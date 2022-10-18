柬埔寨不歡迎台灣申請設代表處的背後，是總理洪森多年來反美的結果

上月底，柬埔寨總理洪森出席一場活動時「坦承」，當15年前有人向他提交申請讓台灣在柬埔寨設立代表處時，他立刻命令把文件拿去燒掉。

從詐騙事件到洪森刻意「反台」，最近屢屢登上台灣新聞版面的柬埔寨，又稍稍激起一波台灣人對該國的反感。不過由於年底台灣選舉將至，媒體自然還是得去炒作候選人的議題，收視率會高得多。

至於之前台灣人被「拐騙」至柬埔寨的事件，就算新聞量變少，每天仍有人懷著發財夢赴柬，在金邊、西哈努克港等城市，從事著詐騙、博弈、洗錢等非法勾當。然而，若要就此就把柬埔寨強加上「落後」、「野蠻」、「犯罪嚴重」的標籤，倒也是沒有必要，畢竟要說起非法博弈，菲律賓可是大宗，要談到資金盤（殺豬盤）的詐騙組織，馬來西亞也不遑多讓，而若深入討論到人口販賣，宏觀來看，幾乎所有的亞洲國家都是某個環節中的角色。

話題的風口浪尖上，能夠對無知者起到警醒的作用，自然是好事，但時過境遷後，有些刻意被營造出來的刻板印象，卻也很容易加深兩國之間不必要的誤解，需要相當長的時間才有辦法淡化。

冷戰下柬埔寨與台灣多年的愛恨糾葛

柬埔寨現在到底有多可怕？這恐怕與當年媒體操作「反韓」如出一徹，好的輿論操控就是七分真三分（或誇大），而所謂「真相」的部分可能也會夾雜一些擷取的畫面與斷章取義，如此便能把人事物貼上特定的標籤。誠然，柬國本身有有很多問題，從政治上的貪污腐敗到經濟上的過度親中，加上開放博弈產業，KYC與AML等金融監管機制薄弱，樁樁件件都讓不法份子有機可趁，而柬埔寨政府近年來數次掃貪、掃黃、查緝未持有牌照的非法賭博，也有意想翻轉大家對柬埔寨的落後印象，只不過，這條改革之路，道阻且長。

而說到台灣人在當地的活動，絕非只有博弈與電話詐騙，早在1970年代，台商就已經在金邊，西哈努克等大城市發展，從事生產製造與國際貿易，甚至一度佔柬埔寨國外直接投資（FDI）前幾名，然這個數字不久後便被中國超越，中資成為當地主要的資本。柬國政府自洪森掌權後，也毫不保留的表達對台灣的不友善，包含公開說出：「我們歡迎台灣來投資經商，但不歡迎台灣政府」的說法，而這一切，多少也與當年的國際政局，以及當時台灣政府「押錯邊」有關。

話說在二戰結束後，東南亞諸國紛紛掀起獨立浪潮，當時日本撤出柬埔寨後，柬國親王西哈努克（Norodom Sihanouk，1922-2012）隨即宣佈獨立，但仍與法殖民政府周旋多年，直到1953年，才真正爭取到政治權利，但也因為過程中效仿了共產黨階級及鬥爭那套路線，西哈努克本人與毛澤東也有私交，這在冷戰時期，無疑讓美國擔心，柬埔寨會成為共產主義的溫床，讓整個東南亞陷入對美不利的局面。

那該怎麼辦？美國既然不能明著出兵（越戰是例外），那就用另一個美國慣用的手法，策動境內反對勢力，推翻西哈努克政權。在CIA的支持下（甚至有此一說台灣的蔣氏政權也有參與其中），時任國防部長的龍諾（Lon Nol）揭竿起義發動政變，建立高棉共和國，迫使西哈努克流亡海外。龍諾掌權後，背有美國靠山，便大肆鎮壓共產主義與異議份子，想當然耳柬埔寨確實不會落入共產，但也開啟近代史上另一個令人髮指的獨裁統治：紅色高棉（赤柬）。

由於龍諾領導下的高棉共和國，手段殘酷，又放任美軍在境內橫行打壓，很是受到民眾的反感，讓波布（Pol Pot）率領的紅色高棉借勢崛起，推翻龍諾後，重新吸納毛澤東思想與文化大革命的鬥爭方式，讓柬埔寨又回到共產主義的懷抱，而且走了一條更極左的無產階級解放，短短的四年內，就導致200萬人「非自然死亡」，佔當時柬埔寨約四分之一的人口。

值得一提的是，靠美國支持上台的龍諾，其實與台灣關係很是要好，畢竟在冷戰的時局下，亞洲各國要嘛做美國的盟友，要嘛就是靠向蘇聯與中國，很難置身事外。而龍諾也在任內積極與台灣當局接觸，甚至在1971年，把台灣踢出聯合國的《2758號決議文》表決現場，東南亞國家中，就只有兩個支持台灣繼續留在聯合國，一個是同樣為美國旗子的菲律賓，另一個就是當時的高棉共和國，可見兩國關係之緊密。可惜好景不常，不到幾年，諾龍就垮台，由赤柬上台執政，又再過了幾年，輪到了洪森（Hun Sen），這位靠越南支持，舉兵推翻赤柬，效仿越南的改革開放，對內實施君主立憲，經過多年來「名義上」的選舉，掌權至今已超過30餘年。

在洪森剛從赤柬手上光復柬埔寨不久，聯合國與境外勢力隨即介入協助重建，張握兵權的洪森，與老國王西哈努克次子拉那烈（Norodom Ranariddh）親王，成為兩股柬國政壇上的主要勢力，而台灣所謂的「押錯寶」，也發生在這個時候。由於國際輿論的壓力，洪森被迫將總理的位子讓給拉那烈，而為了延續親台（事實上是親美）的外交策略，拉那烈也積極響應當時台灣的南向政策，1995年起設立辦事處，並開通台灣-金邊的定期航班，台柬之間的交流在繼龍諾之後，又攀上一波高峰，台灣也持續提供各項援助，支持拉那烈所帶領的奉辛比克黨（FUNCINPEC），這無疑是得罪了洪森，導致接下來急速冷凍的雙邊關係。