巴黎數萬人上街抗議低薪高物價、工會將發動全國大罷工，法國社會不滿情緒山雨欲來

2017年，電影導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）在聖地牙哥動漫展（Comic Con）裡，談到他對VR的看法，「過去十年，我參與其中，就像未來一樣，我覺得不管我們喜不喜歡，它都在前方等待著。」

後來，史蒂芬史匹柏所執導的電影《一級玩家》接著在2018年春天上映，眾所皆知這可以說是一部詮釋「元宇宙」概念的經典電影。或許是因為自己執導了一部後來被譽為談論VR世界的電影，因此有別於過去史蒂芬總是對VR持憂心態度，該年他的發言，反而將VR視為新可能性的起點，認為技術將改變過去電影給觀眾的體驗，並且強調：「在其中，人類可以做任何你想像得到的事情。」

在同一個時空背景下，把場景轉到威尼斯影展。2016年，威尼斯影展首創VR 單元、2017年設立VR競賽類別，而成立首年，台灣藝術家黃心健即以《沙中房間》拿下「最佳體驗獎」(Best Experience)。

到了2022年，導演陳芯宜再度以《無法離開的人》——這部受國家人權博物館之邀、以白色恐怖受難者故事為題材的VR創作——睽違五年，再度為台灣拿下同一獎項。

同樣是今年6月，導演王登鈺以VR作品《紅尾巴Ep.1》，也在被國際間視為最具規模「XR沉浸式展覽」之一的法國新影像藝術節（NewImages Festival）中，拿下評審團特別提及獎（Special Mention）。評審團認為該片的美術質感及奇幻氣氛令人深受吸引，且實拍逐格動畫細緻度極高，是VR電影的一大突破。

《無法離開的人》劇照 《無法離開的人》獲2022威尼斯影展最佳體驗獎，故事融合多位白色恐怖政治受難者的經歷，以一封無法送達的遺書，穿越歷史與時間，並藉由VR沉浸式體驗，期待喚起不同世代對這段歷史與人物的共感。

與其說是「挑戰」，不如用「好玩」形容更貼近

如同大導演史蒂芬所言，虛擬實境走進影視產業已數年，顛覆與創新實然並存並進。我們不禁想問，在此發展過程裡，對於創作者而言，其挑戰與學習在哪裡？對未來的想像又在哪裡？這些問題，將從本次於「未來內容展」展出作品的創作者視角出發，進一步理解創作者的心情，以及對VR的想像。

「從平面攝影到動態攝影，是一個歷程；從動態影像到VR，又是一個新的歷程。」過去以電影、紀錄片為主要創作媒材的陳芯宜表示，平面2D電影的電影語彙已經發展很成熟，「像是在電影裡，你說遠景、中景、近景等等，大家很容易可以理解，但這在VR裡面幾乎是不成立的。」

正因許多事都還在萌芽階段，眾人也都還在成長的路上，因此凡事都還在探索階段。而細究這段探索的過程，陳芯宜並不認為「痛苦」，取而代之的，反而是「好玩」。

「先不要定義，要探索。」正因為過去的影像經驗與語言已然不成立，透過VR創作，所有共同語言都必須重新定義；又或是原本覺得不可行的事情，可能在不斷討論與嘗試中，又變得可行。

舉例來說：電影中「滑軌」是共通語言。講出來，每個人都會浮現共同想像、操作手法也非常一致。但「滑軌」該怎麼在VR影像裡呈現？便成為一個新的課題。首先，「滑軌」要在VR影像裡運用，在技術上有門檻。隨著鏡頭往前移動，技術團隊要縫合的是整個空間，不是單個畫框而已，那可是浩大且繁複的工程；其次，鏡頭在動的時候，觀眾容易頭暈，反而無法成就最佳觀影體驗。

Photo Credit：Shutterstock 一般電影製作中的「滑軌」，若要在VR影像裡呈現，隨著鏡頭往前移動，技術團隊要縫合的是整個空間，而不是再只是單個畫框的鏡頭推進。

陳芯宜說，這個鏡頭語言原在她2018年的第一支VR創作《留給未來的殘影》裡就想運用，但根基於上述兩個問題就沒有實現，「但第二支片，我就用上了。」

在與團隊不斷嘗試與討論的過程裡，陳芯宜最終成就了新的技術突破。對創作者而言，這樣的過程，當然不會是痛苦，甚至用好玩也不足以形容，因為聽起來，那簡直令人著迷。

怎麼讓觀眾「沉浸」？你要同時是導演也是觀眾

陳芯宜強調，VR電影不能與一般動態影像與平面敘事相較，因為那根本是兩個完全不同的領域與類型。「在我接觸VR後，它要給的是整個空間感，因此觀者是進入一個空間，不只是看一個電影。」

也因如此，VR創作從劇本寫作開始，就與陳芯宜過去的經驗完全不同。寫電影劇本以敘事結構為主，但VR使得影像的各自空間有了不同定義，因此導演必須依照不同空間情境，寫出A、B、C…面的劇本，分別代表不同的空間結構。「我會試著去找到在VR裡面，我要怎麼講白色恐怖故事講得最好，讓體驗互相加乘、讓眾人更身歷其境。」

《無法離開的人》以白色恐怖受難者的經驗為題創作，讓這段多數台灣人過去曾被噤聲的歷史，用VR形式呈現給觀眾，當你戴上VR頭顯，便會瞬間置身於綠島人權園區的「新生訓導處」蠟像展示館，讓政治受難者坤伯與一封永遠無法送達的遺書，帶你回到當年的歷史情境中。

「該怎麼講述這個故事？」陳芯宜說，光是要表現「監視」在VR裡就可以有很多不同的手法，你得去想像、去摸索，才能讓觀眾沉浸在你想傳達的情緒裡。

此外，也因為是空間創作，創作者勢必要轉換自己的身分，創作者「既是導演，也是觀眾」。要怎麼讓觀眾能進入導演的內心，得看創作者如何塑造沉浸感，令人在虛擬中感受到真實交錯。

當走進奇幻世界成為可能！沉浸式體驗拉近作品與觀眾的距離

像是《紅尾巴》這部作品，在VR的影像敘事裡，便不同於《無法離開的人》，觀眾被明確賦予了「造訪博物館」的角色，《紅尾巴》中，觀眾是全然的旁觀者，並透過小男孩的好奇與追尋，讓觀者隨著VR的沉浸感，不自覺的把自己帶入那個立體的空間中。

《紅尾巴》是一部關於一個小男孩在懵懂中踏上漫長旅程，走過一座又一座奇幻城市，只為追尋紅尾巴幻影的故事。導演王登鈺曾在受訪中表示，想要透過作品傳達的意念是：「從兒童轉變成大人這段時期，會面臨許多成長掙扎。青少年是極度渴望被瞭解的，他們察覺到自己身體的改變，但是並不知道內心也在經歷嚴重的地殼變動。」

而故事的沉浸感，便是源自導演王登鈺將自己在夢中所感知到的世界。導演採用實體模型，製作出一個個劇中的角色模型、場景模型，再透過台灣知名VR技術團隊Funique VR以高解析度攝影測量法（Photogrammetry）掃描，最終透過遊戲引擎製作成類逐格動畫，打造夢境般的細緻世界。因此觀看時，觀者能深刻沉浸在精緻的VR世界，並不自覺地追著天空的紅尾巴奔走，與故事裡的小男孩一同回到過去的自己，喚醒內心那個需要被療癒的靈魂碎片。

讓觀者進入VR的世界裡，與故事裡的角色一同身歷其境、感他所感，要創造出最佳體驗的沉浸式內容，從創作的最開端，導演就不僅是導演，也是觀眾。

Photo Credit：《紅尾巴》劇照 獲法國新影像藝術節評審團特別提及獎，《紅尾巴》從一條紅尾巴的流動，與男孩的奇幻旅程相互暗湧，詩意地詮釋出人們童年的情感記憶。

最後，台灣VR創作雖屢在國際上嶄露頭角，陳芯宜也肯定台灣發展VR創作，更屬前段班，但重要的體驗設備如VR頭顯，距離普及化還有一大段距離。也因投入VR創作的成本高昂、回收又相對艱難等種種緣由，她認為在現階段無法定義VR未來的發展性。然而，創作者躬逢其時，在這麼早期的階段可以參與嘗試，用不同的媒材創作，興許是件好事。