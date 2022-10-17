2022/10/17,
政治

居英港人中國領使館外示威遇襲，領館指示威者展品侮辱習近平

居英港人中國領使館外示威遇襲，領館指示威者展品侮辱習近平
Photo Credit: 網上影片截圖

我們想讓你知道的是

中共召開二十大之際，一群在中國駐英國曼徹斯特總領事館外抗議的香港人，與疑似領館人員爆發衝突，有一人甚至被拖進領館圍牆內毆打。

中共二十大昨日（16日）舉行，一批居英港人到曼徹斯特城中國領使館外示威，期間有從使館走出來的人騷擾示威者、腳踢標語。混亂期間，有示威者遭拖進使館被人圍毆。

現場影片可見，示威現場展示了「天滅中共」、「賀佢老母」標語，另有一幅諷刺中國國家主席習近平的大型圖像。數名從使館走出來的人欲搬走習近平圖像，又腳踢標語，有示威者試圖阻止，現場陷入混亂。

從使館步出的人，至少有8個人，部份人穿上防衛背心等保護裝備。有報道指腳踢標語的人，就是中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原。

《BBC》報道，其中一名示威者被拖入使館，並遭多人圍毆，他及後由趕赴現場的英國警員救出。

報道引述被救出來的示威者「Bob」，他指數名「大陸人」從使館走出來，並破壞他們的海報，「中途我們想阻止，但被扯入去（使館），拳打腳踢，後來有警察拉我出來。」他指使館人員「不可理喻」，認為和平示威不應被干預，也應有自由表達自己意見。

《BBC》報道指使館人員早前曾要求示威者搬到對面街示威。

英警員曾進入使館

報道又形容，事後人群仍感到憤怒，除對使館人員叫喊外，也有人不滿英國警方，認為警方可以做更多。

《BBC》指現場原本就有安排兩名警員戒備，當混亂出現時，更多的警到趕到現場介入。警員在使館閘口嘗試分開衝突的人，其中一名警員更進入使館救出被拖進去的示威者。

按規定，使館雖在英國國土上，但未得准許不能進入。任何在使內發生的罪行，都受英國法律規管，但使館人員也享有外交豁免權。

中方聲明未提衝突

中國領使館發言人指，示威者在使館大門手持侮辱國家元首的圖像，指任何國家的領使都不能容忍，對做法予以譴責，並要求英方「確保我領事機構和人員的安全與尊嚴」。使館的聲明，未有承認騷擾示威者的人為使館人員，也未提到引起的衝突。

英國保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）在Twitter表示，英方應要求中方道歉，並將涉事人員送返中國。

英國外交部指正釐清事件，而當地警方則指正調查事件。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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