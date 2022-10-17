研究：2022年53億支手機變廢物，每年數千噸電子垃圾運往開發中國家毒害環境
我們想讓你知道的是
專家今天表示，今（2022）年全球大約160億支手機中，預計將有超過50億支被丟棄或束之高閣，他們呼籲更積極回收這些舊手機內所含危險材料。《法新社》報導，廢棄電子電機設備研究聯盟發現，將不再使用的手機平整堆疊起來，高度可達5萬公里，超過國際太空站（ISS）與地表距離的100倍。
（中央社）專家今天表示，今（2022）年全球大約160億支手機中，預計將有超過50億支被丟棄或束之高閣，他們呼籲更積極回收這些舊手機內所含危險材料。
《法新社》報導，廢棄電子電機設備（Waste Electrical and Electronic Equipment，WEEE）研究聯盟發現，將不再使用的手機平整堆疊起來，高度可達5萬公里，超過國際太空站（ISS）與地表距離的100倍。
儘管含有金、銅、銀、鈀和其他有價值的可回收成分，但幾乎所有這些不再使用的手機會被囤積、丟棄或燒掉，對健康和環境形成重大危害。
代表46個生產者責任組織的非營利協會WEEE論壇（WEEE Forum）總幹事里洛伊（Pascal Leroy）告訴《法新社》：「智慧型手機是我們最關注的電子產品之一。我們若不回收它們所含稀有材料，就必須在中國或剛果等國家開採這些材料。」
根據2020年全球電子廢物監測數據顯示，全球每年平均產生4448萬噸未回收電子廢棄物，報廢手機不過是冰山一角。
根據今（2022）年6月至9月在6個歐洲國家所作調查，不再使用的50億支手機中，許多會被囤積而不是扔進垃圾桶。
一些家庭和企業會把手機遺忘在抽屜、衣櫥、櫥櫃或車庫裡，而不是送去維修或回收利用。報告稱，目前歐洲一般家庭每人囤積的電子設備多達5公斤。
接受調查的8775戶家庭中，46％認為囤積小型電器和電子設備的主要原因是未來可能還用得到。另有15％留下這些東西是打算出售或送人，13％則是因為「情感價值」而保存它們。
里洛伊說：「人們往往不瞭解，所有這些看似微不足道的物品其實很有價值，全球加總起來數量龐大。但是從來沒有人自願去收集電子垃圾，因為成本很高。這就是立法很重要的原因。」
聯合國訓練研究所（UNITAR）資深科學專家巴德（Kees Balde）告訴《法新社》，在歐洲，50％至55％電子垃圾會被收集或回收；在低收入國家，「我們的估計跌至5％以下，有時甚至低於1％」。
與此同時，每年有數千噸電子垃圾從富裕國家，包括歐洲聯盟成員國，運往開發中國家，增加他們回收的負擔。
接收電子垃圾的國家往往缺乏安全處理電子廢棄物的資金，而汞和塑膠等有害物質會污染土壤、水源並進入食物鏈。
2019年的一項調查發現，在西非國家迦納，首都阿克拉（Accra）的阿博布羅西（Agbogbloshie）垃圾場附近所產的雞蛋氯化戴奧辛（chlorinated dioxins）含量比歐洲所允許的含量高出220倍。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
升息浪潮來勢洶洶，如何觀察局勢、掌握風險？ 永豐DAWHO邀您上線夜聊投資關鍵策略
我們想讓你知道的是
2022年10月20日晚間20:00，永豐銀行即將攜手關鍵評論網舉行「DAWHO之夜」直播活動，由主持人吳怡霈和理財達人寶可孟、存股達人大俠武林共同與談，邀您一同上線了解如何善用數位工具，掌握國際經濟脈動！
新冠疫情起落、烏俄戰事攀升，兩大影響因素不只造成今年國際政治情勢動盪，也衝擊各大產業供應鏈，導致全球性的通貨膨脹。各國政府紛紛祭出貨幣緊縮政策，美國聯準會自五月開始罕見的連4次大幅度升息，台灣央行也睽違10年首次升息 ，9月更持續升息半碼來因應急速上升的通膨數字。面對國際金融市場的升息循環，不只台股熊市不斷、小資族房／車貸款負擔也增重不少。隨著後疫情時代，加速許多產業數位轉型，以因應新型態的經濟環境，2023年也將重新開放國界，期望帶動經濟的復甦，面對重新整頓的市場，積極的理財配置規劃更顯得重要。在如此難料的經濟走勢中，我們到底該如何觀察國際經濟局勢、正確的運用數位工具來評估市場風險、守護你我的荷包呢？
永豐銀行即將攜手關鍵評論網，於 2022年10月20日舉辦DAWHO之夜直播活動──「大戶方舟策略 迎接未知挑戰」。此次活動依然邀請甜美聰慧的吳怡霈擔任主持人，並邀請理財達人寶可孟與存股達人大俠武林兩位專家，一起聊聊對於現今市場動態及投資環境的觀察，以及在如此動盪的經濟環境之下，該如何善用數位工具掌握投資風險。
數據思維 x 紀律投資：大戶經驗不藏私
投資是條漫長的道路，一路走來往往需要經驗、知識的相互支持，才能獲得甜美的果實；而直播活動中來賓與主持人的經驗，也能成為滋潤聽眾投資路上的養分。此次理財達人寶可孟將從自身經驗出發，與觀眾分享在如今數據為王的資訊時代，投資人該如何將自身經驗與數據思維結合，善用數位工具觀察市場動向；而存股達人大俠武林也不藏私的傳授投資鐵律──「紀律投資」，分享如何在數位工具的輔助下，簡易而慎重地落實多元的資產配置。
Next Step！DAWHO數位帳戶伴您渡過瞬息萬變的市場
身處數位經濟崛起的時代，不只知識、經驗需要與時俱進，便捷高效的數位工具也是投資時不可或缺的利器，而永豐銀行的新世代VIP數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，正是您最貼心的數位理財幫手。「DAWHO」不只整合消費、投資、儲蓄及彈性資金四大核心服務，還擁有1.3%高利活儲，提供多元豐富的數位金融服務及多種投資金融商品建議，幫助您掌握即時經濟脈動，精明而輕鬆地管理財富。
立即開啟行事曆，標記2022年10月20日20:00-21:00準時加入線上直播，與我們一同洞察先機、掌握世界經濟脈動！