IMF預測台灣今年人均GDP超越日韓，半導體產業撐起半邊天，學者分析2因素助「經濟轉骨」

IMF預測台灣人均GDP超越日韓，半導體產業撐起半邊天

（中央社）國際貨幣基金（IMF）估算今（2022）年台灣人均GDP可望冠居東亞，台灣的半導體產業發展功不可沒。台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真指出，雖然台灣半導體將面臨景氣調整、美中兩強對峙等3大課題，前景「有挑戰但不悲觀」。

國際貨幣基金近來估算，台灣今年人均GDP將由3萬3140美元（約105.6萬台幣）成長到3萬5510美元（約113.2萬台幣），首次超越日本，也是2003年以來首次超過韓國，成為東亞第一。

根據《韓國商報》（Business Korea）報導，台灣國內生產毛額（GDP）快速成長的基礎，在於政府大力支持半導體業發展。

「去年全球半導體供應不足、鬧晶片荒，可以看到在晶片生產領域，台灣在全球的重要性被凸顯」，中央大學台經中心執行長吳大任直言，今年台灣人均所得可望超越韓國，歸功於前兩年打下基礎。

吳大任解釋，2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發後，台灣成功防守、科技業生產如常，使得全球經濟衰退時，台灣仍能維持正成長；2021年各國陸續施打疫苗、逐步解封，報復性消費潮湧現，需求大增情況下，台灣出口寫下亮眼成績。

然而，台積電總裁魏哲家13日於法說會上直言「2023年半導體產業可能陷入衰退」；外界關注台灣護國山脈半導體產業後市如何，又將如何影響台灣經濟。

劉佩真點出半導體展業3大挑戰，一是產業經歷超級景氣循環週期後，開始向下調整，這考驗供應鏈業者的應變能力；第二，美中兩強對峙，可以預見美國對中國圍堵、打擊力道持續增強，同時，美國還會箝制各供應國、要求合力圍堵中國，導致業者經營彈性被限縮。

第三，疫情過後，各國都日益重視供應鏈韌性，加上兩岸局勢緊繃，各國會希望台灣分散半導體生產基地、不要過度集中，這類壓力未來會愈來愈大。

「有挑戰但不悲觀」，劉佩真表示，廠商會運用最有效率作法度過短期景氣波動，中長期來看，台灣在供應鏈具有的獨特地位，相信台廠站在戰略制高點，也能夠靈活調整策略，因應整體結構轉變。

半導體產業無畏景氣向下，依舊保有競爭力，不過吳大任提醒，從總體經濟層面來看，台灣出口動能放緩，對台灣經濟後續影響值得注意。

吳大任指出，今年以來美國聯準會暴力升息，累積的後座力會逐步發酵，歐洲央行通膨嚴重，接下來升息力道也會相當猛烈；全球需求緊縮之下，台灣第4季可能就會出現明顯的出口衰退，把今年經濟成長率往下拉，「保3不是那麼容易」。

吳大任認為，國際金融環境快速緊縮，加上全球籠罩衰退陰影，台灣企業的經營風險愈來愈大，建議政府不宜僅以眼前亮麗的經濟數據作為施政決策，否則過度加重企業負擔，如升息、調漲電價，可能反而加速景氣下滑。

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台灣人均GDP冠居東亞，2因素助攻經濟轉骨成關鍵

（中央社）國際貨幣基金（IMF）估算，今年台灣人均GDP可望以3萬5510美元的成績，首度超越日本，更將韓國甩在後頭，成為東亞第一。專家分析，台灣超車日韓雖然有匯率因素，但經濟體質變得更為強韌也是關鍵。

根據國際貨幣基金最新報告，今年台灣的人均GDP將從3萬3140美元（約105.6萬台幣）成長到3萬5510美元（約113.2萬台幣）；相較之下，韓國今年人均GDP為3萬3590美元，日本為3萬4360美元，分別下降4%和12.6%。

國發會表示，台灣拿下東亞第一，除了經濟韌性佳，經濟基本面良好使得匯率相對日韓更平穩均是關鍵；未來政府將在此基礎上繼續努力，提高經濟與產業的韌性，維持成長動能。

台商西進經濟引擎熄火，台灣人均所得曾被韓國超車

回顧台灣經濟表現，1960年代至1990年代期間，台灣、香港、新加坡、韓國因為經濟發展快速，有「亞洲四小龍」美譽；1992年，台灣人均GDP更正式突破1萬美元，展現強勁的成長力道，同年韓國僅約8000多美元。

隨著經濟發展至一定程度，台灣工資逐漸上漲、生產成本提高，中國又大舉招商，1990年代大批台商西進淘金，卻因此讓台灣經濟體質轉趨孱弱，人均GDP成長速度明顯放緩。

觀察鄰近國家韓國，雖在1997年亞洲金融風暴受到重創，當年經濟成長率重摔、落入負成長，但韓國政府痛定思痛，採行激勵景氣措施、推動改革，經濟快速復甦，1999年及2000年經濟成長率大跳升。

韓國經濟急起直追，台灣則面臨產業空洞化挑戰，2003年迎來重大轉折，韓國人均GDP正式超車台灣。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰坦言，製造業對於國內生產毛額（GDP）帶動效果最大，但台商大舉西進，導致國內生產、投資相對空虛，經濟成長速度隨之放緩。

貿易戰、疫情迎來轉骨契機，台灣人均所得冠居東亞

時至今日，台灣人均GDP首度超車日本，而且在睽違19年後再次超越韓國。台經院國際事務處研究員邱達生點出2大關鍵，一是匯率因素，二是台灣經濟轉骨成功，在台商回流、廠商擴大投資之下，體質更為強健。

邱達生指出，2019年日本人均GDP突破4萬美元後，隔年便跌回3字頭，2021、2022年還持續往下掉，除了因美中貿易戰、COVID-19疫情接連來襲，打擊經濟成長動能，今年日圓大幅貶值，更是讓日本人均GDP從3.9萬美元跌至3.4萬美元的重要因素。