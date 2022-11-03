2022/11/03,
政治

嘉義市長候選人黃紹聰染疫過世，中選會公告延後至12/18投票，不影響12/25就職

嘉義市長候選人黃紹聰染疫過世，中選會公告延後至12/18投票，不影響12/25就職
Photo Credit: 中央社

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現年72歲的嘉義市參選人黃紹聰於昨天凌晨被家人發現倒臥住家廁所地上，立即送醫急救，急救後仍宣告不治。重行選舉投票日期為12月18日；嘉義市選委會表示，並不會影響12月25日的市長就職。

（中央社）嘉義市長參選人黃紹聰昨天因病過世，中選會公告停止嘉義市長選舉，今（3）日開會決定重行選舉投票日期為12月18日；嘉義市選委會表示，並不會影響12月25日的市長就職。

嘉義市選委會副總幹事李俊銘今天告訴《中央社》記者，中選會昨天傍晚公告停止嘉義市第11屆市長選舉，今天下午中選會委員會召開會議審議，市選委會人員也透過視訊參加會議，最後決定重行選舉的投票日期為12月18日，並不會影響12月25日的市長就職。

楊俊銘指出，嘉義市長選舉將重新辦理登記、審查資格、抽籤等作業，整體期程時間，中選會明天才會正式公布。

現年72歲的嘉義市參選人黃紹聰於昨天凌晨被家人發現倒臥住家廁所地上，立即送醫急救，急救後仍宣告不治。

嘉義市選委會昨天下午接獲通報，便依據《公職人員選舉罷免法》第30條第1項規定，直轄市長及縣（市）長選舉候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡者，選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉。因縣市長選舉由中選會負責，候選人過世消息，口頭先告知中選會因應。

中選會昨天傍晚公告停止嘉義市第11屆市長選舉，重行選舉投票日期，今天提中選會委員會議審議決定於12月18日為投票日。

嘉義市選委會指出，嘉義市第11屆市長選舉，計有黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、李俊俋、蔡松益、陳泰山、黃敏惠、黃紹聰等6人登記。

現年72歲黃紹聰，現職記帳士，長期熱心廟務，曾擔任鎮山宮主委，黃紹聰認為嘉義市有很多土地地目的問題要盡速處理，主要政見就是推動落實土地正義。嘉義市長6名參選人，黃紹聰參選抽到3號，不過，從登記參選到抽號次，黃紹聰都沒有到場。

不料，黃紹聰於凌晨在嘉義基督教醫院宣告不治。

民進黨候選人李俊俋表示，延後的三週時間，除了要重新進行登記，抽籤，他相信也給了嘉義市的選民能多了解候選人政見的機會。未來的四十多天，他會再把嘉義走一遍，再把大家的手握一遍，也會再把政見大聲地多講幾遍。

國民黨候選人黃敏惠則表示，她希望11月26日如期投票，最能減少社會成本。但若中央決定如此，就尊重中選會決定。因為嘉義的未來不能停止，她傾聽民意也不會止步，相信團結就能勝選。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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