台中地院大烏龍！審理、判決竟是法官不同人，事態嚴重「驚動」司法院
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近日台中發生一起法院烏龍事件，最高法院在審理案件時，發現該案件一審之審查與判決的法官竟是不同人。內部調查後才發現，原先參與審查的陳姓法官，在最後一次庭期因故請假由其他法官代理，然而這樣的審判過程會違反甚麼法令呢？
根據新聞報導，近日最高法院審理一起性侵害案件時，發現台中地方法院在一審判決時的參與審理及判決的陪席法官竟是不同人，顯有重要違誤，因此發回二審更審，台中高分院之後再以同理由發回一審更審，等於審理程序重部重來。因事態嚴重「驚動」司法院，台中地方法院也將進行內部調查，並作出是否懲處的決議。
法官是不同人很嚴重嗎？訴訟程序中還可能會有其他嚴重的狀況發生嗎？一起來看看法操的分析。
判決違背法令
此案在一審時原本都是由陳姓法官擔任陪席法官並參與審理，不過在最後一個庭期因故請假而由彭姓法官代理開庭，結果在後續筆錄的製作上就出現審、判不同的情況。
可能有人會覺得只要認事用法沒有問題，那法官不同又有什麼關係呢？
由於我國刑事訴訟制度是採取「直接審理原則」，意思是法官必須要親自聽取當事人的說法並親自觀察證據資料，最後再親自作出判決結果。這一切都是為了讓被告受審的權利獲得完整的保護，法官不受他人價值影響、親自審閱證據並進行判斷，才有辦法作出最公正的判決。
如果沒有這項原則拘束，講誇張一點，法官其實可以找一堆助理幫忙開庭，自己最後再當「鍵盤法官」下判決就好，豈不是省時省力？但這樣案件當事人可有辦法信任其公正性？
此判決違法《刑事訴訟法》第379條第13款之規定而成為違法之判決，在《刑事訴訟法》第379條共列舉14款「判決當然違背法令」之情形。當刑事判決出現這些情況時，完全不用考慮其他因素就足以直接認定是違法判決，並可以此理由提起上訴或非常上訴尋求救濟。
《刑事訴訟法》
第 379 條
有左列情形之一者，其判決當然違背法令︰
一、法院之組織不合法者。
二、依法律或裁判應迴避之法官參與審判者。
三、禁止審判公開非依法律之規定者。
四、法院所認管轄之有無係不當者。
五、法院受理訴訟或不受理訴訟係不當者。
六、除有特別規定外，被告未於審判期日到庭而逕行審判者。
七、依本法應用辯護人之案件或已經指定辯護人之案件，辯護人未經到庭辯護而逕行審判者。
八、除有特別規定外，未經檢察官或自訴人到庭陳述而為審判者。
九、依本法應停止或更新審判而未經停止或更新者。
十、依本法應於審判期日調查之證據而未予調查者。
十一、未與被告以最後陳述之機會者。
十二、除本法有特別規定外，已受請求之事項未予判決，或未受請求之事項予以判決者。
十三、未經參與審理之法官參與判決者。
十四、判決不載理由或所載理由矛盾者。
此外，除了第379條規定嚴重之情形，刑訴第380條則規定若出現其他違背法令之情形，只要不會對判決結果產生影響就不得為上訴之理由。
例如雖然法律組織法第97條規定「法院為審判時，應用國語。」但如果法官、檢察官、書記官及被告都能用台語順利進行審理過程、不影響公正性，那此判決即便「違背法令」也不會因此成為「違法判決」。
《刑事訴訟法》
第 380 條
除前條情形外，訴訟程序雖係違背法令而顯然於判決無影響者，不得為上訴之理由。
代表《刑事訴訟法》還是有區分什麼是一定要遵守的原則、什麼部分又可以「法外開恩」，並非只是一味死板的作出規定。
什麼是陪席法官？
至於什麼是文中一再提及的「陪席法官」？法官不就是法官嗎？
如果檢察官起訴的案件是最重本刑為有期徒刑3年以下「之外」的罪，由於刑度比較重、案情比較複雜，所以在第一審就會由三名法官採「合議制」進行討論。
合議制的三名法官中最資深的是「審判長」負責指揮訴訟程序；而要負責主筆判決書的是「受命法官」；剩下的最後一名法官就是「陪席法官」，雖然不用負責上述兩者的工作，但仍需要了解案情並於合議時提供意見。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
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皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。
營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。