TNL+ 2022/10/18,
軍事

蔡總統想建立「四大韌性」的國防戰力，應該立即就這四個層面進行必要的變革

蔡總統想建立「四大韌性」的國防戰力，應該立即就這四個層面進行必要的變革
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

蔡英文總統在國慶提出「四大韌性」，在闡述「國防戰力」時提到「建構完整的不對稱戰力」。上述發言顯示出蔡英文總統注意到近期台灣社會對於國防議題的重視。蔡英文總統及民進黨政府應該要把握這股民氣立即推動改革國防。

近日蔡英文總統在雙十國慶發表《給世界一個更好的台灣——堅韌之島，韌性國家》演說時，對於「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等層面提出「四大韌性」。其中在闡述「國防戰力」時提到「建構完整的不對稱戰力」以及提及民眾不分年紀熱烈參與民間防衛課程。

上述發言顯示出蔡英文總統注意到近期台灣社會對於國防議題的重視，以及前參謀總長李喜明上將倡議「整體防衛構想」的影響。

台灣社會的國防危機意識在升高

隨著台海局勢日益緊張，面對中國在灰色地帶的威脅，台灣社會的危機意識也開始起來，對於國防議題的討論及興趣大幅增加。從早前「壯闊台灣」創辦人吳怡農和前參謀總長李喜明上將共同倡議「國土防衛部隊」；到今年書市上的《阿共打來怎麼辦》、《台灣的勝算》等書的熱賣；民間專家沈伯洋及何澄輝創辦「黑熊學院」，到前聯電董事長曹興誠捐資30億元強化民防等，在在顯示出台灣社會的危機意識及關切國防的熱忱。

目前台灣社會的危機意識以及對於國防的高度關注，身為主政者的蔡英文總統顯然注意到了，因此才將其納入前述的國慶演說。現在的問題在於蔡英文總統以及民進黨政府，是否能善用這股民間的危機意識及熱忱，作為推進國防改革的動力。

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Photo Credit: 中央社
前參謀總長李喜明2日發表新書「台灣的勝算：以小 制大的不對稱戰略，全台灣人都應了解的整體防衛構想」，認為國防問題攸關全民安全，不能單靠軍隊，需要提供全民正確的國防認知，喚醒全民國防意識，建立防衛向心。 中央社記者謝佳璋攝 111年9月2日

善用民氣推進國防改革

面對台灣社會積極關心國防事務的氛圍，蔡英文總統及民進黨政府應該要把握這股民氣推動改革國防。

儘管現在的國防預算大幅增進、恢復徵兵規畫役期一年，看似已經有所動作。但是眾所周知台灣國防的問題不僅僅是增加國防預算、全面恢復徵兵，而是需要全面的革新，無論是制度、人事、觀念、管理等層面都該進行改革。

就筆者看來，蔡英文總統及民進黨政府應該就這下列層面進行必要而立即的變革，這些層面包括：

  1. 如何讓國防部推動必要的改革？
  2. 如何讓義務役、後備役的人力得到善用？
  3. 如何改革沉疴難起的陸軍？
  4. 如何推動「全民國防」？
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