【國際大風吹】中共二十大如何選出最高領導人？領導換屆與未來五年政策有哪些關鍵看點？

從去年以來，「中共二十大」這五個字，就不斷在新聞媒體上反覆出現。這場在10月16號登場的大會，有學者認為，因為中國和當今世界都處於歷史交叉路口，所以這會是幾十年來影響最深遠的一屆會議。但是對於不熟悉中國的人來說，可能不太懂這場黨內會議為什麼那麼重要。

中共二十大到底是什麼？這場會議會決定哪些事情？為什麼受到全世界的高度關注呢？

二十大是什麼？

中共二十大，全名是中國共產黨第二十屆全國代表大會。這個黨代會理論上是中國共產黨的最高權力機構，每五年召開一次。由全中國共產黨員所推派出來的代表，要在北京齊聚一堂，聽取總書記的工作報告，修改中共黨章，以及選出中央委員會和中央紀律檢查委員會。

黨代會一結束，剛出爐的中央委員會隔天就要馬上開會，這就是所謂的第二十屆中央委員會第一次全體會議，或者說二十屆一中全會，將會選出政治局委員人選，以及權力最高的常務委員，包含總書記在內。

抽象一點來看，這兩場會議象徵共產黨的權力由下向上集中的過程。以二十大來說，全中國9671萬多名共產黨員，事先推派出2296名代表與會，包括所謂台灣省代表。他們將選出將近400名中央委員。他們又要選出25名中央政治局委員，以及7名政治局常務委員，包含總書記在內。整體結構就像金字塔一樣。頂端的中央政治局才是實際上的最高決策機構，總書記則是最高領導人。

Photo Credit: 國際大風吹

這段過程看起來好像是由下而上層層授權，實際上卻是事先就「喬」好了。因為在第一步、全體黨員推選黨代表的時候，中共高層可以透過制度來決定提名名單，再進行同額選舉，確保自己的人馬當選。下一階段的的中央委員選舉，以及更關鍵的政治局委員和常委人選，通常也被視為高層事先協調好的結果。

領導換屆：習三連任、入常人選、總理

二十大的第一大觀察重點，還是新一屆的領導團隊，尤其是政治局常委人選。畢竟，在一黨專政、黨國不分的中國，黨高層就是政府高層。

本來，總書記人選是最重要的。尤其是，2012年上台的習近平，已經連任一次，到今年應該要交棒給繼承者了。然而，習近平早已打破了非常多的慣例，因此外界分析幾乎一致認為，他將會在這次二十大上，史無前例的第三次當選總書記。

以前中國黨代會和西方的選舉一樣的，有很多的派系、有很多的鬥爭、有很多的分歧，這次可能是中共建政以來，少有的沒有派系鬥爭。 也就是說，習近平已經掌控了一切。 ～明鏡新聞出版集團創辦人 何頻

如何平穩交接權力，一直是中共難解的課題。第二代領導人鄧小平，為了避免像毛澤東一人獨大的局面出現，曾經設立了「集體領導」、「隔代指定接班」等原則。一個是避免權力過度集中，另一個是希望每一代領導人交接順利。而在他之後的江澤民，則訂下「七上八下」的常委年齡潛規則，是長年以來黨內不成文的默契。

然而，習近平上台後，一方面進一步集中權力，另一方面也沒有讓前任總書記胡錦濤指定的接班人胡春華，進入常委行列準備接班。

現年已經69歲的習近平，已經做了兩屆總書記，而且按照「七上八下」原則，不該再續任，但2017年的十九大以來，他一直沒有安排接班人的跡象。再加上，2018年又推動修憲，刪除國家主席不得連任的規定，都被外界視為，他將會史無前例地，三連任中共總書記，而這件事將在二十大拍板定案。

中國的權力有很大的持續性，而這個持續性，好處是有利於政策的穩定，它的缺點就在於，我們很害怕、很多人很害怕，他是不是真的變成一個永遠不下台的人。

另外，政治局常委，以及國務院總理人選會是誰，也是觀察重點之一。從中國戰略分析智庫研究員鄧聿文，到加州大學聖地牙哥分校的中國政治學者史宗瀚，學者們各有各的揣測。

不過共通原則是，常委名單當中的習近平派系人選多寡，可以反映出他在黨內的地位穩固與否。如果不穩，可能會破例提拔多一點自家人馬。

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在此同時，總理人選也備受關注，因為與未來施政重點有關。例如，美國智庫布魯金斯學會的中國中心主任李成分析，如果選擇國際聲望比較高，而且與美國互動密切的現任副總理劉鶴，可能暗示中國準備軟化戰狼姿態，與歐美積極和解。如果選擇全國政協主席汪洋，則象徵著相當劇烈的政策鬆綁，特別是在經濟政策上更朝市場自由主義前進。

未來五年政策：內政、外交、對台政策

未來五年的中國政策方向，則是另一大觀察重點。從總書記的工作報告，領導團隊的人事安排，還有黨章修訂等各方面，都可以找到蛛絲馬跡。

例如，攸關政權穩固的經濟民生問題。過去幾年來，中國經濟成長越來越慢，還發生房市債務泡沫差點爆炸等亂象。今年訂下成長5.5%的目標，更在激烈的新冠疫情清零政策之下，有可能無法達成。

國內疫情散發多發，高溫乾旱少雨極端天氣的超預期因素影響，衝擊較大。部分地區的生產、投資、消費受到一定的影響，市場需求不足的矛盾比較突出、企業生產經營的困難較多，制約經濟的穩定恢復。 中國國家統計局新聞發言人 付凌暉

因此二十大上可以觀察的是，清零會持續下去嗎？還是官方會宣布已經戰勝疫情，開始鬆綁相關措施來拚經濟呢？

在外交上，習近平上台之後越來越強硬的姿態，已經引發西方國家的反彈。除了美國直接將中國列為最大地緣政治挑戰之外，歐盟各國也深刻檢討對中政策。戰狼外交還會持續嗎？還是中國會稍稍放軟姿態呢？

當然，對台政策也值得關注。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳舉例，中共黨章當中「完成祖國統一」這六個字，會不會升級成2021年七一黨慶的版本，強調要解決台灣問題，就是線索之一。如果修改，就代表統一台灣的態度更加強烈。他指出，從習近平對港澳台政策的說明，到會後他在中外記者會上的相關發言，還有大會通過的相關決議，都可以尋找線索。

二十大的重頭戲將會在頭尾兩天。10月16號開幕當天，習近平的報告中，對於經濟、外交、兩岸等政策，會做出不少宣示。而習近平是否三連任、新總理人選是誰等等人事異動，則是要等到23號，新一屆政治局常委名單出爐才會揭曉。這一星期的中國動態，全世界都會仔細盯緊。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航