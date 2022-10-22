膽固醇是不是真的越低越好？海鮮蛋黃不能吃嗎？避免中風的兩個減藥方法

文：胡廷岳藥師的醫病故事集

前兩天，廷岳其中一位顧問客戶打了通電話過來，他問了一個你我都很在意的好問題：「膽固醇，是不是真的越低越好？」

「這位胸腔內科醫師，他認識我很久了，他跟我說心臟科醫師都會『故意吃藥』把自己的壞膽固醇降到好低好低，說可以避免自己中風，不知道藥師你怎麼看？」

「另外，我太太和我也是減藥一族，如果我們都不想吃太多藥，你有沒有好的建議可以提供給我們？紅麴呢？紅麴吃了會不會有什麼副作用？」

他問得很好！身為推廣減藥的藥師，就讓廷岳我把自己的回答，整理成下方的文章給你。內容分別是：膽固醇過高的原因、避免中風的兩個減藥方法、改吃紅麴不好嗎。

膽固醇過高的原因

膽固醇就像「身體裡的黏土」，平常是用來「修補血管」用的。當你的血管有傷口、有破洞，才會需要黏土過來修補。所以如果需要修補的地方太多，膽固醇也就會跟著變多。

一旦當膽固醇變得太多，就好像血管裡出現了好多好多「黏土」。當某一天黏土不小心全都堆積在一起，那你就完蛋了，血管就會堵住，這就是中風，或腦中風，或心肌梗塞。這也是為什麼醫師這麼害怕你的「膽固醇過高」（又稱為壞膽固醇，LDL）。

但是，這些都不是海鮮或蛋黃幹的。我們都誤會太多年了。

在2020年，美國心臟學會推翻了過去的說法，重新定義了「膽固醇過高的原因」。那篇文章是這樣說的：我們終於發現，我們血液裡的80%膽固醇原來是身體自己製造的，不是從食物中吸收的。

不只是脂肪，所有吃下去的營養最後都有可能變成膽固醇，吃了糖也會變成膽固醇、吃了蛋白質也可能會變成膽固醇、吃水果也可能變成膽固醇（這也是為什麼很多瘦子也會有高膽固醇症）。源頭都是因為血管受傷，所以我們的膽固醇才會被分泌出來。所以，別再誤會海鮮、蛋黃了。

總之，膽固醇為什麼會過高？問題就在於：你的心血管不停受傷，例如血糖太高、壞油吃太多，而身體為了修補而不停製造黏土。你唯一做的，就是想辦法讓自己的血管受傷得少一點，這樣就能幫助你的黏土少一點。你才能避免自己中風、也能減少吃藥。

那麼你只有兩個方法。

避免中風的兩個減藥方法

第一個方法很難：想讓身體血管裡的「傷口」少一點？這些都是很難做到的老生常談，例如多運動、吃好油、控制血糖、麵包與精緻含糖食物不要吃。

若你聽完覺得自己都能做得到、這就是現在的生活，那就太好了。廷岳其他的一對一顧問客戶都是這樣子「減藥」的：直接透過生活改變，讓體檢數據好轉，讓醫師答應把藥物給刪除了。我們掌聲鼓勵。

若都做不到，你只剩第二個方法，那就是「記得吃膽固醇藥」。

嗯？為什麼減藥藥師我，還要你繼續吃藥呢？那是因為如果你某天中風了，你當下所吃的藥就不是「一顆膽固醇藥」而已。到時候，你的心臟血管藥、循環藥、通血路藥，通通都必須「吃完」，不然你就會「活不下去」。所以現在好好的吃「一顆膽固醇藥」，也是一種減少未來藥物的好方法。

別期待其他方法了，你的身體絕對撐不到那時候的，各國的科學家都研究過了，我環島已經看過看過太多人了。

但真的要吃藥了嗎？

吃藥前，我相信你一定很擔心副作用！

所以我也想問你，你以前有吃過膽固醇藥嗎？吃了之後，膽固醇藥有沒有讓你很不舒服？如果沒有，那就太好了，你不但可以降低膽固醇、預防中風、甚至吃藥還沒有副作用。那真的是賺到了，因為吃藥是不一定要有副作用的。但如果你吃藥有不舒服，請你一定要回診處理。「換藥」，直到換到適合你的為止。

總之，如果生活習慣能改就改，不能改就吃藥保護自己。避免自己中風的兩個減藥方法，就是這麼簡單。

改吃紅麴不好嗎？

最後，我想告訴你的事實，就是「最初的膽固醇藥物Lovastatin」就是用「紅麴Monacolin k」做的。成分一模一樣，副作用也一模一樣。所以新聞常常都會這樣說，「紅麴不能與柚子一起吃」、「紅麴不能跟膽固醇藥物一起吃」、「紅麴吃了要小心肌肉痠痛」、「紅麴有肝毒性」。對吧，原來紅麴也是西藥，而且後來新一代的膽固醇藥（statins）也是從當初的紅麴成分一一改良的。

你一定很意外吧？

既然都一樣，那麼膽固醇藥物還有什麼好處，而且是紅麴沒有的呢？那就是「劑量控制」，5毫克就是5毫克，藥物絕對不會讓你「不小心吃太多」。可以劑量控制，就可以更容易避免副作用、計算多久之內排出、計算肝臟腎臟的負荷量。讓你控制在有效的範圍內，但卻不會造成身體負擔。

只是紅麴卻不行控制劑量。

另外，如果要把紅麴做成保健食品膠囊，總不可能是用太陽曝曬、手工切碎的「天然工法」，一定也是用強酸強鹼溶解、用石油溶劑提煉的。就算原料真的純天然，沒有化工的方法，也不可能變成膠囊，絕不可能真的「純天然」。

最後，保健食品也和藥物一樣，所有保健食品都要「添加」很多添加物，才能「被身體吸收」。所以不管你買了什麼牌子，有80%都必須要是添加物（廠商都會用什麼玉米澱粉呼嚨過去，但它確實是添加物）。不然不可能有效。

總之，就是你中了商人的計了，她一定要說商品很好、沒有副作用，因為她如果說不好她就會賣不出去（她是靠賣商品賺錢的）。所有的保健食品都一樣，如果真的紅麴很棒，政府健保應該要多補助紅麴，而不是補助膽固醇藥。廠商也不用廣告才對，因為效果太好的話，醫院就會進貨了、醫師就會開給你了，廠商根本就不用花錢廣告。（我不需要騙你，因為我跟你沒有利益糾葛）