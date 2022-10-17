2022/10/17,
醫療

Omicron新亞型變異株BQ.1疫情快速升溫，已占美國新確診病例10％以上

Omicron新亞型變異株BQ.1疫情快速升溫，已占美國新確診病例10％以上
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

2021年夏天，當時美國也出現類似的疫情下滑趨勢，但之後Omicron變異株出現，並導致去（2021）年冬天病例數呈現破紀錄式的激增。從那時起，數種Omicron亞型變異株迅速傳播並在美國成為主要病毒株。佛奇更說，如果今年冬天出現另一種新的、更易傳播的變異株，「我們不應該感到驚訝」。

（中央社）秋冬COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情恐再起，美國疾病管制暨預防中心（CDC）近日發布最新預估，1個月前剛命名的Omicron新亞型變異株BQ.1及其亞系BQ.1.1，已占新確診病例的10％以上。

美國《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）報導，白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）接受訪問時表示：「一旦出現這樣的變異株，你要觀察它在變異株中的相對增長占比有多少，看來這次新變異株的傳播倍增速度相當棘手。」

AP_21073541231458
圖為美國總統首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）｜Photo Credit: AP / 達志影像
圖為美國總統首席醫療顧問佛奇

《中央社》報導，佛奇於8日參加南加州大學安納伯格醫療新聞中心（USC Annenberg Center for Health Journalism）一場活動中表示，「看起來我們正朝著正確方向前進，但我認為，突然說我們已經完全擺脫疫情會有點太過輕率。」

佛奇指出，2021年夏天，當時美國也出現類似的疫情下滑趨勢，但之後Omicron變異株出現，並導致去（2021）年冬天病例數呈現破紀錄式的激增。從那時起，數種Omicron亞型變異株迅速傳播並在美國成為主要病毒株。佛奇更說，如果今年冬天出現另一種新的、更易傳播的變異株，「我們不應該感到驚訝」。

美國CDC表示，目前估計BQ.1和BQ.1.1各占全國確診病例約5.7％，合計為11.4％。先前在夏季流行疫情中位居主導地位的BA.5，在流傳中變異株的感染率已降至67.9％。

美國CDC發言人諾德隆（Kristen Nordlund）在一份聲明中表示：「BQ.1和BQ.1.1雖只代表Omicron變種病毒中快速增長分支中的一小部分，但目前BA.5在美國仍是主流病毒株。」

而BQ.1和BQ.1.1似乎有望超越目前感染率約12.2％的BA.4.6。

與此同時，美國衛生當局一直在為今（2022）年秋冬預計將再掀流行的COVID-19疫情預做準備。BQ.1變異株在英國、德國等歐洲國家已超越許多變異株，並已開始造成新一波疫情。

《CBS News》報導指出，BQ.1、BQ.1.1及BF.7都是從BA.5發展出來的分支。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）10月稍早的一份報告指出，BA.5是迄今最具傳染力的Omicron亞型變異株，衍生出的3種亞系都展現出超越BA.5本身的成長優勢。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。