英國新財相韓特警告稅將「不減反增」，特拉斯傳面臨逼宮危機

（中央社）英國首相特拉斯（Liz Truss）9月宣布迷你預算案減稅計畫，引發英鎊狂貶，市場混亂，前外相韓特（Jeremy Hunt）緊急接任財相，他坦承預算案犯下錯誤，警告可能加稅。上任月餘的特拉斯傳面臨黨內逼宮危機。

法新社報導，新任財相韓特曾任外交大臣，被視為保守黨內的中間派，他表明將放棄特拉斯競逐首相大位時提出的政見。韓特坦承預算案「犯下錯誤」，一名黨內盟友稱韓特是英國政府的新「執行長」，首相特拉斯現在成了退居第二線的「董事長」。

韓特14日上任後，首先和英國央行英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）會談。金融市場混亂迫使英國央行砸錢出手干預，安撫瘋狂的債市。

貝里15日告訴媒體：「我們就穩定和財政永續的重要性進行明確且直接的交流。當然，昨天採取了一項重要措施。」貝里也警告，由於政府對家庭和企業龐大的能源補助和減稅計畫，在通膨的壓力下，升息幅度將比之前更大。

短命財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）14日被迫辭職，為引發市場混亂的預算案負責下台後，英國《泰晤士報》15日以「特拉斯進行保位戰」（Truss fights for survival）為頭條新聞。

根據《泰晤士報》、《電訊報》（Telegraph）和其他媒體報導，特拉斯9月6日上台後，保守黨民調崩盤，令資深保守黨議員深感震驚，他們正在策劃倒戈，可能在數日內有動作。

前保守黨黨魁赫格（William Hague）表示，特拉斯的首相大位「懸於一線」；前財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）則說，特斯拉將該黨多年來辛苦建立的經濟競爭力成績毀於一旦。

然而在反對派工黨（Labour）的民調數字攀升下，威爾斯事務大臣柏克蘭（Robert Buckland）警告黨內不滿的同志：「不要再把另一個首相投入虎口。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 英國首相特拉斯（Liz Truss）

英相特拉斯再度急轉彎 恢復提高企業稅

《中央社》報導，英國首相特拉斯14日說，為恢復市場對英國的信任、穩定經濟，將把企業稅稅率調高為25％。這項政策是由前首相強森（Boris Johnson）的政府提出，特拉斯原本對此抱持反對立場。

在前財相蘇納克（Rishi Sunak）推動下，前首相強森領導的政府原計畫在明年4月將企業稅稅率由19％提高至25％。

強森7月遭逼宮、辭去執政黨保守黨黨魁一職後，蘇納克與特拉斯競爭黨魁、也就是英國新任首相大位，期間特拉斯曾批評蘇納克的增稅政策將阻礙英國經濟成長，蘇納克則直指特拉斯的減稅計畫缺乏必要的資金支撐，過於輕率，恐債留子孫。

繼3日急轉彎，取消訂定最高所得稅率上限為45％、以「刺激投資」的政策後，特拉斯14日再度髮夾彎，放棄她競選黨魁期間極力推銷的政見，讓她在黨內外的威信再受打擊。

她在競選期間曾堅稱，與其他七大工業國（G7）等經濟發達國家相較，英國政府的舉債程度偏低，財政情況絕對有能力負擔減稅造成的成本，而減稅是刺激經濟成長的重要方法。

除了政策屢遭挑戰，特拉斯在新政府人事安排上未信守「跨陣營舉才」的承諾，大舉重用「忠誠份子」，這讓黨內原本就對她不滿或有疑慮的人如今更加虎視眈眈、醞釀逼宮。特拉斯是1998年以來，黨內選舉得票率最低的保守黨黨魁。

14日遭撤換的前財相夸騰多年來被視為特拉斯的忠實盟友，但當外界質疑她取消富人稅上限的決定時，特拉斯第一時間竟稱「那是夸騰要的」。如今夸騰上任不過37天就被迫黯然下台，成為英國1970年以來最短命的財政大臣。

特拉斯14日說，提高企業稅預計將為英國國庫每年帶來180億英鎊收入。她在唐寧街10號記者會表示，她的成長經驗讓她知道何謂無法享受經濟成長的好處，因此她深信英國必須堅定追求經濟成長，這也是為何她從9月6日上任第一天以來就野心勃勃朝這個目標邁進。

特拉斯說，從2008年金融危機開始，英國這個偉大國家的潛力就被持續疲弱的經濟成長拖累，因此她將持續堅定追求低稅負、高薪資、高經濟成長。她瞭解民眾期待「穩定」，因此推出政策，支持企業與一般家戶應對能源費用高漲。

不過，特拉斯指出，英國的經濟問題也受外部因素影響。俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭引發全球經濟情勢惡化；此外，2020年以來為應對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情及其導致的經濟挑戰，政府大幅舉債。

她坦承，日前發布的小型緊急預算案「走得太遠、太快」，超乎市場預期，因此政府促進經濟成長的作法必須改變，以穩定市場、說服市場信任英國政府的財政紀律。這也是為什麼她決定要遵循前任政府的政策，提高企業稅。

特拉斯強調，政府將竭盡所能確保債務下降，並控制政府人事規模，以確保納稅人的錢都用在刀口上。她承諾在公共支出速度較原先規劃放緩的情況下，持續確保公共部門的運作效率和品質。

關於撤換夸騰，特拉斯說她「非常遺憾失去他」，但強調夸騰與她有「共同的願景」，而新任財相韓特則與她有「共同的信念和野心」。特拉斯強調，身為首相，她的行動將永遠以國家利益為首要考量。她坦言情勢不容易，但「我們能挺過風暴」。