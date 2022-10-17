前美軍駐歐司令：俄軍犯下四大嚴重錯誤，2023夏季烏克蘭將收復克里米亞
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俄羅斯犯下了以下四大錯誤：以為可靠強大兵力直搗烏克蘭首都基輔；其次是研判西方會像克里米亞被併吞一樣保持沉默；再來是低估被國際社會制裁和孤立的代價；最後是誤以為可一箭雙鵰，讓烏克蘭從地圖上消失的同時，歐美防衛同盟「北大西洋公約組織」也隨著四分五裂。
前美軍駐歐司令：俄軍犯四大錯誤，2023夏季烏軍收復克里米亞
（中央社）俄軍在烏克蘭戰場上節節敗退，前美軍駐歐司令霍吉斯（Ben Hodges）表示，烏克蘭不論意志力或後勤都遠勝俄羅斯，最遲明（2023）年夏天烏軍將收復克里米亞半島。
前美軍駐歐部隊司令霍吉斯今天（當地時間16日）接受德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時表示，連接克里米亞（Crimea）半島與俄國本土的克赤（Kerch）大橋日前發生爆炸，正好有油罐列車通過，可見事先經過慎密規劃，未來烏克蘭還可能採取類似行動，這次攻擊在軍事上具有重大的象徵意義。
霍吉斯指出，克赤大橋及港都馬里烏波爾（Mariupol）周圍的鐵路交通樞紐，現在全成了烏軍攻擊的對象，將嚴重影響俄軍的補給線，看來烏南的俄軍已走頭無路，「烏軍已拿下進攻的主導權，俄軍很可能無法扭轉情勢。」
霍吉斯坦言，包括他自己在內，西方多年來高估俄國的軍力，俄軍至今犯下四大嚴重錯誤。
首先是一開始以為可靠強大兵力直搗烏克蘭首都基輔；其次是研判西方會像克里米亞被併吞一樣保持沉默；再來是低估被國際社會制裁和孤立的代價；最後是誤以為可一箭雙鵰，讓烏克蘭從地圖上消失的同時，歐美防衛同盟「北大西洋公約組織」（NATO）也隨著四分五裂。
他認為，戰事不利勢必讓俄國領導人非常沮喪，現在唯一的希望是透過在西方社會散佈不安和恐懼，削弱對烏克蘭的支持，竭盡所能延長戰爭；這也是為何俄國會不擇手段，招募年輕士兵讓他們當炮灰，並破壞北溪（Nord Stream）天然氣管等西方的基礎建設。
最近俄國總統普亭（Vladimir Putin）威脅要動用核武，讓歐洲各國憂心將爆發核戰，不過霍吉斯研判可能性不高。
他說，從蘇聯經驗來看，核武是用來擊潰西方防衛陣線或摧毀集結的北約軍隊，但這場戰爭沒有上千台坦克需要被擊垮，烏克蘭也夠聰明，也沒有把軍隊集結在一起，使用核武在軍事上沒有好處，反而會帶給俄國嚴重的政治後果。
被問到戰爭還會進行多久時，霍吉斯表示，目前俄軍處境愈來愈糟，戰爭是意志力和後勤的考驗，這兩點烏克蘭都遠勝俄羅斯，他預測烏軍明年夏天前將解放克里米亞半島。
霍吉斯強調，這場戰爭的結果，將攸關歐洲國家能否捍衛主權和邊界；他認為俄羅斯非戰敗不可，意即烏克蘭收復俄軍佔領的頓內次克州（Donetsk）等地，重新恢復主權，接著讓被擄到俄國的百萬烏克蘭人重返家鄉，下一步是追訴俄國的戰爭罪行和向俄國索賠。
他說，唯有如此，俄國才不會在2、3年後又重新入侵烏克蘭。
俄軍續推進，澤倫斯基：頓巴斯兩城鎮正激烈戰鬥
俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行，烏克蘭總統澤倫斯基今天指出，烏東頓巴斯地區（Donbas）的索萊達（Soledar）和巴赫姆特（Bakhmut）兩座城鎮，當地正進行激烈戰鬥。
俄國軍隊今年6月和7月期間奪下烏東重要工業城鎮利西昌斯克（Lysychansk）及北頓內次克（Sievierodonetsk）後，巴赫姆特鎮就一直是俄軍在頓內次克地區緩慢推進的下一個目標。
路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在他的晚間談話影片中表示：「頓巴斯地區的主要熱點是索萊達及巴赫姆特。」索萊達位於巴赫姆特北方。
澤倫斯基還說：「當地正進行非常激烈的戰鬥。」
近9000俄軍將部署白羅斯，宣稱對抗烏克蘭和西方威脅
白羅斯國防部今天表示，近9000名俄羅斯官兵將進駐白羅斯，這是為保護其邊界所進行部隊「區域性集結」的一部分。
路透社報導，白羅斯國防部國際軍事合作部門主管芮文柯（Valeriy Revenko）在推特上發文稱，首批參與區域性集結的俄軍部隊開始抵達白羅斯，「轉移需要幾天時間」，「總數將略少於9000人」。他說將在為武官舉行的簡報會上提供更多資訊。
白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）上週表示，他的部隊將與俄軍一起部署在烏克蘭邊界附近，以面對他所謂來自烏克蘭和西方的威脅。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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2022跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機
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- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：王志良 專案經理（盛發生物科技有限公司）、楊青山 董事長（京冠生物科技股份有限公司）
- 活動主持人：劉姿麟
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