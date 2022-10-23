兩德統一與蘇聯解體，令年輕的普亭對公民社會產生了深深的不信任感
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俄羅斯總統普亭很注重為自己打造強人形象。但在烏克蘭戰爭爆發八個月之後，普亭努力為自己打造的強人形象已經蕩然無存。普亭到底是怎樣的人？也許他在前民主德國的經歷能提供一些線索。
文：Marcel Fürstenau
如果是在和平時期，普亭（Vladimir Putin）一定會為其70大壽舉辦隆重的慶典，世界各地政商名流也一定會前來致賀。生日慶典的貴賓席上，德國前總理施洛德（Gerhard Schröder）絕對不會缺席。施洛德和普亭結下了手足般的兄弟情誼，曾稱普亭是位「無可挑剔的民主派人士」。不過，施洛德的此番評價當年就未能引起其他人的共鳴。
2022年2月24日，普亭發動侵烏戰爭後，他愈發陷入了孤立境地。在他70大壽之際，向他祝壽的國際領導人寥寥無幾。連中國黨和國家領導人習近平都沒有公開致賀電。
烏克蘭戰爭爆發八個月之後，普亭努力為自己打造的強人形象已經蕩然無存。烏克蘭軍隊摧枯拉朽般的反攻態勢，恐怕更讓普亭無地自容。現在的普亭也許會回想起民主德國瓦解前的最後幾個月。
民主德國的消失令年輕的普亭感到震撼
柏林圍牆倒塌之後，兩德於1990年實現統一，民主德國作為一個國家也就從世界地圖上消失了。當時，作為蘇聯情報機構克格勃的工作人員，普亭在德勒斯登經歷了這場巨變。一年之後，蘇聯解體。
歷史學家科納伯（Hubertus Knabe）曾撰文指出，民主德國的消失曾令年輕的普亭感到非常突然。東德國家安全部的檔案顯示，當時克格勃和東德公安部的特工都沒有意識到，民主德國會在短期內土崩瓦解。
科納伯指出，「正是這段經歷，令普亭對公民社會產生了深深的不信任感。」
「瞞天過海的意願」
科納伯掌握的材料顯示，普亭被克格勃派駐民主德國期間，曾擁有在資本主義西德招募特工的權力。而要想成功招募特工，必須具備一些常人不具備的特殊潛質，「那就是耐心、蒙騙掩飾以及迂迴戰術。」普亭現在的行為方式中，仍能看出這些潛質。
羅森鮑威爾（Wolfgang Rosenbauer）也對普亭有著類似的印象。1990年代，羅森鮑威爾曾同普亭有過一些商業上的往來。他回憶到，當時在漢堡的一次晚宴上，普亭佯裝完全不懂德語，整個交流過程都有專人翻譯。
而事實上，曾被常年派駐德勒斯登的普亭可以講非常流利的德語。直到晚餐結束，普亭起身告別時，羅森鮑威爾才恍然大悟，「普亭看著我用德語說：太好了，請你把相關文件交給我。」
塑造強人形象
2014年，俄羅斯非法吞併克里米亞半島前夕，俄羅斯問題專家梅斯特（Stefan Meister）曾對德國之聲表示：「普亭非常善於玩弄權術。但當他陷入被動時，也會做出欠考慮的事情。」塑造強人形象，對普亭至關重要。普亭登上總統寶座後，也一直都在這樣做：無畏的柔道選手、敢衝敢搶的冰球手、光著膀子騎馬和釣魚等等。
普亭是1985年被派往德勒斯登的，同年，改革派政治家戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）入主克里姆林宮。這段經歷想必對普亭產生了極大的震撼，「他作為一個外國人經歷了民主德國的沒落，而與此同時，他的祖國也變得越來越陌生。因為蘇聯發生了巨大的變革。」
剛一回到俄羅斯，普亭就在1991年經歷了蘇聯的解體。這對普亭來說，是一個無法接受的慘痛經歷。2014年對克里米亞的吞併就是對普亭蘇聯情結的證實。對於俄羅斯大多數民眾來說，他們的感受可能也和普亭一樣，即非法吞併克里米亞，是俄羅斯強大的象徵。
發動侵烏戰爭的最初階段，大多數俄羅斯人似乎也持類似的觀點。但隨著戰爭的持續，陣亡俄羅斯士兵的增多以及烏克蘭攻勢的推進，普亭的民意支持也在迅速下降。普亭精心打造的強人形象開始出現了裂痕。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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