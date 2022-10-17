IMF預測台灣今年人均GDP超越日韓，半導體產業撐起半邊天，學者分析2因素助「經濟轉骨」
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根據國際貨幣基金最新報告，今年台灣的人均GDP將從3萬3140美元（約105.6萬台幣）成長到3萬5510美元（約113.2萬台幣）；相較之下，韓國今年人均GDP為3萬3590美元，日本為3萬4360美元，分別下降4%和12.6%。
IMF預測台灣人均GDP超越日韓，半導體產業撐起半邊天
（中央社）國際貨幣基金（IMF）估算今（2022）年台灣人均GDP可望冠居東亞，台灣的半導體產業發展功不可沒。台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真指出，雖然台灣半導體將面臨景氣調整、美中兩強對峙等3大課題，前景「有挑戰但不悲觀」。
國際貨幣基金近來估算，台灣今年人均GDP將由3萬3140美元（約105.6萬台幣）成長到3萬5510美元（約113.2萬台幣），首次超越日本，也是2003年以來首次超過韓國，成為東亞第一。
根據《韓國商報》（Business Korea）報導，台灣國內生產毛額（GDP）快速成長的基礎，在於政府大力支持半導體業發展。
「去年全球半導體供應不足、鬧晶片荒，可以看到在晶片生產領域，台灣在全球的重要性被凸顯」，中央大學台經中心執行長吳大任直言，今年台灣人均所得可望超越韓國，歸功於前兩年打下基礎。
吳大任解釋，2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發後，台灣成功防守、科技業生產如常，使得全球經濟衰退時，台灣仍能維持正成長；2021年各國陸續施打疫苗、逐步解封，報復性消費潮湧現，需求大增情況下，台灣出口寫下亮眼成績。
然而，台積電總裁魏哲家13日於法說會上直言「2023年半導體產業可能陷入衰退」；外界關注台灣護國山脈半導體產業後市如何，又將如何影響台灣經濟。
劉佩真點出半導體展業3大挑戰，一是產業經歷超級景氣循環週期後，開始向下調整，這考驗供應鏈業者的應變能力；第二，美中兩強對峙，可以預見美國對中國圍堵、打擊力道持續增強，同時，美國還會箝制各供應國、要求合力圍堵中國，導致業者經營彈性被限縮。
第三，疫情過後，各國都日益重視供應鏈韌性，加上兩岸局勢緊繃，各國會希望台灣分散半導體生產基地、不要過度集中，這類壓力未來會愈來愈大。
「有挑戰但不悲觀」，劉佩真表示，廠商會運用最有效率作法度過短期景氣波動，中長期來看，台灣在供應鏈具有的獨特地位，相信台廠站在戰略制高點，也能夠靈活調整策略，因應整體結構轉變。
半導體產業無畏景氣向下，依舊保有競爭力，不過吳大任提醒，從總體經濟層面來看，台灣出口動能放緩，對台灣經濟後續影響值得注意。
吳大任指出，今年以來美國聯準會暴力升息，累積的後座力會逐步發酵，歐洲央行通膨嚴重，接下來升息力道也會相當猛烈；全球需求緊縮之下，台灣第4季可能就會出現明顯的出口衰退，把今年經濟成長率往下拉，「保3不是那麼容易」。
吳大任認為，國際金融環境快速緊縮，加上全球籠罩衰退陰影，台灣企業的經營風險愈來愈大，建議政府不宜僅以眼前亮麗的經濟數據作為施政決策，否則過度加重企業負擔，如升息、調漲電價，可能反而加速景氣下滑。
台灣人均GDP冠居東亞，2因素助攻經濟轉骨成關鍵
（中央社）國際貨幣基金（IMF）估算，今年台灣人均GDP可望以3萬5510美元的成績，首度超越日本，更將韓國甩在後頭，成為東亞第一。專家分析，台灣超車日韓雖然有匯率因素，但經濟體質變得更為強韌也是關鍵。
根據國際貨幣基金最新報告，今年台灣的人均GDP將從3萬3140美元（約105.6萬台幣）成長到3萬5510美元（約113.2萬台幣）；相較之下，韓國今年人均GDP為3萬3590美元，日本為3萬4360美元，分別下降4%和12.6%。
國發會表示，台灣拿下東亞第一，除了經濟韌性佳，經濟基本面良好使得匯率相對日韓更平穩均是關鍵；未來政府將在此基礎上繼續努力，提高經濟與產業的韌性，維持成長動能。
台商西進經濟引擎熄火，台灣人均所得曾被韓國超車
回顧台灣經濟表現，1960年代至1990年代期間，台灣、香港、新加坡、韓國因為經濟發展快速，有「亞洲四小龍」美譽；1992年，台灣人均GDP更正式突破1萬美元，展現強勁的成長力道，同年韓國僅約8000多美元。
隨著經濟發展至一定程度，台灣工資逐漸上漲、生產成本提高，中國又大舉招商，1990年代大批台商西進淘金，卻因此讓台灣經濟體質轉趨孱弱，人均GDP成長速度明顯放緩。
觀察鄰近國家韓國，雖在1997年亞洲金融風暴受到重創，當年經濟成長率重摔、落入負成長，但韓國政府痛定思痛，採行激勵景氣措施、推動改革，經濟快速復甦，1999年及2000年經濟成長率大跳升。
韓國經濟急起直追，台灣則面臨產業空洞化挑戰，2003年迎來重大轉折，韓國人均GDP正式超車台灣。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰坦言，製造業對於國內生產毛額（GDP）帶動效果最大，但台商大舉西進，導致國內生產、投資相對空虛，經濟成長速度隨之放緩。
貿易戰、疫情迎來轉骨契機，台灣人均所得冠居東亞
時至今日，台灣人均GDP首度超車日本，而且在睽違19年後再次超越韓國。台經院國際事務處研究員邱達生點出2大關鍵，一是匯率因素，二是台灣經濟轉骨成功，在台商回流、廠商擴大投資之下，體質更為強健。
邱達生指出，2019年日本人均GDP突破4萬美元後，隔年便跌回3字頭，2021、2022年還持續往下掉，除了因美中貿易戰、COVID-19疫情接連來襲，打擊經濟成長動能，今年日圓大幅貶值，更是讓日本人均GDP從3.9萬美元跌至3.4萬美元的重要因素。
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線上直播論壇：以跨域創新生態系驅動循環經濟，10/14和你一同搶攻綠色商機
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關鍵評論網將於10月14日辦理「循環綠色經濟大商機」線上直播論壇，作為「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」之前導活動，本場以2位循環綠色經濟的經驗談，探索更多綠色商機應用發展的可能性。
近幾年在科技、經濟發展以及環境的多元衝擊下，傳統商業經營模式出現了結構性變革，為了因應各產業的轉變，企業重新對焦各分眾族群需求，甚至在不同生態系之間，透過跨域合作或需求重組，滿足或建構多元市場的需求，推出創新服務價值。
尤其是在經歷新冠肺炎及氣候變遷的影響後，全球對於永續發展的議題更加重視，提倡環境友善的「循環經濟」成為綠色商機下受到高度關注的議題。經濟部中小企業處透過「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」輔導，協助中小企業在綠色經濟的發展有個一個良好的方向，以跨域創新及轉型的實踐，逐漸有了豐碩的成果，也為生態系的發展，增添更多的可能性。
為了讓更多人體驗到企業推動效益，經濟部將於今年10月22日至25日，攜手數位發展部，掌握時下數位與綠色關鍵議題，在松山文創園區2－3號倉庫舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」。活動圍繞「數位雲」、「永續雲」、「體驗雲」三大展示主題，打造數位、綠色、虛實整合的展場體驗。除此之外，現場還有綠色生活、臺灣特色店家消費體驗，以及數位轉型與綠色永續主題論壇等精彩內容，歡迎前來親自體驗！
【2022年數位綠色雙轉型聯合成果展】活動資訊
- 日期：10月22日－10月25日
- 地點：松山文創園區2-3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
- 瞭解更多：https://reurl.cc/m3KGZ9
「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」由掌握關鍵核心能力的中小企業為主體，找到市場發展的關鍵方向，帶動跨領域業者共同合作、集體升級，結合綠色永續的概念，將不同產業領域相互串接，打造如生物炭、生態材料與虛擬電廠等多樣化的綠色減碳生態系，為臺灣中小企業擘劃新成長路徑！
循環綠色經濟大商機線上直播論壇，集結產業專家一次看
「跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機」線上論壇將邀請盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長，與京冠生物科技股份有限公司 楊青山董事長，分別從「生物炭跨域應用品牌提升生態系」及「生態材料跨域鏈結生態系」的發展成果，與臺灣所有中小企業共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，讓永續能成為每個人的日常生活。
循環經濟是由循環加上經濟，過往企業以獲利為主的商業模式，該怎麼結合生態系的每個資源及技術，達到永續及環保的目標？首場專題短講由盛發生物科技有限公司 專案經理王志良主講，從木酢產品研發為起點，並於過程中，洞見產業的需求，以生物炭生態系的核心角色推動創新商業模式，從生活用品到建材，帶動包括化工、建材、檢測、應用到場域等跨界跨域的合作夥伴，持續延伸生物炭產品的各種可能。接著將由楊青山董事長分享京冠生技是如何將其引以為傲的發酵技術，透過生態系合作，找到不同專業領域的合作夥伴，實現了「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」夢想藍圖，轉型成為「材料開發」企業。
2022跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機
- 活動時間：2022年10月14日
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：王志良 專案經理（盛發生物科技有限公司）、楊青山 董事長（京冠生物科技股份有限公司）
- 活動主持人：劉姿麟
- 活動內容：