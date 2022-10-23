《橄欖油到蘋果酒》：美國兒童讀物經常出現、人稱「強尼蘋果籽」的約翰查普曼是誰？
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除了開拓先民大量廣植蘋果樹之外，另一個更傳奇的人物則將美國變成一個真正的蘋果實驗室：這就是人稱「強尼蘋果籽（Johnny Appleseed）」的約翰．查普曼 （John Chapman, 1774－1845）。他不只是美國史上的一個奇葩，也是美國本土兒童讀物中常常出現的人物主角。
文：王善卿
小木屋與蘋果酒 Log Cabin and Hard Cider
在歐洲，cider指用蘋果來釀造的發酵飲料。酒精濃度從 1.2％到8.5％ ABV.不等。口味多元，從乾辣青澀到甘甜豐郁；成品美麗如秋色：或為澄淨明亮的金黃或飽滿質樸的橙棕。有些還如香檳般嘶嘶冒泡，既古典雅致又芬芳深馥。然而，cider這個字，在現代美語中，指的卻是無酒精的發酵蘋果汁飲料。無論是超市常見的無氣泡發酵蘋果汁或以新鮮蘋果榨成的未過濾飲料，都可稱為cider。
儘管cider在美國超市中仍有穩固的一席之地，但許多美國人已經不知道，在新英格蘭地區的先民剛抵達這片廣袤新天地時，cider不只還未脫離它在舊大陸的原意（由蘋果釀製的含酒精飲料），更是當時最受歡迎也最普及的飲品。蘋果枝與蘋果籽不但跟著移民飄洋過海落地生根，最後還開枝散葉、繁衍眾多，成為美國最具代表性的水果。
蘋果與「新」樂園
提起新英格蘭地區的墾殖，便不能不提歐洲社會在16世紀時所發生的那場影響深遠、翻天覆地的變革。
中世紀歐洲基本上是個以羅馬天主教會為精神導師的基督教世界，然而羅馬教廷在世界面臨巨大變化轉折之際，卻因無法妥善處理教階組織因政治化而面臨的挑戰，也未能適切回應教會菁英在教義及禮儀上的神學思辯，加上教會與世俗權力（國王）及權貴家族之間複雜的利益糾葛及衝突，最後引發成歐洲思想史上最嚴重的一次分裂：史稱「宗教改革」（Protestant Reformation）。
宗教改革運動不只在歐陸引起廣泛迴響，一海之隔的不列顛島也無法置身事外。以英王為宗教領袖的英格蘭教會（即英國國教會）同樣面臨著嚴厲的內部挑戰。
這些與國家教會在崇拜禮儀、教會組織、政教關係甚或教義詮釋等各方面持有不同意見的教友當中，不少人認為教會已被墮落與腐化汙染，不再適合存在於潔淨教友的屬靈生活當中，因此，為了信仰，他們決心拋棄在英國的財產與家園，遠離故土，到「新世界」（New World）去重建一個潔淨的新家園及真正屬靈的教會。
早在1625年，英國國教會牧師William Blackstone於波士頓墾殖時，已建立起美東地區最早的果園。1629年時，首任麻薩諸塞灣殖民地（Massachusetts Bay Colony）總督John Endecott 還越洋從英國訂購一批蘋果種籽。繼任的清教徒領袖John Winthrop則擁有墾殖時期最知名的蘋果，依法，他必須以其位於科南特島（Conant’s Island） （註）上的果園所收成的部分蘋果來抵付土地租金。
就這樣，這一批登陸新英格蘭的清教徒墾殖隊伍與蘋果攜手，開始打造符合神之旨意的新未來。由於新教徒認為蘋果在性靈上優於葡萄，加上本質神聖而屬靈的蘋果在新英格蘭地區的生存情況良好，因此對於開始在新大陸上展開新生活的基督新教人士來說，欣欣向榮的蘋果樹標示的正是神的尊寵與神秘。
拋開宗教因素，果園與殖民地的建立實有密切關連。在開拓西北部地區時，為達穩定屯居的目的，殖民地的自治團體規定，新移民申請耕作土地的條件是，必須栽植五十顆蘋果樹或梨樹。由於蘋果是溫帶植物，結果穩定且照料容易，更是當時唯一能過冬的新鮮水果，因此成為早期新英格蘭地區移民最重要的食物之一。
今日已成美國文化象徵的蘋果派在18世紀時，就已是非常普遍的食物。1759年，住在德拉瓦河附近的瑞典牧師Israel Acrelius在寫回瑞典的信中提到：「（這裡）蘋果派一年到頭都有。沒有新鮮蘋果時，人們就用乾蘋果來製作蘋果派。」
除了食用，蘋果也為人民提供廉價的低酒精飲料。由於當時的飲用水並非十分潔淨，因此發酵過的低酒精濃度飲料較符合衛生。在新英格蘭，蘋果酒與蘋果都能夠當成「貨幣」來使用，總之，不管是出於務實或宗教的考量，蘋果不只對維持新興農家的生計幫助巨大，也對殖民地的穩定性有莫大貢獻。
蘋果酒與建國先賢
隨著移民墾植，至18世紀時，維吉尼亞州與紐澤西州已成為美國重要的蘋果酒生產地。根據估計，1767年，麻州居民平均每人蘋果酒消耗量超過一個橡木桶；在1776年的獨立戰爭爆發前，每十處新英格蘭農場便有一家擁有自己的蘋果酒釀造廠。紐澤西州的蘋果酒與蒸餾蘋果白蘭地享譽全殖民地，至今仍擁有全美規模最大的商業蘋果白蘭地釀造廠。
當時新英格蘭的菁英階層，幾乎人人都擁有蘋果園，生活中也都少不了蘋果酒：例如美國首任總統華盛頓便擁有一家蘋果酒廠，而他的佛儂山莊園 （Vernon Mount）更種有數千株蘋果幼苗；以美食品味著稱的美國總統傑佛遜所經營的Monticello莊園，便有兩個果園，分別生產食用蘋果以及釀酒蘋果。他所生產的蘋果酒，受到極高的讚譽與評價。
另一位獨立建國領導人，知名科學家與政治家富蘭克林則留下不少與蘋果酒相關的名言。例如：「將蘋果拿來食用實在糟糕，最好全都拿去釀製蘋果酒 （It’s indeed bad to eat apples, it’s better to turn them all into cider.）」，還有「給我昨日的麵包，今日的肉及去年的蘋果酒（Give me yesterday’s bread, this Day’s flesh, and last year’s Cyder.）」等等。
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城市陪你慢慢變老！做個擁抱樂活的銀髮族
我們想讓你知道的是
111年臺灣老年人口已超過380萬人口，獨居長者、失智症等相關銀髮議題也愈來愈被關注。智慧時尚及點晴科技透過智慧城鄉計畫，開發出「屏安福」、「長者認知訓練」等服務，打造長輩安心、子女放心的銀髮友善城市。
當臺灣老得越來越快，年輕世代卻還沒來得及準備好。在社會型態的改變下，許多子女不再與父母同住，家中青壯年人口躍躍欲試地前往外縣市工作，家中長輩則大多選擇待在家鄉養老生活，老老照顧或獨自照顧的寡居現象也變得越來越常見。
根據內政部統計，111年臺灣老年人口已超過380萬人，而僅老年人口居住宅數目前已高達近63萬，其中獨居長者就占其中的76.6%。疏離於便利繁華的生活圈外，長者的安全與需求該如何顧及？對子女來說，面臨工作與照護的兩難，放心不下的擔憂又該如何解決？
找不到回家的路，看見失智症長輩的徬徨
失智症是一群症狀的組合，外顯症狀不單只有記憶力的減退，還會導致語言能力、判斷力、注意力及思考能力等認知功能的退化，這些症狀也將會大大影響患者在日常生活上的行為與安全。
年紀越大，成為失智患者的風險就越大，臺灣家中65歲以上的長輩患有失智症約有30萬人，相當於每13位65歲以上的長輩中就有1位為失智症患者。根據警政署統計，失蹤老人中每2位就有1位可能患有失智症，為老人失蹤的最大原因。
屏安福保平安，打造長輩安心趴趴走生活圈
當兒女在外地打拼，時常會擔心父母獨自在家鄉生活，也不捨見到將父母接至陌生的大城市後，卻因不熟悉環境也沒有相熟的朋友，最後只能孤獨待在家中的情境。為了讓長輩在家鄉也能夠自在活動，智慧時尚打造「屏安福D+卡」，透過傳統平安符信仰意涵的外型，結合定位科技的技術，在家鄉的社區鄰里生活圈中打造安心守護網。
屏安福外型設計成長輩最常使用的平安符香火袋造型，帶著安心又實用，讓長輩願意常常配戴在身上，保持定位資訊的持續性。屏安福採用藍芽感應技術，自動與範圍內記錄位置的微定位（Beacon）裝置進行連結，即時定位掌握長輩行動軌跡，同時結合24小時SOS緊急求助與跌倒偵測功能，在發生事情時可以透過第三方客服，提供即時救援服務並透過電話聯絡緊急連絡人。
為了能更貼近長者的需求與使用習慣，屏安福擁有極強的續航力，最久可長達1整年都不用充電，且透過Line@作為主要聯絡管道，讓長者與家人們都能方便使用，當長輩超出社區鄰里所設定安全電子圍欄的範圍時，LINE@會自動跳出通知向家人提出警示，用最快的反應速度掌握長者資訊。屏安福打造的安心生活圈不僅可以擴大長者的自由活動範圍，也同時減輕同居照護者24小時跟隨的精神壓力，更能讓離家在外的家人可以即時得知長者現況。
延緩失智症的認知訓練，讓身體大腦動起來
在確保長者的行動安全後，對於失智症的延緩及預防也是外界最關注的焦點。許多長者沉迷網路娛樂，不喜歡運動也不喜歡社交，成為手機不離身的「網癮長輩」。
為協助長者能有規律的認知訓練與體能運動的活動，建立身體活動的習慣，達到失智預防與健康促進的目的。點睛科技開發了一個專為失智症患者或亞健康族群所準備的智慧認知訓練解決方案，替長者設計短期認知訓練系統，透過大腦訓練及運動促進等方式，以輕鬆、簡單易操作的特性，讓長者可以自信滿滿地走出家門，結交好朋友並體驗生活帶來樂趣。
結合樂活認知訓練機、憶萬富翁益智健腦機及運動健康養成系統等訓練產品，分別針對反應力、注意力、協調力、邏輯力、記憶力及運動機能等，設計符合長者需求的訓練菜單。人的大腦具有可塑性，只要在發現認知功能出現輕微障礙時，立即進行重複性與挑戰性的訓練，強化大腦運作便能延緩失智症的進行。
此外，結合專屬訓練APP，還能量測長者進行認知訓練時的即時狀態，可以用來追蹤與分析長者的訓練進度和效率，並再與社區中心、長照中心及醫院等據點合作，不僅能協助長輩認識自己的身體狀況，也創造長者們快樂聊天及互動遊戲的機會，串起社區歸屬感，落實在地老化的友善環境。
年紀大了又怎樣，樂活人生絕不受限！
長者照護的議題，對家庭照護者及被照護者本身來說，都是一條前途漫漫的道路。年輕時我們在城市踩著快速的步伐前進，而如今，需要的是一座能陪伴著我們一起變老的城市。數位部產業署為了創造包容銀髮長輩的友善城市，於是透過智慧城鄉計畫，發展各種健康科技的智慧應用服務，支持銀髮長輩的日常活動，結合偵測長者安全定位與即時緊急通報服務，能在最需要的時刻提供幫助；同時對於長者失智症的預防及延緩，在社區鄰里中安裝訓練器材，替長者們創造生活運動與互動交流的空間。
銀髮友善城市結合智慧健康，打造了新型態的創新照護模式，讓長者不因為身體變得緩慢而使生活也變得停頓無趣，在慢慢老去的過程中，可以在自己熟悉的家鄉，和自己喜愛的朋友一起體驗生活樂趣，共同追求健康樂活的精彩人生。
本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。