今日本土新增2萬8806例、53例：3種新興變異株BF.7、BQ.1.1、XBB需關注
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羅一鈞指出，新興變異株要注意3個方向，首先是有傳播力增加的情形，第2個是突變會造成免疫逃脫、疫苗保護效果下降，第3個是在使用一些單株抗體時，會有預防效果下降的情形，國際尚在研發更新的單株抗體。
中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增2萬8847例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬8806例本土個案及41例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。
指揮中心表示，今日新增之2萬8806例本土病例，為1萬3399例男性、1萬5389例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前5名為新北市（5540例）、台中市（3458例）、桃園市（3359例）、高雄市（3178例）、台北市（2836例）。
指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為26例男性、27例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、48例具慢性病史、31例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
疫情監測組組長周志浩表示，今日確診比起上週一減少10.2％，這是好的發展趨勢，但現在還在流行的高原期，需要進一步觀察，也呼籲民眾防疫措施不要鬆懈。
醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增1例兒童MIS-C重症，該例為6歲男童，曾接種過2劑疫苗，沒有慢性病史。男童10月1日確診過，10月11日陸續發燒、紅疹、腹痛，10月14日到急診就醫，發現發炎指數升高，懷疑是MIS-C而住院，目前仍在一般病房接受治療，病況穩定。
3種新興變異株需關注
羅一鈞也說明境外移入基因定序狀況，上週主要檢出的病毒株以BA.5為主，佔76％，另外4種變異株也有檢出，包括BA.2.75有10％、BA.2佔7％、BA.4.6佔5％。值得關注的是新興變異株BF.7，目前在中國、歐美等地都有慢慢增加的趨勢，上個禮拜有檢出1例，佔定序結果2％。
羅一鈞表示，BF.7是BA.5的分支，在國內有檢出過4例境外移入。另外還有2個比較受到關注的變異株，BQ.1.1也是BA.5的分支，目前總共檢出到2例，都是9月底入境；XBB變異株在東南亞相當流行，尤其新加坡超過一半，國內有檢出過1例境外移入。
羅一鈞指出，新興變異株要注意3個方向，首先是有傳播力增加的情形，第2個是突變會造成免疫逃脫、疫苗保護效果下降，第3個是在使用一些單株抗體時，會有預防效果下降的情形，國際尚在研發更新的單株抗體。
羅一鈞說明，3個變異株流行的區域不太一樣，BF.7、BQ.1.1以歐美跟中國為主，XBB是東南亞如新加坡、印度、孟加拉，究竟哪個會成為下個主流病毒還很難預測。
國民黨質疑護航高端，王必勝再度回應
針對國民黨立法院黨團上午舉行「護航高端全民付出代價！陳時中不用負責？」記者會，指揮官王必勝回應相關質疑。他提到網傳高端疫苗1劑1000多元是不實訊息，「講了很多次，數字差很多」，更沒有所謂價差的問題，「買了多少就是多少，哪有什麼價差的問題？」
另外，王必勝澄清，高端疫苗逾期罰款都是依照契約去辦，3月24日驗收完成以後，依契約規定計罰完成，沒有所謂護航問題。而高端去年通過EUA（緊急使用授權）之後，有要求1年之內提出保護效益報告，高端公司已經在今（2022）年7月繳交「國內外疫苗保護效益報告」給食藥署，食藥署要求高端補充資料，收到補件後會繼續進行審核作業。
王必勝也強調，採購文件的「保存年限」指的是公文的保存年限，「沒有滿30年不能銷毀，並不是解密年限」，公文以密件為之，指的是公文處理、傳送過程應採取保護措施。至於「保密期限」指的是疫苗採購合約內容商業上承諾的應保密事項，與各廠商的契約保密期間長短不一，保密年限屆滿就會對外公布合約內容。衛福部部長薛瑞元10月6日已經在立法院財政委員會向立委說明，各疫苗廠商同意於國會揭露疫苗合約之保密年限，沒有所謂「保密30年」的問題。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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文化科技力，將是臺灣成為文化輸出國的關鍵之一！3題測驗速知你對「未來內容」的認識
我們想讓你知道的是
文化科技力將是臺灣成為文化輸出國的關鍵，未來內容的發展，誠如擴增宇宙，此刻正在運算、構築中。臺灣在國際合製上有哪些優勢，在今年的「未來內容展」（Exhibition）又可以體驗到哪些精彩作品？讓我們立刻一探究竟。
你能想像嗎？當你最支持的奧運國手英姿可以用4D掃描技術完美擷取，甚至以NFT方式公益收藏？又或是運用VR與即時互動體驗，成為未來傳頌神話故事或重現歷史記憶的最佳形式？其實只要掌握了文化科技力，未來內容便有無限可能。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」，今年以「擴增宇宙，運算中」為題，匯聚國內外最具代表性的沉浸式體驗作品，並透過故事力策展打造動人體驗來展現內容價值，是了解文化科技應用趨勢、找尋虛實交融體驗新商機的最佳機會。
極需科技創意與內容設計的沉浸式電影，臺灣已獲獎肯定
近年來，儘管在全球疫情的打擊下，文化產業面臨生存挑戰，臺灣卻未因此停下腳步，文策院與民間合作的投資，反而創下文化部開辦文創事業及文化內容投資計畫10年以來的新高，在2021年累積了臺幣10億629萬元的資金活水。（來源）
隨著科技日新月異，利用5G、VR、XR等技術打造的沉浸式娛樂、元宇宙體驗，更是指日可待的新世界文化。臺灣作為電子產業重鎮國，加上多元的文化底蘊、各界資金支持下，可說是具備了發展「未來內容」的絕佳條件。
而力拚文化內容發展，當然少不了影視影劇。尤其結合新媒體科技的電影，將愈來愈講究沉浸式共感的體驗，將內容渲染力發揮得更加淋漓盡致。像是由國家人權博物館委託陳芯宜執導，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝的虛擬實境電影——《無法離開的人》，日前便奪下2022威尼斯國際影展「沉浸式內容競賽（Venice Immersive Competition）」單元最大獎「最佳體驗獎 (Best Experience) 」（來源）
《無法離開的人》這部作品以1950年代白色恐怖為主題，將多位政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，彷彿身歷其境一般，喚起對白色恐怖歷史的共感。
講到「未來內容」，國際一致公認臺灣為亞洲最佳合製夥伴
除了《無法離開的人》獲得大獎肯定之外，2022 年威尼斯國際影展，臺灣也首度獲邀為威尼斯市場展（Venice Production Bridge）的主題國之一，而在出版改編版權市場（Book Adaptation Rights Market）方面，臺灣也是本屆僅有的亞洲參展國。（來源）
雖然臺灣看似在今年成果豐收，國際資金與團隊在亞洲選擇臺灣作為合製夥伴也漸漸形成趨勢，但這絕非是一蹴可及的成就。以 VR 為例，文策院已連續多年推動「沉浸式內容國際合資合製計畫」，2020 年獲選的作品之一，就是法國導演 Nina Barbier 與臺灣新媒體藝術家黃心健的《星砂》（The Starry Sand Beach）。這部作品由法國 Lucid Reality Labs 與臺灣瑞意創科共同製作，該片改編日本神話，並在 VR 中導入即時互動體驗，帶領觀眾走進美麗的星砂海灘，從澎湖群島的七美島、墾丁的星砂灣延伸至日本最南端的竹富島，透過那些海灘上閃著星光的砂粒，來訴說對宇宙的探索和對地球的歷史記憶，更帶入海洋生態之美。
另一部臺法合製的 VR 作品《大師狂想曲：蔡明亮》（Missing Pictures Episode 2: Tsai Ming-liang），則是文策院國際合資計畫 2021 年的獲選作。《大師狂想曲》系列由法國導演克萊蒙．德諾（Clément Deneux）執導、臺灣綺影映畫與法國 ATLAS V 合製。值得一提的是，系列第二章的主角是蔡明亮導演，曾製作 VR 電影《家在蘭若寺》的他，這次在片中轉變為被攝者，娓娓道來影響他電影生涯的童年往事。
未來內容發展培力，文策院資源支持不遺餘力
除了資金挹注、人才媒合、國際推廣之外，為了讓臺灣能在未來內容產業搶先佔有一席之地，文策院也積極引進最新科技設備，協助創作者降低內容產製的門檻與成本。
例如文策院「IP內容實驗室」以法國4DViews容積擷取系統（Volumetric Capture System），建置亞洲第2座、 全球第6座4D建模的虛擬攝影棚。藉由攝影棚內32臺高畫質攝影機拍攝人的動作與外觀，利用電腦演算法建構出人物的虛擬模型，特別適合VR／AR／MR／XR等沉浸式互動應用。像是在今年的「未來內容展」，就能看到這具設備如何以4DViews技術，製作捕捉臺灣運動國手英姿的高擬真NFT。這些「國家級IP」包括奧運空手道銅牌得主文姿云、舉重精靈方莞靈、臺灣蝶王王冠閎等，他們的4D動態的人物模型都可以自由地翻轉欣賞。
從沉浸式娛樂到元宇宙NFT，未來內容不僅範疇廣大，潛力也無可限量，加上資本端支持，以及創作者端與科技端強強聯手，臺灣絕對具有「文化輸出國」的實力。
對文化創意產業、沉浸體驗、與臺灣原創內容發展有興趣的讀者，千萬別錯過由文化內容策進院舉辦的年度盛事「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest （TCCF）」。本屆創意內容大會將於11月3日至13日在松山文創園區登場，包含內容交易市場（Market）、提案大會（Pitching）、國際趨勢論壇（Forum）及創新展演（Innovations）四大區塊。
其中創新展演包含了匯聚國內外全新媒體科技應用作品的「未來內容展」，五感沉浸體驗音樂節目的「跨域舞臺」，以及創意與科技點子激盪的「主題沙龍」，全都對公眾開放自由報名或購票。將臺灣未來內容產業輪廓一次看，探索精彩的沉浸式體驗內容，最新展會消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- TCCF創意內容大會-未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫