各國學者解讀中共二十大報告：「東升西降」太浮誇，中國國際觀轉趨保守
我們想讓你知道的是
過去2年，「東升西降」是中國官場乃至國際政治學界津津樂道的主題，也是中共總書記習近平對世界變化方向的判斷。然而，就算中國的自信在增加，但國際形勢這幾年已有相當大的變化。在表述未來5年的國際外交路線時，中共二十大報告顯示出更為謹慎的表述。
東升西降太浮誇，學者：中國國際觀趨保守
（中央社）中共二十大報告16日發布，學者分析，相較於5年前對世局的躊躇滿志，中國如今更為保守、求穩。報告並在不點名美國的情況下強化與美國的抗衡，中國明顯將更向發展中國家靠攏。
過去2年，「東升西降」是中國官場乃至國際政治學界津津樂道的主題，也是中共總書記習近平對世界變化方向的判斷。然而，就算中國的自信在增加，但國際形勢這幾年已有相當大的變化。在表述未來5年的國際外交路線時，中共二十大報告顯示出更為謹慎的表述。
台灣大學政治系教授張登及告訴《中央社》記者，這次二十大報告中，在國際外交上呈現出幾個值得關注的變化。
首先，中共黨代會已連續多屆都會提到「和平與發展是時代主題」，但這次並沒有這麼說。取而代之的，是二十大報告首次提出「世界之變、歷史之變、時代之變正以前所未有的方式展開。」
其次，中共的外交3主軸以往依序會重視與已開發國家關係、與周邊國家關係、與發展中國家關係。但在二十大報告中，提到的是「推動構建新型國際關係」，並更為重視與發展中國家關係。
報告說，「秉持真實親誠理念和正確義利觀加強同發展中國家團結合作，維護發展中國家共同利益」，並強調要擴大金磚國家、上海合作發展組織的影響力，「增強新興市場國家和發展中國家在全球事務中的代表性和發言權。」
張登及指出，當前，已開發國家如北約、美國、澳洲等和中國關係都不好，在此時代之變下，中共外交更加向發展中國家靠攏。而周邊國家除了親美的日韓外，也都被納入了「發展中國家」的概念。
此外，有別於中共十八大、十九大報告中都提到的「中國是負責任大國」這個重要概念，這次只有在提到過去5年成就時有相關表述：「我們展現負責任大國擔當，積極參與全球參與全球治理體系改革和建設，全面開展抗擊新冠肺炎疫情國際合作」，習近平的口頭版報告甚至省略不提。
張登及說，比起當個「負責任大國」，二十大報告更強調中國對全球治理體系的改革、反對霸權主義、反對雙重標準等，顯然對現有全球秩序採取更加批判的態度。
政治大學外交系教授盧業中同樣指出，十九大時還強調「和平與發展是時代主題」，當時提到全方位外交布局，並認為中國特色大國外交是成功的。到了二十大，「習近平的世界觀相較於5年前，已經趨於保守」。
2017年，時任美國總統川普（Donald Trump）剛上台，他與中共總書記習近平2月才通話、4月兩人在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）見面。盧業中說，當時的習近平認為中國是躊躇滿志，跟美國關係相對穩定。
爾後美中歷經貿易戰、科技戰等，關係持續走低。盧業中指出，從這次二十大報告，看得出中美關係是習近平思考的重點，但他覺得前景並不明朗，包括疫情、俄烏戰爭、美中關係等都是如此，報告反映出來相對保守或求穩的態度。
不過，即使對時局保守，並不意味著中國強硬的「戰狼外交」會消失。他分析，戰狼外交訴求對象可能是國內的民眾，短期仍可能持續。
國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢說，二十大報告是一份「通篇不提美國，但很多地方都涉及或針對美國」的報告。從對國際形勢「百年未有之大變局」的定性、強調涉外領域立法，到國家安全、國防強軍、兩岸關係等方面的表述，無一不涉及美國。
譬如，在兩岸關係中提到，不承諾放棄使用武力，「針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動」；在國防方面提到，「提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力」；在國際外交方面提到，「堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對冷戰思維，反對干涉別國內政，反對搞雙重標準」，這些都是針對美國。
不過，王信賢也指出，中共二十大報告主要還是訴諸內部的團結、穩定、強調只有共產黨有能力領導中國。這份報告最主要還是關於自身的努力及掌握自身發展的進程，對外關係主要是防禦性的，再爭取一些國際話語權。「整體看來，就是求穩定、做好自身發展，再看下一步」。
習近平二十大報告，各國學者反應一次看
中國共產黨第20次全國代表大會（二十大）16日在北京召開，中共總書記習近平發表政治報告，前後約2小時。以下是路透社整理學者對於習近平報告的一些初步反應。
- 韓國首爾延世大學國際學研究所中國研究教授魯樂漢（John Delury）
「習近平雖顯得理直氣壯，但這次講話給人的印象仍不若5年前那樣滔滔不絕（而且幸好短得多）。不像（5年前）自信步入他肯定擁有的第2任期，習近平在這次大會將走進未知領域，一種沒有時限、至高無上的統治。」
「基於當局堅守日益不受歡迎的COVID清零政策所引發的經濟和社會壓力，對許多中國公民來說，習近平的講話可能聽起來是在辯護，堅稱黨謹記他們的最佳利益。這段講話的核心概念看起來是『安全』，習近平以多種方式運用這個詞彙，證明他的對外政策、經濟、公共衛生作法正當。」
「毛澤東向人民承諾變革，鄧小平承諾富裕，習近平則承諾讓他們安全。」
- 新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）
「習近平最關注的顯然是安全。據他所述，中國面臨許多危險，國家好比處在戰爭狀態，而他是救世主。藉由這種論述，他能讓人們團結圍繞著他。」
「過去中國領導人把他們的合法性建立在提供經濟成長的能力之上，現在經濟放緩，習近平試圖把合法性的基礎從經濟成長轉為安全，而他可以是拯救和保護中國的那個人。」
- 香港大學金融學教授陳志武
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【馬力歐陪你喝一杯】TCCF創意內容大會 - 未來內容展「擴增宇宙，運算中」打通文化與科技的任督二脈！專訪文策院文化科技處處長李懷瑾、策展人馮建彰
我們想讓你知道的是
究竟什麼是「未來內容」？沉浸式展演的發展趨勢又是什麼？我們邀請到文策院文化科技處處長李懷瑾與本屆未來內容展策展人馮建彰，分享有關XR娛樂體驗的第一手觀察，還有今年未來內容展必看的作品。
收聽管道如下：
即將在11月3日至13日登場的TCCF創意內容大會（Taiwan Creative Content Fest），今年邁入第三屆，其中的未來內容展集結了年度最具代表性沉浸式國內外作品，以「擴增宇宙，運算中」為主題，匯聚橫跨NFT、XR、互動投影、LED、APP等多種體驗媒介，並展演IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、視覺藝術、文化資產、出版等不同的內容領域，可說是全年度結合文化科技與商業規劃最有看頭的展會。
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請到本屆未來內容展策展人——「二馬」馮建彰，和我們暢談他的策展理念，同時也邀請文化內容策進院（文策院）文化科技處處長李懷瑾Grace，和我們聊聊她豐富的XR策展經驗，與聽眾讀者剖析目前沉浸式內容展演發展的最新趨勢，並分享如何透過沉浸式體驗在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋，開啟未來內容的各種發展可能。
打通創作者任督二脈的最佳場域
在擔任本次未來內容展策展人以前，其實二馬主要從事流行音樂演唱會工作，二十多年累積了上百場演唱會舞台設計經驗。直到幾年前他受邀擔任高雄電影節XR單元評審，當時一口氣看了30多部最新的XR作品，讓他簡直大開眼界。二馬嘆道：「那時候對於我一個從來沒有做過XR內容的人來說，真的是打通任督二脈的創意來源。甚至讓我覺得如果再繼續做一般的舞台設計，我也太淺了吧！原來那個宇宙這麼大，你看到的不僅是作品，而是那個宇宙已經有個洞口，你應該要跳進去！」
彼時的驚艷，讓二馬不僅轉型做創作，也爭取策劃今年的未來內容展，希望能帶給更多像他一樣的創作者，一個能刺激想像的展演活動。
有趣的是，當年高雄電影節XR單元的策展人正是Grace。一直投入XR內容產業的Grace，也點出目前沉浸式內容展演的難處：「現在XR內容門檻蠻高的，因為可能頭顯 （headset） 不夠普及，此外一些大型的投影互動裝置，展演都相對複雜，而這也凸顯要看到這類型作品的最佳場域就是影展或展會。」Grace也補充說：「除了雄影之外，未來內容展我覺得其實是很好的一個機會，讓台北又多了這樣的一個平台，去展示、討論更多種文化科技應用的可能性。」
還沒到元宇宙，我們仍在擴增宇宙運算中
不過究竟什麼是未來內容？相信有很多人心中有這個疑問。對於這個問題，二馬用VHS錄影帶出租到DVD時代、一路到今天的OTT影音串流的發展史為例。「我們的科技不斷進步，也改變人們接收內容的方式。不過內容的核心是一樣的，可能是電影、戲劇、或音樂劇，只是最後傳遞給你的方式不一樣。」而所謂「未來」，二馬則認為是「用科技的方法，讓你表達你的創作面向，傳遞作品給觀眾。」
如同科幻小說家威廉．吉布森（William Ford Gibson）的名言：「未來已經到來，只是尚未普及。」儘管這一兩年相當火熱的「元宇宙」一詞走進大眾視野，但真正進入元宇宙的人並沒有那麼多。「我們現在身處的，是個一個還在進化、過渡的世代。」二馬說明這次策展主題「擴增宇宙，運算中」，便是想要回應這樣的時代現象。
Grace也補充道：「現在大家都會一直強調我們馬上要去元宇宙，可是在進元宇宙之前，我們現在要處理的其實是虛、實整合的東西。」而未來內容展正是在這樣的大架構下，爬梳台灣在各方面應用的案例以及發展優勢。
例如民俗工藝、宮廟文化與沉浸體驗技術的結合，Grace分享今年參展的XRSPACE 「新台潮宮廟元宇宙」，便是在虛擬環境中還原北港朝天宮從廣場到正殿的實景，從點燈、擲茭、蓋鐘到解籤等參拜儀式，都可以在元宇宙中體驗。已經先參拜過的Grace直說這個經驗非常酷，「他們想像未來在這廟宇的空間，還有其他的文化展演形式，比如歌手可以在這邊辦演唱會。更重要的是，運用新科技打破原本實體的限制，以『新台潮宮廟元宇宙』為例，就是世界各地的人都有機會體驗到我們的宮廟文化。」
除此之外，台灣社會的多元性結合科技強項，幾乎讓任何題材都有機會實現。例如：今年獲得威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗大獎的《無法離開的人》，講述的是台灣白色恐怖的歷史，導演陳芯宜利用VR 360度的技術，使觀眾共感1950年代政治受難者的生命經歷。「這是導演的手法跟他對科技的了解跟應用，才能夠傳遞一般電影看不到的故事。」二馬與Grace都極力推薦大家到未來內容展感受這部作品。
XR是一種新的說故事方式
沉浸式技術不僅有VR，未來內容展強調的是所謂「XR」的多種應用。VR是需要配戴頭顯的；AR則是用手機就能體驗的擴增實境；此外還有數位投影的互動式內容，觀眾完全不需要使用任何裝置，只要進到空間中就能沉浸其中。
「其實現在愈來愈多VR作品，已經藉由一些科技（比如5G），嘗試『多人體驗』的可能性。」Grace介紹了今年國際邀件的作品之一《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame），這是在巴黎聖母院遭大火之後，於虛擬環境中重現的版本，觀眾可以結伴體驗並在VR中看到彼此並且互動。這個案例象徵著在一線的內容創作者之外，沉浸式科技愈來愈有機會觸及到更多族群的人，也逐漸發展出一些商業營運的模式。
而身為VR深度愛好者的二馬，不僅平時運動都戴著VR頭顯追劇，創作上也致力探索VR的潛力。例如這次未來內容展他與高雄市電影館合作的《請神造夢：XR沉浸式演唱會》，預計在展會開始前先在高雄Live Warehouse舉辦一場現場演唱會，「唱到其中兩首歌的時候，現場的人要戴起VR頭顯，你戴上去以後就看不到現場了，可是聽到的是跟舞台上的樂團表演。」二馬說明這裡涉及到的是5G多人同步技術，「頭顯總共有60組，規模非常龐大。」而在未來內容展期間可以體驗的，就會是演唱會當時拍攝的VR版。
雖然這不是二馬首次在演唱會中導入XR技術，但他提到相較於五年前，今天要做到相同的效果成本已經大幅降低。「如果這個公式是成功的，那其實它可被複製。加上VR未來更輕便的話，或變成是MR、AR，你在小巨蛋看演唱會，可能天空可以飄出很多舞台上LED裡面延展出來的動畫。更令人興奮的是，在未來可以參與演唱會的途徑變得更豐富，光是演唱會門票銷售的方式就非常多元了，有現場票、線上同步參與的VR票，還有在現場又參與VR沉浸體驗的票！」顯見沉浸式體驗的商業潛力不在話下。
國內外精彩作品來未來內容展一次看！
今年展區以「擴增宇宙運算中」為主軸，以一系列多重宇宙展現元宇宙的即時特性，帶領大家從現實世界通往虛擬世界的擴增元宇宙，一起探索、思考、體驗並參與其中，感受現在進行式的元宇宙發展。
這次展覽總共匯聚了18件最具代表性的未來內容，除了前面介紹到的精彩案例，最後Grace 和二馬再各自推薦了到未來內容展不容錯過的作品。Grace個人很喜歡的是《天野喜孝VR美術館》，「天野喜孝就是創作《科學小飛俠》的藝術家，今年有來自台灣的團隊邦鼎科技把他所有原本2D的畫作做成一個 VR 美術館，在裡面可以看到天野老師的畫作浮現出來，視覺尺寸大到觀眾幾乎是親臨在它前面。我看那件作品的時候非常感動，因為你沒有想過有一天可以跟它有這樣的接觸。」
二馬則說這次有很多有趣的作品因為空間限制沒辦法放進展場，不過透過5G技術順暢同步主展場之外的其他場館。「光影沉浸作品《無濜》到時候在會場裡面可以體驗，同步連線到台北101的AMBI SPACE ONE，兩個沉浸式空間即時連線，當下兩個地方的體驗消費者會看到彼此。」他認為不論是相關產業的專業觀眾，或者是一般消費者，《無濜》都能帶給大家很多未來想像。
從長遠的角度來展望未來，探勘創意將何去何從，以及技術該如何輔助內容發展，儘管現實仍存在不少技術難題需要克服，但二馬與Grace相信，正在運算中的未來元宇宙，需要針對體驗的便利性進行更多的思考和提升，因為唯有不斷地進化、不斷地演變、不斷地嘗試，才能持續運算出那條打破真實與虛擬的道路，真正開啟元宇宙的大門，將未來掌握在手中。2022未來內容展的精彩可期，二馬與Grace也預告，10月中旬將開放展期間部分作品的體驗預約。聽眾讀者趕快拿出行事曆，記下這場能打通你任督二脈的文化科技盛事吧！
2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
TCCF創意內容大會 - 未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫