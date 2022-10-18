雪羊：基於這五個事實查核基礎，曾格爾「13小時無氧速攀Manaslu」的可能性奇低無比

文：雪羊視界 Vision of a Snow ram

只有努力，沒有橫空出世

雲中露出一點點的最高峰，就是近來爭議最大的女性登山者曾格爾，將要前往攀登的世界第六高峰卓奧友，海拔8188公尺。而因她而起的諸多爭議，也讓8000米的高空，如同卓奧友般蒙上一層雲霧。

這邊不談論她本身，這邊要和大家聊的，是所謂「媒體識讀」中，關於「事實查核」的一點小小應用。

兩年以來逐漸從一介素人，被媒體塑造成「登山女神」的曾格爾，最近堅定聲稱的「13小時無氧速攀Manaslu（馬那斯盧）」紀錄，遭到各界排山倒海而來的質疑。

原因並非因為小三事件讓她的公領域信用掉到谷底，而是在諸多敲鑼打鼓的「台灣第一」、「世界紀錄」之後，她終於觸碰到了運動界最敏感的神經——「最速」。

「最速」在運動世界中，是一條紅線，一個只能靠天份與努力，逐漸往上爬，才能取得的桂冠。而這個正好與媒體一路捧她的「橫空出世」形象，有著海面與山峰的反差。

就是這個反差，讓曾格爾的信用與人設瞬間崩塌。今天我想以這個事件為例，以「事實查核」的角度，讓人們有機會了解為何她早先登頂一座座8000米沒人質疑真假，直到今天才被捲入難以脫逃的造假疑雲。

在曾格爾之前，世界第八高峰Manaslu的最速紀錄，剛好就是13小時，我的好友張元植在他精闢的分析中指出：

這段分析意味著，曾格爾一舉打敗了歐洲世界聞名的菁英登山家，與世界頂尖的極限運動員，成為了猶如登山圈奧運金牌國手的存在。

這種相當於「一個運動素人在五年內從零開始練，五年後就取得一個運動項目奧運金牌」的可能性，比明天大屯火山群噴發毀滅台北還低。如果是真的，那所有以運動為業的選手、教練，都要千方百計和她取經訓練方法了。

誠如各家所言，「登山，是一個沒有觀眾的運動。」我們難以去驗證一個人在山中的行跡，除了靠依然有機會動手腳的GPS軌跡之外，剩下的就是同行者的證詞、其他在場隊伍的證詞，以及最重要卻也難以標準化的——「個人的信用」。

「信用」，才是這種難以證明、舞弊空間極大的運動領域中，最可貴的「認證」。而不是花錢請來的嚮導、隔壁隊不想得罪潛在客戶的商業團所發的祝賀文，以及「開發中國家官員」所發出的、曾出過無數紕漏的一紙「證書」。你叫我相信開發中國家官員的品德，我寧可相信台灣官員願意交通改革（不～

在所有頂尖運動員的養成過程中，從來就不會有「橫空出世」這檔事，一定是循序漸進、一步一腳印。

你可以看見戴資穎是如何鍛鍊自己、和各路好手切磋，成為台灣羽球天后的成長軌跡。你可以看見陳彥博從多少年前就開始在超馬的領域努力、投注整個人生，才能在今天有這樣的成就，並一跨領域就在山徑上海放詹喬愉 。你可以看見八天多跑完中央山脈的古大哥和周青是如何透過兩年多的踏勘、加上縱橫台灣賽事的成績，才摘下這顆鹹鹹甜甜的果實。

一般人可能不太了解，頂尖運動員的世界極其狹小，到最後大家都會互相認識。像這次江晏慶原本其實也有要來支援八天中央山脈大計畫，只是他確診......害我在終點線膜拜大大的期待落空，囧。

這種高手間的互相認識，來自於練習場上的相見、各個賽事的切磋，到最後最好的競爭對手就是最好的朋友，大家一起把一個項目推向顛峰、再巔峰，這才是運動家精神的展現與實踐。

同時，這也是「信用」的養成。就像之前陳彥博一個半小時塔塔加登頂玉山，沒有半個人質疑他，他根本也不需要官方證明、公開GPS軌跡。因為從他身邊的朋友、競爭對手，乃至粉絲，都可以透過他以往的成績、與平日的為人來推估，這個成績是他能力所及沒有錯。

這就是「信用」的威力，這種去核心化、「不可篡改」的認證機制，就是比起比特幣還要古老太多的「人脈區塊鏈」。

Photo Credit: 雪羊視界 Vision of a Snow ram 世界第六高峰卓奧友

而「橫空出世」的曾格爾呢？

沒有，在運動與登山的資歷上，她幾乎是一張白紙。

除了和雪巴一起拍的照片與證書外，什麼都沒有。

當然啦，電腦的區塊鏈是真的無法竄改，而人脈區塊鏈在碰上百年一見的面具大師時，還是會有失準的時候。因此，在運動的世界不光有信用，還有具公信力的「賽事成績」可以證明一個人的能力。由這兩樣東西，建構一個極限登山者的個人價值。

換言之，只要夠頂尖，不可能閉門造車，絕不可能沒有在任何賽場上見過。所謂運動圈的「橫空出世」，指的是媒體、外人從沒注意過的新人突然被注意到而已，而非「連在這個圈子的人都沒聽過，卻一舉打敗所有人」這種誇張的神明顯靈。

然而，台灣頂尖的越野跑者周青，今年在世界最盛大的「UTMB-CCC 環白朗峰超級越野賽100公里爬升6100m」中所獲得的成績，是380名，距離世界頂尖越野跑者，還有非常巨大的進步空間。

意思就是說，曾格爾今天「13小時無氧速攀Manaslu」的運動表現，完全可以把在全台灣人見證下，八天多跑完中央山脈的周青古大哥按在刺柏上摩擦。

如果她的聲稱是真實的，那回來台灣絕對能橫掃所有越野賽事，不止屌打台灣最大的戶外YouTuber Beast Runners 跑山獸（已20幾萬訂閱，無任何戶外自媒體能出其右），更應該有機會，把中央山脈大縱跑的成績，推到七天。