TNL+ 2022/10/18,
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每100人擁有15支槍：「微笑國度」槍擊案頻傳的背後，泰國其實是亞洲擁槍大國

每100人擁有15支槍：「微笑國度」槍擊案頻傳的背後，泰國其實是亞洲擁槍大國
圖為曼谷警方準備銷毀緝獲的大批槍支，照片攝於2014年。Photo Credit：AP/達志影像

我們想讓你知道的是

東南亞泰國是亞洲的擁槍大國，近年多起槍擊案發生後，泰國社會興起槍枝管制的討論。與美國相比，泰國人民對於持槍抱持著近乎信仰般的堅持，因此未來對槍枝合法化修法的民意壓力不會太大，反倒是那些與軍警相關的利益集團，恐不樂意看到越來越多對於槍枝的禁令。

10月7日泰國發生了一起駭人聽聞的槍擊案件，一名34歲的前警員潘亞（Panya Khamrab），持槍闖進東北部烏泰沙旺鎮的一間幼托中心，殺害了至少37人（包括隨機開槍涉殺路人），其中包含23名幼童與1名孕婦，隨後在警方的追捕下，嫌犯逃回家中將自己的妻兒一併殺害，爾後自殺。

這起無差別攻擊，可以說是泰國近代最為嚴重的社會事件，不只本國與國際社會譁然，泰國總理帕拉育更是大動作的表達對受難家屬的慰問，率領內閣團隊出席受難者的火葬儀式（儘管被部份人士批為作秀）。就連一向不問世事的國王拉瑪十世，都罕見的親自發表聲明，表達對該起不幸事件的哀弔之意。

一般來說，撇開特定的恐怖活動，大部份對平民的無差別的攻擊案件，絕大多數來自美國或存在「白人至上主義」種族主義問題的地區，也因此在亞洲發生這種事，更值得深思其中的緣由。早在2020年，泰國也發生過對平民的槍擊案，同樣有軍警背景的嫌犯，在泰國北部呵叻府（Korat）殺害長官與同袍後，奪車逃出軍營，接著闖入當地的購物中心無差別攻擊，造成27人死亡，另有50多人輕重傷。若把範圍再擴大，其實在2018、2019年間，也都發生過曼谷的黑幫搶火拼，或計程車司級為了搶地盤，一言不合相互攻擊，波及路人等槍擊事件。如果有能力閱讀泰文的當地新聞，其實時常可以看到這類的報導。

泰國的槍枝犯罪有多嚴重？光是拿東南亞來比較，根據美國華盛頓大學健康與度量評估研究所的2013年的研究，同樣槍枝氾濫的菲律賓，每10萬人有4.64起槍殺命案，而泰國卻高達7.48起。這不禁讓人好奇，被稱為「微笑國度」的泰國，怎會與「槍枝氾濫」、「暴力攻擊」等形象連結在一起，而印象中的泰國人民也十分友善與崇尚和平，似乎不該有這麼高的槍殺命案比例。

其實，根據2018年的統計，以擁槍率來看， 菲律賓每100位公民擁有槍枝的比例是1.6，泰國則是15.1（相比美國則是每100人有120支），顯然是個不折不扣的亞洲擁槍大國，其中又以具有軍警背景的人士占比最高。

在泰國，很多執法人員的配槍，其實並非由國家或單位統一提供，而是需要去市場上「自行購買」，甚至作為軍警的身份，購買槍枝還能享有一定的折扣，例如不用繳納40%的槍枝稅，也不需要對生活狀態與收入進行嚴格審查，可購買的數量也幾乎沒有上限，只不過要符合資格並造冊登記。由於是自行採購，某些軍警人員被辭退或退休後，槍枝是不用繳回國家的，這也導致了某些不肖人員，利用職務之便轉賣給不法集團，賺取其中的價差。

另一方面，泰國軍警近幾年捲入毒品犯罪的事件也時有所聞，像是這次犯下滔天大罪的潘亞就吸毒成癮遭到停職，作案當天早上，還剛因持有毒品罪出庭受到審訊。泰媒體評論指出，這起事件凸顯的不該只是針對罪犯個人的討伐，而是整體的結構性問題，在軍方勢力仍掌控國家的泰國，能否徹底檢討諸多偏袒軍警的制度，而非僅僅只是針對一般民眾購槍祭出更嚴格的限制，需要嚴肅以待。

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Photo Credit：Reuters/達志影像
圖為泰國軍警展示繳獲的大批軍火，照片設於2014年。
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