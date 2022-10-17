各國學者解讀中共二十大報告：「東升西降」太浮誇，中國國際觀轉趨保守

東升西降太浮誇，學者：中國國際觀趨保守

（中央社）中共二十大報告16日發布，學者分析，相較於5年前對世局的躊躇滿志，中國如今更為保守、求穩。報告並在不點名美國的情況下強化與美國的抗衡，中國明顯將更向發展中國家靠攏。

過去2年，「東升西降」是中國官場乃至國際政治學界津津樂道的主題，也是中共總書記習近平對世界變化方向的判斷。然而，就算中國的自信在增加，但國際形勢這幾年已有相當大的變化。在表述未來5年的國際外交路線時，中共二十大報告顯示出更為謹慎的表述。

台灣大學政治系教授張登及告訴《中央社》記者，這次二十大報告中，在國際外交上呈現出幾個值得關注的變化。

首先，中共黨代會已連續多屆都會提到「和平與發展是時代主題」，但這次並沒有這麼說。取而代之的，是二十大報告首次提出「世界之變、歷史之變、時代之變正以前所未有的方式展開。」

其次，中共的外交3主軸以往依序會重視與已開發國家關係、與周邊國家關係、與發展中國家關係。但在二十大報告中，提到的是「推動構建新型國際關係」，並更為重視與發展中國家關係。

報告說，「秉持真實親誠理念和正確義利觀加強同發展中國家團結合作，維護發展中國家共同利益」，並強調要擴大金磚國家、上海合作發展組織的影響力，「增強新興市場國家和發展中國家在全球事務中的代表性和發言權。」

張登及指出，當前，已開發國家如北約、美國、澳洲等和中國關係都不好，在此時代之變下，中共外交更加向發展中國家靠攏。而周邊國家除了親美的日韓外，也都被納入了「發展中國家」的概念。

此外，有別於中共十八大、十九大報告中都提到的「中國是負責任大國」這個重要概念，這次只有在提到過去5年成就時有相關表述：「我們展現負責任大國擔當，積極參與全球參與全球治理體系改革和建設，全面開展抗擊新冠肺炎疫情國際合作」，習近平的口頭版報告甚至省略不提。

張登及說，比起當個「負責任大國」，二十大報告更強調中國對全球治理體系的改革、反對霸權主義、反對雙重標準等，顯然對現有全球秩序採取更加批判的態度。

政治大學外交系教授盧業中同樣指出，十九大時還強調「和平與發展是時代主題」，當時提到全方位外交布局，並認為中國特色大國外交是成功的。到了二十大，「習近平的世界觀相較於5年前，已經趨於保守」。

2017年，時任美國總統川普（Donald Trump）剛上台，他與中共總書記習近平2月才通話、4月兩人在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）見面。盧業中說，當時的習近平認為中國是躊躇滿志，跟美國關係相對穩定。

爾後美中歷經貿易戰、科技戰等，關係持續走低。盧業中指出，從這次二十大報告，看得出中美關係是習近平思考的重點，但他覺得前景並不明朗，包括疫情、俄烏戰爭、美中關係等都是如此，報告反映出來相對保守或求穩的態度。

不過，即使對時局保守，並不意味著中國強硬的「戰狼外交」會消失。他分析，戰狼外交訴求對象可能是國內的民眾，短期仍可能持續。

國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢說，二十大報告是一份「通篇不提美國，但很多地方都涉及或針對美國」的報告。從對國際形勢「百年未有之大變局」的定性、強調涉外領域立法，到國家安全、國防強軍、兩岸關係等方面的表述，無一不涉及美國。

譬如，在兩岸關係中提到，不承諾放棄使用武力，「針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動」；在國防方面提到，「提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力」；在國際外交方面提到，「堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對冷戰思維，反對干涉別國內政，反對搞雙重標準」，這些都是針對美國。

不過，王信賢也指出，中共二十大報告主要還是訴諸內部的團結、穩定、強調只有共產黨有能力領導中國。這份報告最主要還是關於自身的努力及掌握自身發展的進程，對外關係主要是防禦性的，再爭取一些國際話語權。「整體看來，就是求穩定、做好自身發展，再看下一步」。

習近平二十大報告，各國學者反應一次看

中國共產黨第20次全國代表大會（二十大）16日在北京召開，中共總書記習近平發表政治報告，前後約2小時。以下是路透社整理學者對於習近平報告的一些初步反應。

韓國首爾延世大學國際學研究所中國研究教授魯樂漢（John Delury）

「習近平雖顯得理直氣壯，但這次講話給人的印象仍不若5年前那樣滔滔不絕（而且幸好短得多）。不像（5年前）自信步入他肯定擁有的第2任期，習近平在這次大會將走進未知領域，一種沒有時限、至高無上的統治。」

「基於當局堅守日益不受歡迎的COVID清零政策所引發的經濟和社會壓力，對許多中國公民來說，習近平的講話可能聽起來是在辯護，堅稱黨謹記他們的最佳利益。這段講話的核心概念看起來是『安全』，習近平以多種方式運用這個詞彙，證明他的對外政策、經濟、公共衛生作法正當。」

「毛澤東向人民承諾變革，鄧小平承諾富裕，習近平則承諾讓他們安全。」

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）

「習近平最關注的顯然是安全。據他所述，中國面臨許多危險，國家好比處在戰爭狀態，而他是救世主。藉由這種論述，他能讓人們團結圍繞著他。」

「過去中國領導人把他們的合法性建立在提供經濟成長的能力之上，現在經濟放緩，習近平試圖把合法性的基礎從經濟成長轉為安全，而他可以是拯救和保護中國的那個人。」