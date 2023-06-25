TNL+ 2023/06/25,
醫療

付出更多努力，表現卻變更差？研究顯示「益智藥」無助於改善工作效能

付出更多努力，表現卻變更差？研究顯示「益智藥」無助於改善工作效能
Photo Credit: Depositphotos

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市面俗稱的「益智藥」，原用於治療過動症或猝睡症患者，該藥的非醫療使用率在近年上升。然而澳洲墨爾本大學研究發現，未患有相關病症者若服用此類藥物不僅不會提升認知能力，反而會使績效表現變更差。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《衛報》指出，派醋甲酯（methylphenidate）、莫達非尼（Modafinil）以及右旋安非他命（dextroamphetamine），通常是醫生開給注意力不足過動症（ADHD）或猝睡症（Narcolepsy）患者服用的藥物；然而，也有些無相關症狀者相信這些藥物能提高認知能力，進而透過其他方式取得使用這些俗稱之「益智藥」。

「益智藥」本用於治療過動 近年非處方使用率上升

綜合《The Conversation》與《New Atlas》報導，上述三種藥物可用於提升注意力、動機與警覺性。莫達非尼雖然未經美國食品藥物管理局（FDA）批准用於治療ADHD，但可增加腦內的多巴胺，在美國有時醫生會用於藥品仿單標示外使用（off-label use）治療成人的過動症症狀。而在澳洲則可憑處方箋購買此藥物。

據《Vox》引用的一則研究指出，美國受訪者們在非醫療處方用藥的益智藥使用率，從2015年的20％於2017年上升至30％，而法國受訪者們的使用率也在同一時期從3％成長到16％，英國受訪者的非處方益智藥使用率則從5％提升至23％。

經《衛報》報導，澳洲治療產品管理局（Therapeutic Goods Administration, TGA）指出益智藥在學生、輪班工人或是從事高壓工作的族群中特別受歡迎，通常透過網路非法取得這些藥物。

澳洲研究測試服用「益智藥」後的認知表現

綜合《衛報》與《The Conversation》報導，澳洲墨爾本大學研究團隊招募了40位年紀介於18歲至35歲身體健康，且未被診斷出過動症的受測者，並給他們服用三種益智藥的其中一種，或不含藥物的安慰劑；為避免偏見影響實驗結果，受試者與研究者皆不知道分送出的是藥物還是安慰劑。

隨後受試者被要求完成「背包問題」（the knapsack task），題型情境為：研究者給定多組物品，其各自有不同重量及相應價值，而受試者需要進行評估，在4分鐘內將一個重量限定5公斤的背包裝入不同物品，使組合總價值達到最高且不超過限定重量。

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