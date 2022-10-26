宋怡慧《用書打怪》：《魷魚遊戲》給學生上一堂墨子的「魯蛇逆襲課」

文：宋怡慧

社會生存力：《魷魚遊戲》給學生上一堂墨子的「魯蛇逆襲課」

《魷魚遊戲》（Squid Game）播出後沒幾天就攻下Netflix 全球收視冠軍的寶座。這齣戲，它談的是人性善與惡的拉扯。導演透過韓國童年時期熟稔的魷魚遊戲，試圖和觀眾談階級、移工、性別、勞資等議題。它表面看似給予社會底層階級一次重新扭轉人生的「公平」機會，殊不知其中卻暗藏玄機。儘管，它給予玩家可以中止遊戲的選擇，但中止之後，再次重返現實生活，玩家的日子卻不一定會比較好過。

因為遊戲背後主宰生殺大權的，終究掌握在上位者的手上。遊戲規則的制定者，不是大多數的參賽者，而是少數高高在上的權力者。男主有其可憐卻也有可議之處。在工作職場載浮載沉，得不到幸運之神的眷顧，自己卻不思振作，逕自使其成為社會邊緣人、甚至是魯蛇。妻子無奈下與之離婚，沒想到，自己卻在女兒生日當天，輸光手頭僅有的籌碼，甚至，家中還有個嚴重糖尿病的母親要照料。

命運的重拳擊來，人生沒有悲催，只有更悲催。當一個人連基本生理需求都無法滿足，如何再談安全感？我們又要怎麼去要求他對所處的環境或身邊的人產生隸屬與愛？我在《魷魚遊戲》看見的是：男主被呼巴掌，韓美女靦顏求生，甚至犧牲尊嚴倒戈。如此寫實的情節，不禁讓我思考：一個人若連自尊都不要時，他們深陷困局既絕望無助，這是多麼荒謬的矛盾心情？

四百五十六位來到這個遊戲的他們，每個人都有自己難言的血淚故事，又存有為活下去而奮力一搏的念頭，因此大家都有不得不參與的理由。

「一二三木頭人」看似童趣，但你的生死竟在一動一靜之間就無情地被決定了，像極我們在職場裡的兩難處境，你要乖乖聽話，還是要勇敢做自己？跋涉在理想和現實之間，從陶淵明到蘇軾，從關漢卿到蒲松齡，哪一位文豪不是在科考仕途路上，猶豫著要繼續玩下去，還是要選擇不玩了而棄權？

或許，人生也像「椪糖」的關卡，當你仕途飛黃騰達時，抑或是官宦浮浮沉沉時，通常，成功取決的不只是能力，還可能是運氣。諸葛亮選擇劉備，而非曹操；那是因為他看到自己在劉營，可能擁有大展長才叱吒風雲的機會；李白在夜郎兵敗，讓宗氏傾盡一切救其脫困，詩仙在詩壇曾不可一世，最後落得夜郎自大的罵名，這些生命的版本選擇是否也意味著人生不過是一場遊戲一場夢？你選擇了方向，無論好走、難走，最終，負責成敗的仍舊還是「自己」。

至於，第三關「拔河」，則是讓我想到入什麼圈，找什麼同溫層，最後你就變成怎樣的人？這是一次身分認同之戰，你要選擇怎樣的隊友，我們要一起向上提升，還是一同向下沉淪？此刻是神隊友的他，最後會不會變成讓你們功虧一簣的豬隊友？此時看起來一直放冷箭的敵手，最後會不會是拉你一把，救你脫離死劫的貴人，就像王安石和蘇東坡最後的「世紀大和解」，兩人一笑泯恩仇，成為友達間的絕唱。每個人在合作之前，當然會評估團隊的總戰力，但不是每次你都會選對戰友。或許，職場不像劇中的拔河戰，選錯隊友就會一命嗚呼，但也考驗我們與人共事、與之合作的高EQ。

整齣劇，最讓我感到痛苦的一幕是：第四關「打彈珠」，這真的是顛覆想像，讓人意料之外的情節製造懸疑的大轉折，前一關和你打天下的戰友，這次反成挑戰兔死狗烹人性之惡的悲慘對決。荀子的人性之惡，讓你發了冷顫，不知該何去何從，不禁反問：孟子的人性之善何在？我們的惻隱之心？羞惡之心？辭讓之心？是非之心？人之所以為人的共好與善意價值，瞬間崩盤，對照斑斑史冊那些只可以共苦，卻無法同甘的歷史人物，你倒也明白：人性魔王大關卡會出現在重大人生抉擇處，出現來考驗你對善與惡的信念是否堅定？

第五關是跳玻璃橋，這關考驗著你必須記住前人選擇的方向。無論他的腳步是對還是錯，你都要緊緊牢記，才能讓自己得以脫困。這是否意味著「以銅為鑑，可以正衣冠；以史為鑑，可以知興替；以人為鑑，可以明得失。」劇中幾位配角因選擇的錯誤，產生喪命的結局，看似無法挽回的悲劇，回到真實人生並非如此。人生處處有溫情，有時候，你選擇錯誤了，生活可以進行重設，即便繞遠路了，還是可以回到正途，甚至迷途不覺見花開。雖說戲如人生，但人生犯錯了，只需要從錯誤中修正自我，而非嚴守幾近完美的生命苛求。

最後一關就是呼應主題的「魷魚遊戲」，兒時玩伴李政宰與朴海秀無論輸贏，同樣面臨過恐懼、憤怒、謊言等複雜情緒，還有男主選擇友情想棄賽的一幕，都讓我明白：日常生活，傷害自己最多的，可能是最親、最愛的知己好友、枕邊人，一如自己常把生活所有的壓力，沒有保留地往親友身上傾倒，這種情緒「丟包」，以及會任性地「情緒勒索」都是習以為常的惡習，難道自己最珍視、最喜歡的友伴家人，反而因自己的陌視而受到彼此傷害的磨難。

COVID-19襲來，《魷魚遊戲》透過韓國人兒時常玩的遊戲，把它設計成人性善惡抉擇的大戰，每個國家同樣會面對政治立場對立、社會階級、移民問題，在上位者布達政策之後，不只會讓人民生活陷入苦與樂的局面，也帶來是否公平正義思辨的內在探問。

看完《魷魚遊戲》之後，正在進行墨子〈公輸〉的講授，我想讓學生思考的是：墨子提倡非攻與兼愛，並不是要弱者坐以待斃，而是讓弱者自行培養能力，即便面對攻擊也有能力與條件反擊，也就是所謂的「魯蛇逆襲」。