回顧《貓頭鷹》（上）：香港第一齣「無厘頭」喜劇？

香港第一齣「無厘頭」喜劇是哪部？很多人都認為是在1981年由姜大衛自導自演的《貓頭鷹》，最近在大館重映。

不過我們怎樣知道這是「第一齣」？重看一遍《貓頭鷹》，讓我們有機會想想怎樣的喜劇手法才算是「無厘頭」，和其他搞笑方式有何關連，在那時代如何承先啟後，並影響了後來的周星馳電影。

《貓頭鷹》上映的時候，有報章以「瘋狂喜劇」來形容這種笑料密集、打打鬧鬧、插科打諢的喜劇。這種於1980年代流行的喜劇，例如徐克的《鬼馬智多星》（1981），以及其他新藝城出品的喜劇都屬此列。如果要跟同樣節奏緊湊、笑位不絕的許冠文喜劇加以分別，可以說許氏喜劇比較多諷刺時弊的成份。

「喜」和「劇」之間有微妙的張力，喜劇設計著重惹笑效果，不一定和戲劇情節有緊密的關係；很多笑話可以替換，亦不影響劇情。

圖片來源：《華僑日報》（29-4-1981）

《貓頭鷹》的故事背景是古代武林：皇帝的妃子被神秘人「貓頭鷹」擄走，御前帶刀侍衛範士林（姜大衛）奉命尋人，並找到小小李（衛子雲）和大白鯊（曾志偉）結伴上路。「貓頭鷹」派出忍者截殺，但三位主角還是闖入其大本營，大戰連場。

這劇情沒甚麼特別，但不重要，場景不斷轉換，只是為了爆笑連場。例如去酒館和妓院查案的兩場戲，三位主角到最後都沒有得他們需要的線索，劇情沒甚麼推進。導演姜大衛只是提供場景，就像主題樂園，給角色在其中遊玩。他把現代的酒吧和夜總會活動放進古代，例如兔女郎和媽媽生、標奇立異的酒名「武林聖火令」、猜台山枚、把琵琶當成結他彈奏西樂，還有酒保把調好的酒從吧枱的一端滑過去給顧客（但接不住）等噱頭，最後只有一片混亂，而主角們本身的任務則被拋到九霄雲外。

圖片來源：電影《貓頭鷹》截圖

「無厘頭」意味著「無頭無尾」、突如其來的感覺，但喜劇一般而言都是藉著給觀眾帶來驚喜而產生效果的，「無厘頭」的驚喜又有甚麼特別呢？若從「喜」以「劇」的關係切入，可以說「無厘頭」喜劇傾向不斷用笑話從主要劇情抽離出來，但不為奇情轉折，也不會在情節上有何發展；然後回到主線，又隨時跳出來。創作主要目的只是搞笑，戲劇部份就像笑話的載具；與其說「劇」不重要，不如說其重要性就是作為「喜」的材料，總是被背離、顛覆、䞾騭（音：糟質）。