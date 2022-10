盤點迪士尼真人電影與原作動畫差異，你喜歡哪個版本？

迪士尼的動畫電影是許多人的童年回憶,隨著時代變遷,迪士尼在近幾年間漸漸開啟了一系列「真人化重製」的製作,針對全新的世代來打造屬於他們童年的迪士尼品牌。

而真人版與動畫版有著什麼樣的差異呢?無論是在選角、劇情,真人改編版在許多地方都有著不少的變動。這些變動可能是為了順應時代的風向而作的改動,例如有些動畫原作可能因當時年代久遠,而提倡了與現今不合的觀念或理念,這種瑕疵就會在真人版作正。

《黑魔女》 Maleficent(2014)

Photo Credit: 《黑魔女》 Maleficent

《黑魔女》雖然不是迪士尼最早的真人化電影,但是如同漫威(Marvel)電影系列中的《鋼鐵人》(Iron Man)一樣,改編自《睡美人》(Sleeping Beauty)的黑魔女,在整個迪士尼真人電影浪潮中也扮演著開山之祖的地位。

有別於原版「王子拯救公主」的傳統(traditional)故事,迪士尼在真人版中改由從反派(villian)的角度切入,重新講述黑魔女的起源(origins),讓黑魔女不再只是個純粹的壞人,而是有著明確動機(motivation)的復仇者。

真人版另一個改動的地方就是黑魔女和睡美人在電影中是有良性互動的,並將黑魔女塑造成一個懂得「愛」為何物的人。

真人版的《黑魔女》在劇情、世界觀上翻轉(flip)大眾既定對黑魔女的印象,不只對觀眾來說很有新鮮感,綜觀來說對於黑魔女、奧羅拉公主等女性角色的刻畫也較原作更細緻,不只獲得票房佳績,時隔五年後上映的續集也同樣頗受好評。

《美女與野獸》 Beauty and the Beast (2016)

Photo Credit: 《美女與野獸》 Beauty and the Beast

原版的《美女與野獸》是迪士尼首部以電腦動畫製作的電影,而和《黑魔女》比起來,這部的真人版相比較忠於原始版本,不過仍有加入了新的要素,像是主角貝兒在真人版的設定上和父親一樣是發明家,也增加了貝兒母親相關的劇情,讓貝兒一角相較於原版更為立體。

特別的是,新版請來長期為女性權利(women right)發聲的英國演員艾瑪.華森(Emma Watson),飾演能夠獨立思考(independent thinking)、聰慧敢言的貝兒,且真人版在音樂及服裝、道具的選擇也都非常講究細節。

《阿拉丁》Aladdin(2019)

Photo Credit: 《阿拉丁》Aladdin

原版的《阿拉丁》上映於1992年,故事主要講述主角阿拉丁和茉莉公主相遇譜出的浪漫故事,以及和神燈精靈等夥伴一起完成的冒險。真人版則於2019年上映,,在全球之間普遍獲得正面評價,票房也十分亮眼,更憑著其配樂獲得了兩項奧斯卡獎。

真人版和原版最大的差別是對於茉莉公主的描寫,原版的茉莉公主因為自小在皇宮中生活,十分渴望自由和尋找真愛,而真人版的茉莉更獨立(independent)、勇敢(brave)、有主見(assertive)。成長的過程中,她總以過世母親的成就為引導,希望有朝一日能打破傳統成為女蘇丹王。

《時尚惡女:庫伊拉》Cruella(2021)

Photo Credit: 《時尚惡女:庫伊拉》Cruella

《時尚惡女:庫伊拉》改編自動畫電影《101 忠狗》(One Hundred and One Dalmatians),故事內容講述一對夫妻的15隻大麥町(Dalmatian)幼犬,遭到妻子老同學「庫伊拉」派人偷走後,所發生的冒險故事。

而2021年在Disney+上架的的真人版《時尚惡女:庫伊拉》,由艾瑪・史東(Emma Stone)主演。

故事中天資聰穎的艾絲黛拉幼年時遇到喪母悲劇後,不幸流落街頭,多年後她意外踏足時尚產業,在平步青雲之間逐漸揭發母親死亡的真相,並利用各種「使壞」來進行她的復仇。真人版刻畫的庫伊拉不再只是一個純粹的「壞女人」,而是反擊人生、隨心所欲的「復仇者」。

《小美人魚》 The Little Mermaid (2023)

Photo Credit: 《小美人魚》The Little Mermaid

原版的《小美人魚》動畫電影在迪士尼的歷史中扮演著非常重要的地位,不只奪下多項奧斯卡大獎,也開啟了迪士尼的「文藝復興」(Renaissance)時期。

承襲百老匯經驗,片中角色所演唱的歌曲扮演了能夠透露角色心境,推進劇情的重要存在,主角也往往都會以一首「我要歌」(I Want Song)透露對於現況的不滿和對夢想的追求,像是小美人魚主角艾莉兒所唱的Part of Your World,講述了艾莉兒不滿在海底世界中受到的種種限制,渴望踏出海面,追求自由的心情。

而即將於2023年上映的真人版《小美人魚》在迪士尼宣布主角艾莉兒將由黑人女歌手荷莉・貝利(Halle Bailey)出演後,就引來許多討論。有些人認為荷莉的選角外型不符合大眾對於艾莉兒的既定想像,但另一方面則有人認為膚色和樣貌並不會影響觀感,再者荷莉的歌聲早就榮獲葛萊美提名認證,歌聲實力是完全不用受到置疑的。

以上就是今天為大家介紹的迪士尼真人電影與動畫版的差異,大家覺得這些真人改編電影呈現的如何呢?不可否認的是這個時代確實在改變著,時隔多年的作品本就會存在一些差異。無論真人電影呈現的面貌是否與你童年印象一樣,試著敞開心扉去接受。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯:溫偉軒

核稿編輯:翁世航