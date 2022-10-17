2022/10/17,
歐洲

希臘、土耳其邊界發現92位全裸男性難民，兩國互相指責漠視人權

希臘、土耳其邊界發現92位全裸男性難民，兩國互相指責漠視人權
Photo Credit: Notis Mitarachi Twitter

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希臘與土耳其的邊境及移民問題再度浮上檯面。希臘邊防衛隊和歐盟邊境管理局在希臘東北部邊境、與土耳其交界的艾佛羅斯河岸邊營救了92位全裸男性難民，獲救的難民指稱他們遭土耳其當局用3輛車運送到艾佛羅斯河岸，並登上橡皮艇被迫渡河至希臘這一側。

希臘邊防衛隊和歐盟邊境管理局（Frontex）15日在希臘東北部邊境、與土耳其交界的艾佛羅斯河（Evros River）岸邊營救了92位全裸難民，希臘當局譴責土耳其是文明的恥辱，土耳其當局則撇清責任，籲希臘停止輿論操弄。

《eKathimerini》報導，希臘公民保護部（ Citizen Protection Ministry）說明，獲救的難民指稱他們遭土耳其當局用3輛車運送到艾佛羅斯河岸，並登上橡皮艇被迫渡河至希臘這一側。《路透社》報導，據希臘警方聲明，難民均為男性，其中一些人身上有傷，目前尚不清楚這些人是如何、為何脫去衣服。

《法新社》報導，歐盟邊境管理局發言人保琳娜．巴庫拉（Paulina Bakula）表示，歐盟邊境管理局官員將與希臘當局合作，為移民（主要是阿富汗人和敘利亞人）提供即時援助。聯合國難民總署（UNHCR，the UN Refugee Agency）對此事件的報導及照片感到痛心，譴責這種殘忍、有辱人格的待遇，並呼籲對此事件展開全面調查。

希臘移民部長諾蒂斯．米塔拉奇（Notis Mitarachi）在推特上表示，此事件是「文明的恥辱」，並呼籲土耳其政府啟動調查、維護土耳其與歐盟的邊境。對此，土耳其內政部副部長伊斯梅爾．卡塔克利（Ismail Catakli）回應態度強硬，認為希臘試圖強加殘酷形象於土耳其，卻提不出任何一個土耳其侵犯人權的案例，「花時間遵守人權，而不是為了操縱和不誠實！文明一點吧！」

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）發言人法赫雷丁．阿爾通（Fahrettin Altun）在推特呼籲希臘停止對土耳其進行毫無根據、虛假的指控，同時也譴責希臘當局公開發表難民裸體照片才是不尊重難民的尊嚴。

希臘與土耳其的邊境及移民問題自2015年起浮現，據《路透社》報導，當時約有百萬難民逃離敘利亞等國的戰爭和貧困，並通過土耳其抵達希臘。

雖然自2016年土耳其與歐盟達成協議後難民人數已有所下降，但近期試圖通過土耳其陸地邊界和希臘島嶼抵達的人數卻又見增長，希臘敦促土耳其遵守協議，遏制移民流入歐洲，土耳其則表示，已經加強了防止人口走私的措施。

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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航


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