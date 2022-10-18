每100人擁有15支槍：「微笑國度」槍擊案頻傳的背後，泰國其實是亞洲擁槍大國
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東南亞泰國是亞洲的擁槍大國，近年多起槍擊案發生後，泰國社會興起槍枝管制的討論。與美國相比，泰國人民對於持槍抱持著近乎信仰般的堅持，因此未來對槍枝合法化修法的民意壓力不會太大，反倒是那些與軍警相關的利益集團，恐不樂意看到越來越多對於槍枝的禁令。
10月7日泰國發生了一起駭人聽聞的槍擊案件，一名34歲的前警員潘亞（Panya Khamrab），持槍闖進東北部烏泰沙旺鎮的一間幼托中心，殺害了至少37人（包括隨機開槍涉殺路人），其中包含23名幼童與1名孕婦，隨後在警方的追捕下，嫌犯逃回家中將自己的妻兒一併殺害，爾後自殺。
這起無差別攻擊，可以說是泰國近代最為嚴重的社會事件，不只本國與國際社會譁然，泰國總理帕拉育更是大動作的表達對受難家屬的慰問，率領內閣團隊出席受難者的火葬儀式（儘管被部份人士批為作秀）。就連一向不問世事的國王拉瑪十世，都罕見的親自發表聲明，表達對該起不幸事件的哀弔之意。
一般來說，撇開特定的恐怖活動，大部份對平民的無差別的攻擊案件，絕大多數來自美國或存在「白人至上主義」種族主義問題的地區，也因此在亞洲發生這種事，更值得深思其中的緣由。早在2020年，泰國也發生過對平民的槍擊案，同樣有軍警背景的嫌犯，在泰國北部呵叻府（Korat）殺害長官與同袍後，奪車逃出軍營，接著闖入當地的購物中心無差別攻擊，造成27人死亡，另有50多人輕重傷。若把範圍再擴大，其實在2018、2019年間，也都發生過曼谷的黑幫搶火拼，或計程車司級為了搶地盤，一言不合相互攻擊，波及路人等槍擊事件。如果有能力閱讀泰文的當地新聞，其實時常可以看到這類的報導。
泰國的槍枝犯罪有多嚴重？光是拿東南亞來比較，根據美國華盛頓大學健康與度量評估研究所的2013年的研究，同樣槍枝氾濫的菲律賓，每10萬人有4.64起槍殺命案，而泰國卻高達7.48起。這不禁讓人好奇，被稱為「微笑國度」的泰國，怎會與「槍枝氾濫」、「暴力攻擊」等形象連結在一起，而印象中的泰國人民也十分友善與崇尚和平，似乎不該有這麼高的槍殺命案比例。
其實，根據2018年的統計，以擁槍率來看， 菲律賓每100位公民擁有槍枝的比例是1.6，泰國則是15.1（相比美國則是每100人有120支），顯然是個不折不扣的亞洲擁槍大國，其中又以具有軍警背景的人士占比最高。
在泰國，很多執法人員的配槍，其實並非由國家或單位統一提供，而是需要去市場上「自行購買」，甚至作為軍警的身份，購買槍枝還能享有一定的折扣，例如不用繳納40%的槍枝稅，也不需要對生活狀態與收入進行嚴格審查，可購買的數量也幾乎沒有上限，只不過要符合資格並造冊登記。由於是自行採購，某些軍警人員被辭退或退休後，槍枝是不用繳回國家的，這也導致了某些不肖人員，利用職務之便轉賣給不法集團，賺取其中的價差。
另一方面，泰國軍警近幾年捲入毒品犯罪的事件也時有所聞，像是這次犯下滔天大罪的潘亞就吸毒成癮遭到停職，作案當天早上，還剛因持有毒品罪出庭受到審訊。泰媒體評論指出，這起事件凸顯的不該只是針對罪犯個人的討伐，而是整體的結構性問題，在軍方勢力仍掌控國家的泰國，能否徹底檢討諸多偏袒軍警的制度，而非僅僅只是針對一般民眾購槍祭出更嚴格的限制，需要嚴肅以待。
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不只超英大片重視特效！最吹毛求疵的名導大衛芬奇對「特效」斤斤計較，靠 Adobe Ae 打造驚人電影世界
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喬治盧卡斯說，電影就是特效。詹姆斯卡麥隆說，視覺奇觀能夠吸引觀眾進戲院，並且獲得情感上的宗教體驗。數位特效，已經是當今全球電影不可缺少的重要元素。當然，目前市面上也有各式各樣的數位特效軟體應運而生，Adobe After Effects（Ae）就是其中一種被業界廣泛使用的優秀軟體。
喬治盧卡斯說，電影就是特效。詹姆斯卡麥隆說，視覺奇觀能夠吸引觀眾進戲院，並且獲得情感上的宗教體驗。數位特效，已經是當今全球電影不可缺少的重要元素。當然，目前市面上也有各式各樣的數位特效軟體應運而生，Adobe After Effects（Ae）就是其中一種被業界廣泛使用的優秀軟體。
Ae 立大功！《媽的多重宇宙》全憑 Adobe After Effects
Ae 發展至今將近 30 年的光陰，在許多好萊塢巨片的後製階段裡，都有它的貢獻。而當 Ae 結合其他 Adobe 軟體家族的系列產品，更是威力無窮。今年在全球引起話題的熱門電影《媽的多重宇宙》，成本僅有 2,500 萬美金，而且特效團隊也僅有七個人。
這樣「極小」的後製規模，即便放在當今的美國獨立電影圈裡也是罕見，但團隊藉由 Ae 所製作的將近 500 個特效鏡頭，卻獲得全球觀眾的一致好評，這部電影獲得了全球近億美金票房，Ae 可說是厥功甚偉。
《復仇者聯盟》的飛天巨艦上，眾多神盾局探員正在操作的儀表板畫面，是由 Ae 製作的；《鋼鐵人》東尼史塔克面罩裡的抬頭顯示資訊圖表，也是由 Ae 製作的。
電影《美國隊長2：酷寒戰士》、《猛禽小隊：小丑女大解放》、《功夫熊貓》、《環太平洋》、《不可能的任務：失控國度》、《鋼鐵人3》、《怪獸電力公司》、《瓦力》；影集《陰屍路》、《黑色孤兒》、《風流 007》、《漫威夜魔俠》、《毒梟》；以及奧斯卡頒獎典禮等等作品的開場字卡片段，通通都是透過 Ae 製作完成的。
☞電影剪輯製作軟體首選 Adobe After Effect！
不只以上的例子，整體《星際大戰》系列、《星艦爭霸戰》系列、漫威電影、皮克斯動畫電影等等需要大量數位特效的系列電影裡，Ae 也是後製階段不可或缺的工具。
Adobe 系列傳教士——要求完美的「片場暴君」大衛芬奇
但是，如果我們真正要談到 Ae 在現今主流電影數位特效裡的重要性，只列出這些使用 Ae 的電影或影集作品還不夠，我們必須請教這位當代的數位特效大師導演：有人說如果時間允許，他會將自己作品裡的一草一木全部經過特效處理；有人說他是片場的暴君與控制狂⋯⋯他就是執導電影《火線追緝令》、《控制》、影集《破案神探》等等高評價作品的名導大衛芬奇。
《破案神探》沒有外星人入侵地球、沒有核爆危機，這部描述 FBI 行為科學組如何成立、並建立連續殺人魔行兇模式的刑偵影集，似乎用不上太多特效。
事實不然，在沒有火光、爆炸與雷射槍的任何一個《破案神探》鏡頭裡，芬奇會要求他的特效團隊，在這裡後製加上一排數位行道樹，或是在那裡地面鋪上一片數位雪；還要改變太陽照射的角度，連帶鏡頭裡整個街區所有事物的影子，都要改變方向；最後別忘了整個鏡頭都要全面調整成偏綠或偏藍的色系。
芬奇實地拍攝的鏡頭，與觀眾在電影院裡看到的鏡頭，截然不同。
這是視覺大師的絕活，特效在芬奇手上並不是用來錦上添花的點綴，而是製造他心中似假還真世界不可或缺的工具。《火線追緝令》裡的洛杉磯比威尼斯還要潮濕黑暗陰冷、《破案神探》裡的舊金山街道整潔乾淨，卻同時有種缺乏生氣的無機虛假感。
芬奇是善於視覺敘事的導演，他希望自己的每個畫面不用開口就能講話，這些透過數位特效製作或調整的鏡頭，在任何台詞出現前，就先透過構圖與色系，傳達芬奇希望觀眾了解的概念與氣氛。
如果芬奇如此依賴數位特效，想當然爾，特效工具的選擇便十分重要。芬奇的數位特效團隊，可以說是 Adobe 軟體系列產品的最佳傳教士，而 Ae 自然是他們製作每部芬奇電影時的好夥伴。第一個原因，芬奇喜愛使用不同元素，混搭合成出他心裡無中生有的畫面。而 Ae 能夠快速結合諸如 Photoshop、Illustrator 等等其他 Adobe 軟體產出的素材。
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第二個原因，與芬奇的「片場暴君」之名脫不了關係：傑克葛倫霍在演出大衛芬奇的《索命黃道帶》時，在片場崩潰落淚。因為導演要求他，在一場戲裡拍攝了高達 70 多個鏡次，只為達到芬奇的完美要求。
問題是，芬奇並不是只求一個最終的完美鏡頭，他是使用 3 台攝影機 70 個鏡次的大量拍攝片段，從中找出自己覺得適合的攝影機片段，再剪輯在一起。剪輯團隊傍晚收到當天的拍攝內容後，當晚至隔天清晨開工前，必須先快速篩選整理出一天份的內容，提交給剪輯總監作為參考。
你可以想像，這樣的工作份量對於後製團隊是非常大的負荷，而 70 個鏡次對芬奇而言，甚至只是小 case。
亞曼達賽佛瑞在拍攝芬奇執導的《曼克》時曾表示，芬奇可以花上超過一週的時間、超過 200 個鏡次以拍完一場戲。芬奇提供給演員精準的走位、肢體動作與情緒反應，讓這些演員在幾近無數次的重複表演中，接近導演要求的水準。
因此，團隊必須使用效率更高的後製工具，才能處理如此巨量的資訊完成影片編輯。更不用提，芬奇的完美主義會在後製時常常發作，特效團隊必須因應他的臨時需求變更，快速地進行修改。
因此，基於以上兩個原因，芬奇的特效團隊需要一整套包括剪輯、特效、甚至工作流的後製解決方案，而且這些軟體必須操作簡單、效率極佳，這樣才能符合片場暴君緊迫逼人的工作節奏，而符合這些條件的 Ae ，就是大衛芬奇信賴的後製軟體之一。
Ae 搭 Pr 效率成就《惡棍英雄：死侍》
而為大衛芬奇製作《龍紋身的女孩》令人驚豔開場片段的提姆米勒，當他第一次當上導演，執導他的處女作《惡棍英雄：死侍》時，米勒詢問芬奇有什麼能結合剪輯與特效的完美方案——他尊敬芬奇在製作上的高效率與製作成品的高完成度。
想當然爾，芬奇推薦米勒使用了 Adobe Premiere 與 Ae。這讓米勒能夠節省更多後製時間，專心在更多創意發想上，而原先不被看好的《惡棍英雄：死侍》，上映後也打破了許多人的眼鏡，成為票房與評價雙贏的限制級超級英雄電影作品。
你可以從大衛芬奇與《媽的多重宇宙》共同選擇 Ae，看出這兩個案例在需求上共通點：他們擁有的電影成本金額一高一低、他們作品裡的特效鏡頭數量並不一樣、他們獲得主流片商的支持程度也大不相同。
但是，他們都需要更有效率的特效工具，讓團隊快速達到產出目標；他們都對於品質有極高要求，希望每一個鏡頭都臻至完美。而能夠快速迭代、結合實務攝影畫面與數位特效、還有效率的 Ae，成為無論是商業大導或是獨立製片年輕導演的最愛。
Ae 提供年輕創作者實現影像夢想的快速途徑
即便你還不是職業導演，也能透過 Ae 製作類似好萊塢大片的效果，網路上有許多 Ae 愛好者的社群，他們公佈了大量的特效模板，你可以簡單地透過這些 Ae 模板，製作出類似 Disney+ 影集《歐比王肯諾比》的飛船入港片段、或是 HBO 影集《真探》知名開場的「剪影」效果。
對於年輕業餘創作者而言，Ae 是他們實現影像夢想的快速途徑之一，你可以透過 Photoshop 編輯圖片，再轉到 Ae 上與數位特效結合；也可以將 Ae 製作好的特效鏡頭，轉到 Premiere 上與其他片段剪輯在一起。如果你自認這個世界值得看到你腦中的創意，那麼這些 Adobe 系列工具可以讓世界更快看到你的心血。
電影不只是特效，但不能缺少特效，特效能讓你的奇幻視野更有說服力、能帶給觀眾超乎想像的體驗，Ae 可以成為你踏入數位特效的墊腳石、甚至能協助你拍出像大衛芬奇《控制》這樣全球票房突破 3 億美金的大片、還能協助你像《媽的多重宇宙》的兩位年輕導演一樣以小成本搏大票房，你也許應該給 Ae 一個機會，讓它協助你實現夢想。
夢想的路上，有你有我、有 Adobe 還有六指淵！千里之行始於足下，拚電影夢就從具象化你天馬行空的 idea 開始吧！
Adobe 開學季 ft.六指淵 陪你飆玩創意：
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