薇閣擴校蠶食鯨吞國有土地，立委呼籲北市檢討保護區開發必要性
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這次在薇閣擴校案中的泉源段四小段地號，2020年10月曾分割又合併，陳椒華質疑國產署為薇閣案量身打造，涉嫌圖利及瀆職。國產署則回應，只要承租人申請就會原則同意，會再檢討該土地分割合併是否有不妥適之處。
環境資訊中心記者 劉庭莉報導
北市私立薇閣小學在北投區山坡地保護區擴建幼兒園案，近期縮減開發面積三度闖關，再度引發當地居民抗議。北投泉源保護區自救會、北投捍衛保護區聯盟昨（12日）與立委陳椒華、台北市議員參選人劉仕傑召開記者會，要求台北市政府重新檢討此案的公益性與必要性。
北市府都發局表示，薇閣擴校案補件期限已過，若重提申請，需重啟都市設計審議程序。自救會則要求，倘若薇閣提出開發申請，都發局應以聯外道路寬度不足6公尺，不符開發條件，直接駁回此案。
薇閣擴校指標個案，自救會：若通過將是全國保護區大危機
私立薇閣小學預計在台北市北投區泉源里擴建幼兒園，因地處山坡地保護區引發爭議，於2010年及2015年二度遭北市府退件駁回。薇閣今年第三度提出開發計畫，開發面積由1.6公頃縮減為0.49公頃（4995.75平方公尺）。
由於開發5000平方公尺以上需進行環評與都市計畫變更審查，北投捍衛保護區聯盟張世鋒認為薇閣蓄意規避規定，一旦開發過關，將對當地家園及居民性命產生威脅。
自救會指出，保護區鄰近翠雲街、位於陽明山國家公園邊界，有溪流、水塘與湧泉，一直是颱風、暴雨最佳的缓衝濕地，保護鄰近社區居民生命財產安全。保護區生態豐富，常有台灣藍鵲、鳳頭蒼鷹、大冠鷲等保育類野生動物出沒，也可見小雨燕、龜殼花、赤尾青竹絲等，一旦開發將破壞野生動物的生存環境。
「究竟市府的保護區政策是什麼？」北投泉源保護區自救會發言人郭美妙質疑，如果保護區的地質條件及價值沒變，就不應該被開發。他認為此例一開，將是全國保護區的大危機。薇閣擴校是指標性個案，不僅嚴重破壞體制，也是城市「造災運動」的開始。
強烈反對開發保護區，居民：北市少子化有許多閒置校舍
保護區下方是北投區義方國小，郭美妙說明，當初建校考量山坡地地質脆弱，便捨棄操場規劃，僅劃設一條60公尺長的跑道；然而薇閣擴校位於更高、坡度更陡的保護區內，且僅距離義方國小150公尺，台北市教育局不應允許薇閣於保護區內擴校。
自救會表示，據居民實測，薇閣擴校案使用的聯外道路翠雲街僅路寬3～5公尺，不符合臨接「寬度6公尺以上的道路」的開發規定。另外，薇閣持有開發面積1.7%的土地，僅88平方公尺，其餘向國產署承租國有土地，面積高達1.6萬平方公尺，若都市計畫審查通過，等於蠶食鯨吞國有土地。
郭美妙則建議，台灣少子化現象讓台北市多所學校減班、合併或停辦，薇閣應多加利用閒置校舍，而非在保護區內擴校。
薇閣擴校國土疑雲，立委指國產署涉嫌圖利廠商
陳椒華表示，根據「國有非公用土地提供申請開發案件處理要點」，國土面積達申請開發範圍的土地總面積50%以上，國產署將不能提供國土進行開發，薇閣擴校國有土地占比高達93%，國產署不應讓售或租用。
國產署回應，薇閣擴校案是北市府教育局認為推動教育事業所需，請國產署配合提供土地出租開闢新校舍，已取得土地使用權，不受國有地占比50%限制。教育局說明，依照規定，保護區內學前教育設施是附條件允許使用，但仍須都市設計審議程序通過後，才能使用土地。
另外，這次在薇閣擴校案中的泉源段四小段地號，2020年10月曾分割又合併，陳椒華質疑國產署為薇閣案量身打造，涉嫌圖利及瀆職。國產署則回應，只要承租人申請就會原則同意，會再檢討該土地分割合併是否有不妥適之處。
薇閣未補件已逾期失效，自救會籲北市府勿協助拓寬道路
北市府都發局在記者會中表示，本案9月中旬因薇閣未補正已逾期失效，開發需重啟都市設計審議程序。自救會則要求都發局，應以路寬不符開發條件為由直接駁回。
薇閣在都審文件中指出，聯外道路有6公尺，不符現況是否有造假嫌疑？都發局回應，依照都市計畫道路設計，翠雲街的確有6公尺，但目前仍是未開闢階段，現況跟設計有落差。居民質疑，後續市府是否會協助開闢？都發局指出，工務局將會依照資金籌措狀況逐步開闢。對此居民表示，北市府不應協助薇閣拓寬聯外道路，否則恐有圖利與勾結私人機構的嫌疑。
此外，居民抗議都審前一週才能取得開發相關文件不合理，都發局表示，都審報告書涉及建築設計圖等隱私，僅向利害關係人公開，審查期間有要求薇閣自行與居民充分溝通。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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獲獎導演談VR影像創作——創作的本質即是挑戰，而新媒材的探索則是一趟迷人的探索之旅
我們想讓你知道的是
用科技說個好故事，不僅顛覆既有創作方式，也放大創作者與觀者之間的共鳴。對於創作者而言，其挑戰與學習在哪裡？對未來的想像又在哪裡？從聚焦沉浸式內容體驗的「未來內容展」展出作品——《無法離開的人》、《紅尾巴》，了解創作者視角以及對VR的想像。
2017年，電影導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）在聖地牙哥動漫展（Comic Con）裡，談到他對VR的看法，「過去十年，我參與其中，就像未來一樣，我覺得不管我們喜不喜歡，它都在前方等待著。」
後來，史蒂芬史匹柏所執導的電影《一級玩家》接著在2018年春天上映，眾所皆知這可以說是一部詮釋「元宇宙」概念的經典電影。或許是因為自己執導了一部後來被譽為談論VR世界的電影，因此有別於過去史蒂芬總是對VR持憂心態度，該年他的發言，反而將VR視為新可能性的起點，認為技術將改變過去電影給觀眾的體驗，並且強調：「在其中，人類可以做任何你想像得到的事情。」
在同一個時空背景下，把場景轉到威尼斯影展。2016年，威尼斯影展首創VR 單元、2017年設立VR競賽類別，而成立首年，台灣藝術家黃心健即以《沙中房間》拿下「最佳體驗獎」(Best Experience)。
到了2022年，導演陳芯宜再度以《無法離開的人》——這部受國家人權博物館之邀、以白色恐怖受難者故事為題材的VR創作——睽違五年，再度為台灣拿下同一獎項。
同樣是今年6月，導演王登鈺以VR作品《紅尾巴Ep.1》，也在被國際間視為最具規模「XR沉浸式展覽」之一的法國新影像藝術節（NewImages Festival）中，拿下評審團特別提及獎（Special Mention）。評審團認為該片的美術質感及奇幻氣氛令人深受吸引，且實拍逐格動畫細緻度極高，是VR電影的一大突破。
與其說是「挑戰」，不如用「好玩」形容更貼近
如同大導演史蒂芬所言，虛擬實境走進影視產業已數年，顛覆與創新實然並存並進。我們不禁想問，在此發展過程裡，對於創作者而言，其挑戰與學習在哪裡？對未來的想像又在哪裡？這些問題，將從本次於「未來內容展」展出作品的創作者視角出發，進一步理解創作者的心情，以及對VR的想像。
「從平面攝影到動態攝影，是一個歷程；從動態影像到VR，又是一個新的歷程。」過去以電影、紀錄片為主要創作媒材的陳芯宜表示，平面2D電影的電影語彙已經發展很成熟，「像是在電影裡，你說遠景、中景、近景等等，大家很容易可以理解，但這在VR裡面幾乎是不成立的。」
正因許多事都還在萌芽階段，眾人也都還在成長的路上，因此凡事都還在探索階段。而細究這段探索的過程，陳芯宜並不認為「痛苦」，取而代之的，反而是「好玩」。
「先不要定義，要探索。」正因為過去的影像經驗與語言已然不成立，透過VR創作，所有共同語言都必須重新定義；又或是原本覺得不可行的事情，可能在不斷討論與嘗試中，又變得可行。
舉例來說：電影中「滑軌」是共通語言。講出來，每個人都會浮現共同想像、操作手法也非常一致。但「滑軌」該怎麼在VR影像裡呈現？便成為一個新的課題。首先，「滑軌」要在VR影像裡運用，在技術上有門檻。隨著鏡頭往前移動，技術團隊要縫合的是整個空間，不是單個畫框而已，那可是浩大且繁複的工程；其次，鏡頭在動的時候，觀眾容易頭暈，反而無法成就最佳觀影體驗。
陳芯宜說，這個鏡頭語言原在她2018年的第一支VR創作《留給未來的殘影》裡就想運用，但根基於上述兩個問題就沒有實現，「但第二支片，我就用上了。」
在與團隊不斷嘗試與討論的過程裡，陳芯宜最終成就了新的技術突破。對創作者而言，這樣的過程，當然不會是痛苦，甚至用好玩也不足以形容，因為聽起來，那簡直令人著迷。
怎麼讓觀眾「沉浸」？你要同時是導演也是觀眾
陳芯宜強調，VR電影不能與一般動態影像與平面敘事相較，因為那根本是兩個完全不同的領域與類型。「在我接觸VR後，它要給的是整個空間感，因此觀者是進入一個空間，不只是看一個電影。」
也因如此，VR創作從劇本寫作開始，就與陳芯宜過去的經驗完全不同。寫電影劇本以敘事結構為主，但VR使得影像的各自空間有了不同定義，因此導演必須依照不同空間情境，寫出A、B、C…面的劇本，分別代表不同的空間結構。「我會試著去找到在VR裡面，我要怎麼講白色恐怖故事講得最好，讓體驗互相加乘、讓眾人更身歷其境。」
《無法離開的人》以白色恐怖受難者的經驗為題創作，讓這段多數台灣人過去曾被噤聲的歷史，用VR形式呈現給觀眾，當你戴上VR頭顯，便會瞬間置身於綠島人權園區的「新生訓導處」蠟像展示館，讓政治受難者坤伯與一封永遠無法送達的遺書，帶你回到當年的歷史情境中。
「該怎麼講述這個故事？」陳芯宜說，光是要表現「監視」在VR裡就可以有很多不同的手法，你得去想像、去摸索，才能讓觀眾沉浸在你想傳達的情緒裡。
此外，也因為是空間創作，創作者勢必要轉換自己的身分，創作者「既是導演，也是觀眾」。要怎麼讓觀眾能進入導演的內心，得看創作者如何塑造沉浸感，令人在虛擬中感受到真實交錯。
當走進奇幻世界成為可能！沉浸式體驗拉近作品與觀眾的距離
像是《紅尾巴》這部作品，在VR的影像敘事裡，便不同於《無法離開的人》，觀眾被明確賦予了「造訪博物館」的角色，《紅尾巴》中，觀眾是全然的旁觀者，並透過小男孩的好奇與追尋，讓觀者隨著VR的沉浸感，不自覺的把自己帶入那個立體的空間中。
《紅尾巴》是一部關於一個小男孩在懵懂中踏上漫長旅程，走過一座又一座奇幻城市，只為追尋紅尾巴幻影的故事。導演王登鈺曾在受訪中表示，想要透過作品傳達的意念是：「從兒童轉變成大人這段時期，會面臨許多成長掙扎。青少年是極度渴望被瞭解的，他們察覺到自己身體的改變，但是並不知道內心也在經歷嚴重的地殼變動。」
而故事的沉浸感，便是源自導演王登鈺將自己在夢中所感知到的世界。導演採用實體模型，製作出一個個劇中的角色模型、場景模型，再透過台灣知名VR技術團隊Funique VR以高解析度攝影測量法（Photogrammetry）掃描，最終透過遊戲引擎製作成類逐格動畫，打造夢境般的細緻世界。因此觀看時，觀者能深刻沉浸在精緻的VR世界，並不自覺地追著天空的紅尾巴奔走，與故事裡的小男孩一同回到過去的自己，喚醒內心那個需要被療癒的靈魂碎片。
讓觀者進入VR的世界裡，與故事裡的角色一同身歷其境、感他所感，要創造出最佳體驗的沉浸式內容，從創作的最開端，導演就不僅是導演，也是觀眾。
最後，台灣VR創作雖屢在國際上嶄露頭角，陳芯宜也肯定台灣發展VR創作，更屬前段班，但重要的體驗設備如VR頭顯，距離普及化還有一大段距離。也因投入VR創作的成本高昂、回收又相對艱難等種種緣由，她認為在現階段無法定義VR未來的發展性。然而，創作者躬逢其時，在這麼早期的階段可以參與嘗試，用不同的媒材創作，興許是件好事。
至於眾人都會問的一個題目：「新的媒材，對創作者是不是一個挑戰？」陳芯宜的答案淺顯易懂：「挑戰不在於媒材的新或舊，『創作』的本質就是一項挑戰。」而所有想嘗試定義與探索的創作者，勢必都在這條路上。
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