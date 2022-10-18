2022/10/18,
環境

薇閣擴校蠶食鯨吞國有土地，立委呼籲北市檢討保護區開發必要性

薇閣擴校蠶食鯨吞國有土地，立委呼籲北市檢討保護區開發必要性
自救會因薇閣三度闖關展開反對連署，目前已取得超過2100份居民反對的連署書 | Photo Credit: 環境資訊中心 / 劉庭莉

我們想讓你知道的是

這次在薇閣擴校案中的泉源段四小段地號，2020年10月曾分割又合併，陳椒華質疑國產署為薇閣案量身打造，涉嫌圖利及瀆職。國產署則回應，只要承租人申請就會原則同意，會再檢討該土地分割合併是否有不妥適之處。

環境資訊中心記者 劉庭莉報導

北市私立薇閣小學在北投區山坡地保護區擴建幼兒園案，近期縮減開發面積三度闖關，再度引發當地居民抗議。北投泉源保護區自救會、北投捍衛保護區聯盟昨（12日）與立委陳椒華、台北市議員參選人劉仕傑召開記者會，要求台北市政府重新檢討此案的公益性與必要性。

北市府都發局表示，薇閣擴校案補件期限已過，若重提申請，需重啟都市設計審議程序。自救會則要求，倘若薇閣提出開發申請，都發局應以聯外道路寬度不足6公尺，不符開發條件，直接駁回此案。

薇閣擴校指標個案，自救會：若通過將是全國保護區大危機

私立薇閣小學預計在台北市北投區泉源里擴建幼兒園，因地處山坡地保護區引發爭議，於2010年及2015年二度遭北市府退件駁回。薇閣今年第三度提出開發計畫，開發面積由1.6公頃縮減為0.49公頃（4995.75平方公尺）。

由於開發5000平方公尺以上需進行環評與都市計畫變更審查，北投捍衛保護區聯盟張世鋒認為薇閣蓄意規避規定，一旦開發過關，將對當地家園及居民性命產生威脅。

自救會指出，保護區鄰近翠雲街、位於陽明山國家公園邊界，有溪流、水塘與湧泉，一直是颱風、暴雨最佳的缓衝濕地，保護鄰近社區居民生命財產安全。保護區生態豐富，常有台灣藍鵲、鳳頭蒼鷹、大冠鷲等保育類野生動物出沒，也可見小雨燕、龜殼花、赤尾青竹絲等，一旦開發將破壞野生動物的生存環境。

「究竟市府的保護區政策是什麼？」北投泉源保護區自救會發言人郭美妙質疑，如果保護區的地質條件及價值沒變，就不應該被開發。他認為此例一開，將是全國保護區的大危機。薇閣擴校是指標性個案，不僅嚴重破壞體制，也是城市「造災運動」的開始。

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私立薇閣小學擴建幼兒園案三度送件時間表 | 立委陳椒華辦公室提供

強烈反對開發保護區，居民：北市少子化有許多閒置校舍

保護區下方是北投區義方國小，郭美妙說明，當初建校考量山坡地地質脆弱，便捨棄操場規劃，僅劃設一條60公尺長的跑道；然而薇閣擴校位於更高、坡度更陡的保護區內，且僅距離義方國小150公尺，台北市教育局不應允許薇閣於保護區內擴校。

自救會表示，據居民實測，薇閣擴校案使用的聯外道路翠雲街僅路寬3～5公尺，不符合臨接「寬度6公尺以上的道路」的開發規定。另外，薇閣持有開發面積1.7%的土地，僅88平方公尺，其餘向國產署承租國有土地，面積高達1.6萬平方公尺，若都市計畫審查通過，等於蠶食鯨吞國有土地。

郭美妙則建議，台灣少子化現象讓台北市多所學校減班、合併或停辦，薇閣應多加利用閒置校舍，而非在保護區內擴校。

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Photo Credit: 環境資訊中心 / 李蘇竣
北投泉源保護區自救會實地測量，發現道路寬度根本不足6公尺，不符合開發規定

薇閣擴校國土疑雲，立委指國產署涉嫌圖利廠商

陳椒華表示，根據「國有非公用土地提供申請開發案件處理要點」，國土面積達申請開發範圍的土地總面積50%以上，國產署將不能提供國土進行開發，薇閣擴校國有土地占比高達93%，國產署不應讓售或租用。

國產署回應，薇閣擴校案是北市府教育局認為推動教育事業所需，請國產署配合提供土地出租開闢新校舍，已取得土地使用權，不受國有地占比50%限制。教育局說明，依照規定，保護區內學前教育設施是附條件允許使用，但仍須都市設計審議程序通過後，才能使用土地。

另外，這次在薇閣擴校案中的泉源段四小段地號，2020年10月曾分割又合併，陳椒華質疑國產署為薇閣案量身打造，涉嫌圖利及瀆職。國產署則回應，只要承租人申請就會原則同意，會再檢討該土地分割合併是否有不妥適之處。

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薇閣擴校開發案大事記 | 北投泉源保護區自救會提供

薇閣未補件已逾期失效，自救會籲北市府勿協助拓寬道路

北市府都發局在記者會中表示，本案9月中旬因薇閣未補正已逾期失效，開發需重啟都市設計審議程序。自救會則要求都發局，應以路寬不符開發條件為由直接駁回。

薇閣在都審文件中指出，聯外道路有6公尺，不符現況是否有造假嫌疑？都發局回應，依照都市計畫道路設計，翠雲街的確有6公尺，但目前仍是未開闢階段，現況跟設計有落差。居民質疑，後續市府是否會協助開闢？都發局指出，工務局將會依照資金籌措狀況逐步開闢。對此居民表示，北市府不應協助薇閣拓寬聯外道路，否則恐有圖利與勾結私人機構的嫌疑。

此外，居民抗議都審前一週才能取得開發相關文件不合理，都發局表示，都審報告書涉及建築設計圖等隱私，僅向利害關係人公開，審查期間有要求薇閣自行與居民充分溝通。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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