【國際大風吹】中共二十大如何選出最高領導人？領導換屆與未來五年政策有哪些關鍵看點？
我們想讓你知道的是
習近平會三連任總書記嗎？誰會接替李克強擔任總理？誰會成為新一屆政治局常委？中國未來5年如何處理經濟趨緩？如何與美國對抗、與歐洲調整關係？對台政策會有什麼改變？為期一週的中共二十大與一中全會，將解答以上所有問題。
從去年以來，「中共二十大」這五個字，就不斷在新聞媒體上反覆出現。這場在10月16號登場的大會，有學者認為，因為中國和當今世界都處於歷史交叉路口，所以這會是幾十年來影響最深遠的一屆會議。但是對於不熟悉中國的人來說，可能不太懂這場黨內會議為什麼那麼重要。
中共二十大到底是什麼？這場會議會決定哪些事情？為什麼受到全世界的高度關注呢？
二十大是什麼？
中共二十大，全名是中國共產黨第二十屆全國代表大會。這個黨代會理論上是中國共產黨的最高權力機構，每五年召開一次。由全中國共產黨員所推派出來的代表，要在北京齊聚一堂，聽取總書記的工作報告，修改中共黨章，以及選出中央委員會和中央紀律檢查委員會。
黨代會一結束，剛出爐的中央委員會隔天就要馬上開會，這就是所謂的第二十屆中央委員會第一次全體會議，或者說二十屆一中全會，將會選出政治局委員人選，以及權力最高的常務委員，包含總書記在內。
抽象一點來看，這兩場會議象徵共產黨的權力由下向上集中的過程。以二十大來說，全中國9671萬多名共產黨員，事先推派出2296名代表與會，包括所謂台灣省代表。他們將選出將近400名中央委員。他們又要選出25名中央政治局委員，以及7名政治局常務委員，包含總書記在內。整體結構就像金字塔一樣。頂端的中央政治局才是實際上的最高決策機構，總書記則是最高領導人。
這段過程看起來好像是由下而上層層授權，實際上卻是事先就「喬」好了。因為在第一步、全體黨員推選黨代表的時候，中共高層可以透過制度來決定提名名單，再進行同額選舉，確保自己的人馬當選。下一階段的的中央委員選舉，以及更關鍵的政治局委員和常委人選，通常也被視為高層事先協調好的結果。
領導換屆：習三連任、入常人選、總理
二十大的第一大觀察重點，還是新一屆的領導團隊，尤其是政治局常委人選。畢竟，在一黨專政、黨國不分的中國，黨高層就是政府高層。
本來，總書記人選是最重要的。尤其是，2012年上台的習近平，已經連任一次，到今年應該要交棒給繼承者了。然而，習近平早已打破了非常多的慣例，因此外界分析幾乎一致認為，他將會在這次二十大上，史無前例的第三次當選總書記。
以前中國黨代會和西方的選舉一樣的，有很多的派系、有很多的鬥爭、有很多的分歧，這次可能是中共建政以來，少有的沒有派系鬥爭。
也就是說，習近平已經掌控了一切。
～明鏡新聞出版集團創辦人 何頻
如何平穩交接權力，一直是中共難解的課題。第二代領導人鄧小平，為了避免像毛澤東一人獨大的局面出現，曾經設立了「集體領導」、「隔代指定接班」等原則。一個是避免權力過度集中，另一個是希望每一代領導人交接順利。而在他之後的江澤民，則訂下「七上八下」的常委年齡潛規則，是長年以來黨內不成文的默契。
然而，習近平上台後，一方面進一步集中權力，另一方面也沒有讓前任總書記胡錦濤指定的接班人胡春華，進入常委行列準備接班。
現年已經69歲的習近平，已經做了兩屆總書記，而且按照「七上八下」原則，不該再續任，但2017年的十九大以來，他一直沒有安排接班人的跡象。再加上，2018年又推動修憲，刪除國家主席不得連任的規定，都被外界視為，他將會史無前例地，三連任中共總書記，而這件事將在二十大拍板定案。
中國的權力有很大的持續性，而這個持續性，好處是有利於政策的穩定，它的缺點就在於，我們很害怕、很多人很害怕，他是不是真的變成一個永遠不下台的人。
另外，政治局常委，以及國務院總理人選會是誰，也是觀察重點之一。從中國戰略分析智庫研究員鄧聿文，到加州大學聖地牙哥分校的中國政治學者史宗瀚，學者們各有各的揣測。
不過共通原則是，常委名單當中的習近平派系人選多寡，可以反映出他在黨內的地位穩固與否。如果不穩，可能會破例提拔多一點自家人馬。
在此同時，總理人選也備受關注，因為與未來施政重點有關。例如，美國智庫布魯金斯學會的中國中心主任李成分析，如果選擇國際聲望比較高，而且與美國互動密切的現任副總理劉鶴，可能暗示中國準備軟化戰狼姿態，與歐美積極和解。如果選擇全國政協主席汪洋，則象徵著相當劇烈的政策鬆綁，特別是在經濟政策上更朝市場自由主義前進。
未來五年政策：內政、外交、對台政策
未來五年的中國政策方向，則是另一大觀察重點。從總書記的工作報告，領導團隊的人事安排，還有黨章修訂等各方面，都可以找到蛛絲馬跡。
例如，攸關政權穩固的經濟民生問題。過去幾年來，中國經濟成長越來越慢，還發生房市債務泡沫差點爆炸等亂象。今年訂下成長5.5%的目標，更在激烈的新冠疫情清零政策之下，有可能無法達成。
國內疫情散發多發，高溫乾旱少雨極端天氣的超預期因素影響，衝擊較大。部分地區的生產、投資、消費受到一定的影響，市場需求不足的矛盾比較突出、企業生產經營的困難較多，制約經濟的穩定恢復。
中國國家統計局新聞發言人 付凌暉
因此二十大上可以觀察的是，清零會持續下去嗎？還是官方會宣布已經戰勝疫情，開始鬆綁相關措施來拚經濟呢？
在外交上，習近平上台之後越來越強硬的姿態，已經引發西方國家的反彈。除了美國直接將中國列為最大地緣政治挑戰之外，歐盟各國也深刻檢討對中政策。戰狼外交還會持續嗎？還是中國會稍稍放軟姿態呢？
當然，對台政策也值得關注。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳舉例，中共黨章當中「完成祖國統一」這六個字，會不會升級成2021年七一黨慶的版本，強調要解決台灣問題，就是線索之一。如果修改，就代表統一台灣的態度更加強烈。他指出，從習近平對港澳台政策的說明，到會後他在中外記者會上的相關發言，還有大會通過的相關決議，都可以尋找線索。
二十大的重頭戲將會在頭尾兩天。10月16號開幕當天，習近平的報告中，對於經濟、外交、兩岸等政策，會做出不少宣示。而習近平是否三連任、新總理人選是誰等等人事異動，則是要等到23號，新一屆政治局常委名單出爐才會揭曉。這一星期的中國動態，全世界都會仔細盯緊。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
我們想讓你知道的是
「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
國科會科技辦公室 廣告