雪羊：基於這五個事實查核基礎，曾格爾「13小時無氧速攀Manaslu」的可能性奇低無比
我們想讓你知道的是
在諸多敲鑼打鼓的「台灣第一」、「世界紀錄」之後，她終於觸碰到了運動界最敏感的神經——「最速」。「最速」在運動世界中，是一條紅線，一個只能靠天份與努力，逐漸往上爬，才能取得的桂冠。而這個正好與媒體一路捧她的「橫空出世」形象，有著海面與山峰的反差。就是這個反差，讓她的信用與人設瞬間崩塌。
只有努力，沒有橫空出世
雲中露出一點點的最高峰，就是近來爭議最大的女性登山者曾格爾，將要前往攀登的世界第六高峰卓奧友，海拔8188公尺。而因她而起的諸多爭議，也讓8000米的高空，如同卓奧友般蒙上一層雲霧。
這邊不談論她本身，這邊要和大家聊的，是所謂「媒體識讀」中，關於「事實查核」的一點小小應用。
兩年以來逐漸從一介素人，被媒體塑造成「登山女神」的曾格爾，最近堅定聲稱的「13小時無氧速攀Manaslu（馬那斯盧）」紀錄，遭到各界排山倒海而來的質疑。
原因並非因為小三事件讓她的公領域信用掉到谷底，而是在諸多敲鑼打鼓的「台灣第一」、「世界紀錄」之後，她終於觸碰到了運動界最敏感的神經——「最速」。
「最速」在運動世界中，是一條紅線，一個只能靠天份與努力，逐漸往上爬，才能取得的桂冠。而這個正好與媒體一路捧她的「橫空出世」形象，有著海面與山峰的反差。
就是這個反差，讓曾格爾的信用與人設瞬間崩塌。今天我想以這個事件為例，以「事實查核」的角度，讓人們有機會了解為何她早先登頂一座座8000米沒人質疑真假，直到今天才被捲入難以脫逃的造假疑雲。
在曾格爾之前，世界第八高峰Manaslu的最速紀錄，剛好就是13小時，我的好友張元植在他精闢的分析中指出：
「目前Manaslu FKT就是13小時，不論性別。由最近幾年很常在攀登新聞看到的義大利攀登者 Cazzanelli François創下（他去年秋天僅用時5小時多從基地營登頂Ama Dablum）。另外，2018年那個滑降K2的波蘭怪物 Andrzej Bargiel，在2014年也單攻了Manaslu，時間是14小時5分。」
這段分析意味著，曾格爾一舉打敗了歐洲世界聞名的菁英登山家，與世界頂尖的極限運動員，成為了猶如登山圈奧運金牌國手的存在。
這種相當於「一個運動素人在五年內從零開始練，五年後就取得一個運動項目奧運金牌」的可能性，比明天大屯火山群噴發毀滅台北還低。如果是真的，那所有以運動為業的選手、教練，都要千方百計和她取經訓練方法了。
誠如各家所言，「登山，是一個沒有觀眾的運動。」我們難以去驗證一個人在山中的行跡，除了靠依然有機會動手腳的GPS軌跡之外，剩下的就是同行者的證詞、其他在場隊伍的證詞，以及最重要卻也難以標準化的——「個人的信用」。
「信用」，才是這種難以證明、舞弊空間極大的運動領域中，最可貴的「認證」。而不是花錢請來的嚮導、隔壁隊不想得罪潛在客戶的商業團所發的祝賀文，以及「開發中國家官員」所發出的、曾出過無數紕漏的一紙「證書」。你叫我相信開發中國家官員的品德，我寧可相信台灣官員願意交通改革（不～
在所有頂尖運動員的養成過程中，從來就不會有「橫空出世」這檔事，一定是循序漸進、一步一腳印。
你可以看見戴資穎是如何鍛鍊自己、和各路好手切磋，成為台灣羽球天后的成長軌跡。你可以看見陳彥博從多少年前就開始在超馬的領域努力、投注整個人生，才能在今天有這樣的成就，並一跨領域就在山徑上海放詹喬愉 。你可以看見八天多跑完中央山脈的古大哥和周青是如何透過兩年多的踏勘、加上縱橫台灣賽事的成績，才摘下這顆鹹鹹甜甜的果實。
一般人可能不太了解，頂尖運動員的世界極其狹小，到最後大家都會互相認識。像這次江晏慶原本其實也有要來支援八天中央山脈大計畫，只是他確診......害我在終點線膜拜大大的期待落空，囧。
這種高手間的互相認識，來自於練習場上的相見、各個賽事的切磋，到最後最好的競爭對手就是最好的朋友，大家一起把一個項目推向顛峰、再巔峰，這才是運動家精神的展現與實踐。
同時，這也是「信用」的養成。就像之前陳彥博一個半小時塔塔加登頂玉山，沒有半個人質疑他，他根本也不需要官方證明、公開GPS軌跡。因為從他身邊的朋友、競爭對手，乃至粉絲，都可以透過他以往的成績、與平日的為人來推估，這個成績是他能力所及沒有錯。
這就是「信用」的威力，這種去核心化、「不可篡改」的認證機制，就是比起比特幣還要古老太多的「人脈區塊鏈」。
而「橫空出世」的曾格爾呢？
沒有，在運動與登山的資歷上，她幾乎是一張白紙。
除了和雪巴一起拍的照片與證書外，什麼都沒有。
當然啦，電腦的區塊鏈是真的無法竄改，而人脈區塊鏈在碰上百年一見的面具大師時，還是會有失準的時候。因此，在運動的世界不光有信用，還有具公信力的「賽事成績」可以證明一個人的能力。由這兩樣東西，建構一個極限登山者的個人價值。
換言之，只要夠頂尖，不可能閉門造車，絕不可能沒有在任何賽場上見過。所謂運動圈的「橫空出世」，指的是媒體、外人從沒注意過的新人突然被注意到而已，而非「連在這個圈子的人都沒聽過，卻一舉打敗所有人」這種誇張的神明顯靈。
然而，台灣頂尖的越野跑者周青，今年在世界最盛大的「UTMB-CCC 環白朗峰超級越野賽100公里爬升6100m」中所獲得的成績，是380名，距離世界頂尖越野跑者，還有非常巨大的進步空間。
意思就是說，曾格爾今天「13小時無氧速攀Manaslu」的運動表現，完全可以把在全台灣人見證下，八天多跑完中央山脈的周青古大哥按在刺柏上摩擦。
如果她的聲稱是真實的，那回來台灣絕對能橫掃所有越野賽事，不止屌打台灣最大的戶外YouTuber Beast Runners 跑山獸（已20幾萬訂閱，無任何戶外自媒體能出其右），更應該有機會，把中央山脈大縱跑的成績，推到七天。
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誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
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在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
日前剛播畢的韓劇《小女子》在這兩個月創造出討論熱度，三姊妹中擔任記者的老二在一連串謀殺案裡堅持查清真相、揭發陰謀，成為本劇破案關鍵。事實上這些年關於驚悚、犯罪的影視題材擄獲不少觀眾的心，其中記者角色的安排常是主要亮點。例如台劇《鏡子森林》中飾演社會記者的姚淳耀表現精湛，甚至一舉奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎；還有之前轟動一時的《我們與惡的距離》更是以電視台作為故事背景來探討。
在這些精采的作品中常可以看到記者們為了各自目的，冒險在社會各個角落揭發不得見光的人事物，除了希望真相大白，更有一個主因是希望提高點閱率、收視率，記者及上司免不了為了這些目標，做出挑戰新聞界線、未經證實誇大報導，甚至對事件相關人施加壓力、與公部門掛勾報導錯誤內容、控制輿論等。美其名是讓媒體得以生存、員工有飯吃，卻悖離擔任這份職務的初衷。
社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
不過，以前可以把闖出這些問題的責任推給媒體，但現在更大的勢力是人人握有的社群媒體帳號！每個人隨時可以藉由這些帳號發聲，在對事件一知半解的情況下發表憤怒評論，甚至肉搜對方做出人身攻擊的言論與行為，當下自以為是正義鍵盤手，實則卻容易被想帶風向的幕後藏鏡人利用。
這些現象每分每秒都在發生，人人在不同新聞事件還有關於政黨、種族、性別、性向、冤獄、死刑存廢等議題中找出自己「政治正確」的凳子，然後坐在手機螢幕前一邊看好戲一邊鼓譟說風涼話當鍵盤法官、取笑霸凌……殊不知眼前上演的腥風血雨可能下一秒就創造出更多悲劇與死亡，上述提到的戲劇也都點出了這些社會中顯而易見的危機。
張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
十月底即將上映的台灣電影《罪後真相 The Post-Truth World》也是一部以記者穿針引線找出真正兇手的犯罪懸疑作品，還請到男神張孝全飾演記者、以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新演員獎的陳昊森飾演因情殺案被關的男子。電影中兩人驚險、精彩的對手戲看了讓人直呼過癮，而飾演張孝全女兒的方郁婷，也展現出《美國女孩》另一面活潑靈巧的樣貌。
整齣電影的精髓在於張孝全企圖與飾演越獄者的陳昊森合作找出真兇，進而創造更高的追縱人數，我們一樣可以看到追查過程即使警方、記者跟民眾如墮五里霧中，但人們的言論與行為卻未審先判。這部電影最令人回味的地方在於劇情反轉又反轉，每次都以為找到真相了，又冷不防給你一記回馬槍！兩個小時劇情無冷場，讓人不斷跟著故事軸線往下探索，直到最後一秒還沒有結束，觀眾在播放演職員字幕時依然黏著座椅，不斷回想最後那幾幕代表什麼……又為什麼？如同這部電影的英文片名《The Post-Truth World》，反映了這個「後真相」的時代，當你以為自信掌握了真相，其實並不然。
真相之前你有緘默的權利
劇中人常說：「真相，你相信嗎？」、「真相是什麼？」、「新聞很重要、真相更重要」真相是如此不易取得，因為每個人都有自己的目的、有想要掩飾的部分、也有自己想保護的對象，若再加上不相關的人隨著己意想像指控、論斷，影響社會輿論、媒體、警察甚至法官的判斷，都可能讓我們離真相越來越遠。
未來，當我們想知道真相時，或許應先提醒自己要獨立思考、勿隨他人起舞，避免自己成為別人帶風向的棋子，更不會成為誤傷他人的鍵盤劊子手！