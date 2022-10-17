今日本土新增2萬8806例、53例：3種新興變異株BF.7、BQ.1.1、XBB需關注

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增2萬8847例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬8806例本土個案及41例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。

指揮中心表示，今日新增之2萬8806例本土病例，為1萬3399例男性、1萬5389例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前5名為新北市（5540例）、台中市（3458例）、桃園市（3359例）、高雄市（3178例）、台北市（2836例）。

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為26例男性、27例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、48例具慢性病史、31例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

疫情監測組組長周志浩表示，今日確診比起上週一減少10.2％，這是好的發展趨勢，但現在還在流行的高原期，需要進一步觀察，也呼籲民眾防疫措施不要鬆懈。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增1例兒童MIS-C重症，該例為6歲男童，曾接種過2劑疫苗，沒有慢性病史。男童10月1日確診過，10月11日陸續發燒、紅疹、腹痛，10月14日到急診就醫，發現發炎指數升高，懷疑是MIS-C而住院，目前仍在一般病房接受治療，病況穩定。

3種新興變異株需關注

羅一鈞也說明境外移入基因定序狀況，上週主要檢出的病毒株以BA.5為主，佔76％，另外4種變異株也有檢出，包括BA.2.75有10％、BA.2佔7％、BA.4.6佔5％。值得關注的是新興變異株BF.7，目前在中國、歐美等地都有慢慢增加的趨勢，上個禮拜有檢出1例，佔定序結果2％。

Photo Credit：指揮中心

羅一鈞表示，BF.7是BA.5的分支，在國內有檢出過4例境外移入。另外還有2個比較受到關注的變異株，BQ.1.1也是BA.5的分支，目前總共檢出到2例，都是9月底入境；XBB變異株在東南亞相當流行，尤其新加坡超過一半，國內有檢出過1例境外移入。

羅一鈞指出，新興變異株要注意3個方向，首先是有傳播力增加的情形，第2個是突變會造成免疫逃脫、疫苗保護效果下降，第3個是在使用一些單株抗體時，會有預防效果下降的情形，國際尚在研發更新的單株抗體。

羅一鈞說明，3個變異株流行的區域不太一樣，BF.7、BQ.1.1以歐美跟中國為主，XBB是東南亞如新加坡、印度、孟加拉，究竟哪個會成為下個主流病毒還很難預測。

Photo Credit：指揮中心

國民黨質疑護航高端，王必勝再度回應

針對國民黨立法院黨團上午舉行「護航高端全民付出代價！陳時中不用負責？」記者會，指揮官王必勝回應相關質疑。他提到網傳高端疫苗1劑1000多元是不實訊息，「講了很多次，數字差很多」，更沒有所謂價差的問題，「買了多少就是多少，哪有什麼價差的問題？」

另外，王必勝澄清，高端疫苗逾期罰款都是依照契約去辦，3月24日驗收完成以後，依契約規定計罰完成，沒有所謂護航問題。而高端去年通過EUA（緊急使用授權）之後，有要求1年之內提出保護效益報告，高端公司已經在今（2022）年7月繳交「國內外疫苗保護效益報告」給食藥署，食藥署要求高端補充資料，收到補件後會繼續進行審核作業。

王必勝也強調，採購文件的「保存年限」指的是公文的保存年限，「沒有滿30年不能銷毀，並不是解密年限」，公文以密件為之，指的是公文處理、傳送過程應採取保護措施。至於「保密期限」指的是疫苗採購合約內容商業上承諾的應保密事項，與各廠商的契約保密期間長短不一，保密年限屆滿就會對外公布合約內容。衛福部部長薛瑞元10月6日已經在立法院財政委員會向立委說明，各疫苗廠商同意於國會揭露疫苗合約之保密年限，沒有所謂「保密30年」的問題。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航