇風格，可惜是後繼無力。
在活動方面，台視承接舉辦的金曲獎和金馬獎，年年創新，有一定口碑。作為去除黨政背景後的民營電視台，由非凡電視台老闆黃崧入主的台視，行事相當低調，台視所呈現的新聞屬性，也依然中規中矩，較無政治色彩。
在結盟方面，台視也進行媒體之間的交叉持股，包括年代電視和自由時報都有入股，形構一個媒體支持生態鏈。然而以上的種種努力，依舊不足以抵擋住電視產業的沒落困境，因為連有線台都已經很難支撐。這兩年系統台的剪線潮日益擴大，廣告量位移至網路的金額每年超過100億元之多。更不用說嗷嗷待哺的無線台了。
據稱，為了上架新聞台黃金地段的事，台視經營高層日前曾經拜訪NCC，大吐經營苦水。雖然有年代練台生系統台全力相挺，但是華視以公廣之姿搶進52台，後來居上的鏡電視也難得拿到久違的第一張新聞台執照，台視想要在新聞台這塊的努力，愈見渺茫。
要求黨政軍退出三台，實質以失敗收場
從台視可以窺看出，當年黨政軍退出三台運動的效果，除了解放多元之外，在各方面其實都以失敗居多。政治表面上退出，但民營化以後的政治空間只是轉移戰場，假商業之名的政治操作，無論那一黨執政皆然。黨國主宰的意識形態宛如幽靈轉為附身商業媒體，繼續操作著心中那一條線。全世界先進國家，不是無線台繼續佔有優勢，就是商業媒體專業化，只有台灣擁有一個全世界少見的有線系統台壟斷收視群的現象。
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一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
我們想讓你知道的是
今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/salon