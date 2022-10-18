TNL+ 2022/10/18,
影劇

回顧《貓頭鷹》（下）：甚麼是無厘頭喜劇？

回顧《貓頭鷹》（下）：甚麼是無厘頭喜劇？
圖片來源：電影《貓頭鷹》截圖

我們想讓你知道的是

《貓頭鷹》也有諷刺時事的時刻，例如皇宮侍衛表示「宮中的貓特別肥大」，就有點暗喻權貴貪婪腐敗的意味，但這齣電影的主要創作手段還是戲仿。

上篇：香港第一齣「無厘頭」喜劇？

「無厘頭」一詞以前是略帶貶意的。《整蠱專家》有一場劉德華與周星馳的歌舞戲，完結時兩人失足滾落樓梯，一群路人走出來說「唓！無厘頭！」劉、周二人頭也不回指著他們／鏡頭／觀眾說「咪睇吖笨！」這或許是個轉捩點。「無厘頭」喜劇興起時，曾被批評胡鬧、淺薄、低俗，缺乏深度。

相對而言，有些喜劇是被視為有「深度」的作品，例如針貶時弊的社會諷刺喜劇或呈現人世荒謬的黑色喜劇。不過電影是一種綜合的創作形式，敘事只是其中一個面向，而所謂「深度」也僅是其中一個評價準則。評價喜劇首要的應是「好不好笑」，從中可見創作者的技藝與心思。

諷刺和戲仿兩種喜劇手法類近，往往被混為一談。主要分別是，諷刺的玩笑對象是現實世界，戲仿的對象則是其他創作，是一種帶有「互文性」的幽默。或許因為諷刺往往帶有評論社會文化的性質，予人較有深度之感，而戲仿則指向其他虛構事物，與現實的距離較遠。

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圖片來源：電影《貓頭鷹》截圖

《貓頭鷹》也有諷刺的時刻，例如皇宮侍衛表示「宮中的貓特別肥大」，就有點暗喻權貴貪婪腐敗的意味。但這齣電影的主要創作手段還是戲仿，除了拿武俠電影和電視劇開玩笑，亦取材自《星球大戰》、《大白鯊》和《異形》等紅遍全球的荷里活電影。

戲仿和諷刺之間是概念上的分別，實際上的喜劇創作往往是混合多種手法的，尤其是「無厘頭」喜劇，為了給觀眾驚喜，往往在不同的風格和類型之間不斷跳躍和轉換。《貓頭鷹》對古裝武俠的戲仿混合了兩種手法，增強了「無厘頭」效果，就是自我指涉的疏離效果和古今時空錯置。

雖然以戲仿帶來「無厘頭」效果的的喜劇比《貓頭鷹》更早的時候已經出現，例如荷里活的《空前絕後滿天飛》（Airplane!，1980）《神槍小子》（Blazing Saddles，1974）。這些電影和《貓頭鷹》一樣，隨時從本身的敘事世界跳出來，針對電影的拍攝、類型慣例、扮演角色的演員、觀眾的存在等等……就著「這是一齣電影」的層面來開玩笑。例如範士林和日本忍者打鬥時說認得對方是演員倉田保昭；一個將軍走向攝影機，直至頭部撞到鏡頭；《星球大戰》激光劍的專屬音效背後原來是秦沛扮演的忍者發出，說是為了增添氣勢。這些手法令觀眾隨時「跳出跳入」本來的敘事時空，在不同的敘事層次之間產生「無厘頭」效果。

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圖片來源：電影《空前絕後滿天飛》海報
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