澳洲前總理陸克文：習近平權力過度集中，令中國「動脈堵塞」
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中共二十大即將登場，作為毛澤東以來權力最巔峰的中國領導人，習近平目前面臨哪些挑戰？將帶領中國走往何方？澳大利亞前總理陸克文近日在活動上分享了他認為二十大值得觀察的看點。
文：William Yang、葉家均
中共二十大於週日（10月16日）登場，習近平料將史無前例地取得第三任期。澳大利亞前總理、亞洲協會（Asia Society）政策研究所現任主席陸克文（Kevin Rudd）週四（13日）出席亞洲協會一場活動時，談及他對二十大的前瞻觀察。他形容，習近平過度權力集中令中國「動脈堵塞」。
習近平掌權十年以來，已成為毛澤東以來最大權在握的中國領導人，集黨政軍大權於一身。現年69歲的他不只打破了「七上八下」的潛規則，2018年修憲廢除國家主席任期不得超過兩屆的限制，也為他擔任終身主席的可能性鋪平了道路。
陸克文表示，中國所有關鍵的人事決定和未來的政策方向，最終都由習近平和他身邊的人做決定，但習近平似乎不是願意接受建言的那種領導人。他說，如果有人告訴習近平：「主席先生，我認為您做錯了」，那麼他大概無法在習近平的「朝廷」（court）存活太久。
他說：「當如此龐大的政治和政策權力集中在領導人、領導小組和政治局常務委員會——也就是中南海——手中時，造成的問題之一就是動脈變得堵塞（arteries become clogged）。」
陸克文預計，習近平在二十大後將在國內取得政治上的勝利，甚至未來可能進一步成為終身主席，但「加冕儀式本身也會讓人們重新審視這位領導人。」
同場出席亞洲協會活動、美國華府智庫戰略與國際研究中心高級研究員約翰遜（Christopher K. Johnson）也同意。他認為，「習近平肯定會在位至少5年，甚至更久。不太確定的是，誰將與他一起站在中國共產黨系統的權力和決策的最高點。」
約翰遜指，習近平在體制內的權力集中，使得外界變得很難預測誰會進入政治局常委。他說：「圍繞人事陣容的保密性已經很能說明問題。……這種保密性是習近平權力以及權力集中的反映。另一個原因顯然是，經過兩年半的動態清零政策，中國已經非常孤立，使其更難獲得權威的見解。」
經濟意識形態
習近平權力過度集中，似乎也使得中國在應對經濟問題時陷入困局。中國是世界第二大經濟體，習近平上台後一直寄望經濟能趕超美國，但這個願望面臨越來越多挑戰。
日前，國際貨幣基金組織（IMF）將中國2022年經濟增長率預測再次下調至3.2％。這個數字最終若成真，將是中國改革開放以來歷史第二低的增長率。今年初，中國政府提出了5.5％的年度增長目標，但分析人士普偏認為該目標已經無法實現。
陸克文表示，除了「動態清零」政策、人口老化和出生率急劇放緩、人口和勞動力萎縮等複合性因素，過去5年，中國在意識形態和政治方面向左的轉變，是導致經濟增長率放緩的一大因素之一。
他指，習近平將中國經濟政策的重心引向了馬克思主義的左翼，5年前的十九大報告中，意識形態的措辭已經很明顯。國內層面，過去5年，習近平採取一系列政策，授權黨和國家對市場經濟進行干預，包含做大國企、限制私企和科技業、打壓房地產行業。此外，也提出所謂的「共同富裕」。這些舉措有些是從監管角度，有些則是從意識形態角度。
國際層面，習近平政權提出「國內國際雙循環」，尋求最大限度地發揮中國經濟增長的國內動力，以實現長期增長，但也尋求不使中國在國際上依賴任何人的經濟。
陸克文說，習近平是否會因為經濟增長率放緩，而在二十大工作報告中釋放回歸市場的信號，當前猶未可知。從經濟增長的角度來看，「最好的結果是習近平不要在迄今眾人已看見的這種向左運動，進一步加倍努力，而是通過新的國務院總理和副總理負責落實經濟政策，修復增長落差。」但他對習近平是否能承認他在過去5年中「搞砸了事情」，抱持懷疑態度。
他說：「他能做的是為經濟的意識形態重新定位方向，並巧妙地將市場原則重塑為慣例，但我覺得這是不太可能的結果。」
中美關係與台灣問題
今年8月以來，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台、中國實施圍台軍演，美中關係因台海局勢而再次緊張。此外，圍繞著晶片與高科技產業的美中科技戰也有日益白熱化的趨勢。習近平在二十大後會如何釋放中國應對國際局勢、處理中美關係的信號，成為外界關注焦點。
陸克文認為，習近平權力過度集中使得他在處理中美關係時更加棘手。他說，這樣的「大問題」十分考驗體力，「你越是集中精力，那麼要麼你開始有效地將權力下放給中央機構內的其他人，要麼決策的速度就會變慢，而且會變慢得相當徹底。」
此外，在被德國之聲記者問及台灣問題時，陸克文表示，他認為台海局勢未來5年應不會爆發衝突，因為北京仍需要更大的軍事優勢，也需要讓自己在財政與經濟層面能免於受到可能的制裁。他說，「關於台灣問題，如果我們談論的是未來5年，如果沒有來自台灣本身或美國的直接挑釁行為，我不認為習近平在軍事上、財政上或經濟上有能力發起軍事行動，選擇在該任期內收復（regain）台灣。我更關心的是之後的任期，以及一旦我們進入2030年代，該任期的後期部分。」
不過他也指出，台海仍存在擦槍走火的可能性包含兩大變數：其一，是美國目前對一中政策的「漸進式切割」，圍繞一中政策的各種表述以及相關的「戰略模糊」開始被消除，值得關注；其二，則是2024年台灣總統大選之前，台灣執政黨黨民進黨或台灣輿論會否有進一步的「台獨」言論。
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線上直播論壇：以跨域創新生態系驅動循環經濟，10/14和你一同搶攻綠色商機
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關鍵評論網將於10月14日辦理「循環綠色經濟大商機」線上直播論壇，作為「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」之前導活動，本場以2位循環綠色經濟的經驗談，探索更多綠色商機應用發展的可能性。
近幾年在科技、經濟發展以及環境的多元衝擊下，傳統商業經營模式出現了結構性變革，為了因應各產業的轉變，企業重新對焦各分眾族群需求，甚至在不同生態系之間，透過跨域合作或需求重組，滿足或建構多元市場的需求，推出創新服務價值。
尤其是在經歷新冠肺炎及氣候變遷的影響後，全球對於永續發展的議題更加重視，提倡環境友善的「循環經濟」成為綠色商機下受到高度關注的議題。經濟部中小企業處透過「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」輔導，協助中小企業在綠色經濟的發展有個一個良好的方向，以跨域創新及轉型的實踐，逐漸有了豐碩的成果，也為生態系的發展，增添更多的可能性。
為了讓更多人體驗到企業推動效益，經濟部將於今年10月22日至25日，攜手數位發展部，掌握時下數位與綠色關鍵議題，在松山文創園區2－3號倉庫舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」。活動圍繞「數位雲」、「永續雲」、「體驗雲」三大展示主題，打造數位、綠色、虛實整合的展場體驗。除此之外，現場還有綠色生活、臺灣特色店家消費體驗，以及數位轉型與綠色永續主題論壇等精彩內容，歡迎前來親自體驗！
【2022年數位綠色雙轉型聯合成果展】活動資訊
- 日期：10月22日－10月25日
- 地點：松山文創園區2-3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
- 瞭解更多：https://reurl.cc/m3KGZ9
「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」由掌握關鍵核心能力的中小企業為主體，找到市場發展的關鍵方向，帶動跨領域業者共同合作、集體升級，結合綠色永續的概念，將不同產業領域相互串接，打造如生物炭、生態材料與虛擬電廠等多樣化的綠色減碳生態系，為臺灣中小企業擘劃新成長路徑！
循環綠色經濟大商機線上直播論壇，集結產業專家一次看
「跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機」線上論壇將邀請盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長，與京冠生物科技股份有限公司 楊青山董事長，分別從「生物炭跨域應用品牌提升生態系」及「生態材料跨域鏈結生態系」的發展成果，與臺灣所有中小企業共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，讓永續能成為每個人的日常生活。
循環經濟是由循環加上經濟，過往企業以獲利為主的商業模式，該怎麼結合生態系的每個資源及技術，達到永續及環保的目標？首場專題短講由盛發生物科技有限公司 專案經理王志良主講，從木酢產品研發為起點，並於過程中，洞見產業的需求，以生物炭生態系的核心角色推動創新商業模式，從生活用品到建材，帶動包括化工、建材、檢測、應用到場域等跨界跨域的合作夥伴，持續延伸生物炭產品的各種可能。接著將由楊青山董事長分享京冠生技是如何將其引以為傲的發酵技術，透過生態系合作，找到不同專業領域的合作夥伴，實現了「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」夢想藍圖，轉型成為「材料開發」企業。
2022跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機
- 活動時間：2022年10月14日
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：王志良 專案經理（盛發生物科技有限公司）、楊青山 董事長（京冠生物科技股份有限公司）
- 活動主持人：劉姿麟
- 活動內容：