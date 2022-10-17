2022/10/17,
藝文

【藝遊嚮導】10/18-10/24：台北國際藝術博覽會、提姆波頓異想世界展、搖滾台中，本週精彩藝文活動別錯過！

【藝遊嚮導】10/18-10/24：台北國際藝術博覽會、提姆波頓異想世界展、搖滾台中，本週精彩藝文活動別錯過！

我們想讓你知道的是

本週活動藝文活動相當精彩，亞洲年度藝術盛會「ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會」即將開展，來自台灣本土其他7個國家地區的藝術作品在台串聯，快跟著【藝遊嚮導】一探究竟吧！另外，本週還有爛泥發芽台北場、搖滾台中、台中爵士音樂會，樂迷們別錯過！

一年一度的亞洲藝術盛事「ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會」本週開展，集結138家展商、89家台灣畫廊、38家海外畫廊，跨越8個國家地區，串連在地文化與亞洲藝術的未來性走向，加速台灣與國際藝術市場交流。本屆亮點「MIT 15」、「30週年特展」、「原住民個展專區」千萬別錯過！

本週週末「爛泥發芽台北場」及「搖滾台中」齊登場，兩場音樂活動皆邀請到康士坦的變化球、荷爾蒙少年等近50組歌手、樂團輪接連演出，最受「爛泥發芽」樂迷喜愛的特色卡拉OK及擂台全數回歸，「搖滾台中」則期待兩年前、疫情前衝動的少年、熱情的少女們一同回到文心森林公園感受實體音樂節氛圍！

【表演藝術】

名稱｜2022中國信託新舞臺藝術節《七體FIGURE 7》稻草人舞團

時間｜2022/10/21（五）- 2022/10/23（日）
地點｜國家兩廳院實驗劇場（台北市中正區中山南路21-1號）
備註｜本活動為售票活動
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七張K式塗鴉；七種舞蹈形體，「Kafkaesque卡夫卡式」的人生境遇裡，「他者」是無良還是無心？是自戀還是自卑？是平和還是暴戾？是有罪還是無罪？是暈眩還是昏庸？

《七體 Figure 7》創作靈感來自著名捷克作家法蘭茲．卡夫卡被稱為「被隱形線操控的黑色木偶」的七張素描塗鴉，編舞家羅文瑾將這七張圖所含藏的文字符號、身體形象、動作語彙、人性描繪，透過「看圖說故事」的創作聯想方式，編導舞蹈劇場形式的動作發展，五位稻草人舞團核心舞者：羅文瑾、李佩珊、何佳禹、倪麗芬、孟凱倫，各自獨特的身體特色來詮釋演繹塗鴉的想像角色，並用「影子」、「他者」、「慾望」、「權力」的概念元素串起整個舞作架構，一開演燈一亮場，五個舞者如影子般從七種塗鴉形體開始一一現身。

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名稱｜2022潮間帶舞蹈節《默島新樂園》

時間｜2022/10/22（六）- 2022/10/23（日）
地點｜嘉義縣表演藝術中心演藝廳（嘉義縣民雄鄉建國路二段265號）
備註｜本活動為售票活動
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歡迎光臨2022默島新樂園！華麗混雜的巨大芭比狂歡派對再度開趴，你的臺式扮裝玩偶之夜即將到來！

這是一場從家將神祇、檳榔西施、布袋人偶到芭比娃娃等各種辨識度極高的臺灣特殊文化符號再度匯集，結合強烈的視覺裝置，將臺灣傳統元素以劇場現代語言深刻詮釋，經典不敗震撼之作於2022年再次上演。以三座傀儡高台裝置，反映臺洋雜處的金光浮世繪，建構臺式野台的動態時空，邀你放大感官體驗並開啟想像，一段繽紛美麗的迷幻之旅即將展開，這一次，歡迎直接靠近巨大的舞者，將與你共同遊歷臺式迷幻的時光縮影。

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【展覽】

名稱｜ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會

時間｜2022/10/20（四）- 2022/10/24（一）
地點｜台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）
備註｜本活動為售票活動
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匯聚國內外精選畫廊品牌，推選優秀藝術家及精采之作，為海內外收藏家、民眾帶來視覺藝術饗宴。

本屆規劃4大展區：「畫廊集錦」帶來7個國家地區、超過130間畫廊的精彩展出及多項嶄新的公共藝術及特區計畫呈現；「MIT 新人推薦特區」獨家展出由文化部徵選出的八位年輕優秀藝術家的畫作，更推出「MIT 15」周年特區計劃，回顧台灣青年藝術創作者邁向國際舞台的重要起點；「原住民個展專區」選入藝術家排灣族馬郁芳、卑南族高敏修的作品，探討人與動物的關係、原民身分認同、族服與泛靈信仰的關係；「特展專區」今年則以「人工、演化與永續未來」為題，以藝術創作呈顯文明與自然的關係，期待藉此呼籲社會大眾對永續發展及環境保育的關注。

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名稱｜「minä perhonen/皆川明 つづく」特展

時間｜2022/10/22（六）- 2023/02/19（日）
地點｜高雄市立美術館 104-105展覽室（高雄市鼓山區美術館路80號）
備註｜本活動為售票活動
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「TSUZUKU（日語：つづく）」有著「延續」之意，除代表品牌在時間軸的延續性，更令人聯想到連續、攜手、循環等人事物所共同產生的連結。

皆川明是日本當代設計大師關鍵人物之一，在國際時尚設計界更有獨樹一格的特別地位。他在1995年成立了自己的品牌「minä」，正是現在minä perhonen的前身，懷抱著「打造至少延續百年的品牌」的想法，希望即使創始設計師不在，品牌也能永續發展；此外「minä」一詞在芬蘭語中代表「我」，而「perhonen」則有著「蝴蝶」之意，品牌服飾中使用許多豐富多元的花紋布料，就像蝴蝶翅膀多變的紋路一般美不勝收。

本展同時也邀請日本知名平面設計師葛西薰（Kaoru Kasai）擔任主視覺設計，建築師田根剛（Tsuyoshi Tane）依據高美館場域規劃8大主題空間，完整展現「minä perhonen」發展至今的脈絡。展覽內容除展示品牌的經典布料、時裝、家飾等設計模型，更有設計師的插畫手稿、設計原稿、錄像以及文獻檔案等展品，讓台灣觀眾能從中一探設計大師皆川明及「minä perhonen」團隊的創作精髓。

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名稱｜提姆波頓異想世界展

時間｜2022/10/20（四）- 2023/03/05（日）
地點｜中正紀念堂1展廳（台北市中正區中山南路21號）
備註｜本活動為售票活動
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一位代表了當代怪奇、詭譎卻又充滿幽默的怪才導演——提姆．波頓，他是一位導演、一位動畫師、一位畫家、一位攝影師，有或者是一位風格獨特的作家與詩人。

本展可見許多提姆．波頓執導作品如《陰間大法師》（1988）、《蝙蝠俠》（1989）、《剪刀手愛德華》（1990）、《地獄新娘》（2005）、《巧克力冒險工廠》（2005）、《魔鏡夢遊》（2010）、《小飛象》（2019）等經典電影角色及畫面、場景手稿、雕塑等展品；除了電影代表作之外，《牡蠣男孩憂鬱之死》（1997）也是他非常具代表性的創作詩集，詩集中的手稿與創作筆記真跡也都是本展中的重要展品。

本展規劃十大展區，蒐羅了超過500件原作品，包含繪畫、素描和攝影底片，代表了過去50多年來提姆．波頓的創作軌跡。本展更將展示約150件未曾公開發表的內容，主辦單位也在展場內還原了工作師現場，帶領觀眾一窺世紀怪才的獨特魅力。

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【影視】

名稱｜大尉叛逃記 Captain Volkonogov Escaped


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