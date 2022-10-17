MIRROR紅館意外後，公道說話不易講

流行音樂專欄作家阿果早前在個人專頁寫了篇評論，坦言MIRROR復出的新歌《We All Are》「沒有憤怒的控訴，沒有對傷者的祝願，單純談美夢」，「只為挽回『鏡粉』的歡心」，出奇地惹來不少批評，表示文章「涼薄」、「過份解讀」、「以偏概全」。

之所以說「出奇」，是因為眾所周知，阿果一向非常支持本地流行音樂文化，也從來不吝對MIRROR的讚賞。他《明報》「星期日生活」及《Wave. 流行文化誌》專欄支持者眾，早前寫下MIRROR的紅館演唱會頭場直擊便是一例。甚至在演唱會事故發生後，於《明報》刊出全版評論呼籲港人要安慰彼此，又大推一篇追究意外責任誰屬的調查報導。在情在理，從不覺得他是一個涼薄的人。

回想起2018年「全民造星」首播時的情景，牽動觀眾心的，莫過於能夠直面這些明日之星的真性情，十強集訓時眾人致電家人的真情剖白，Ian因和花姐爭論明星應否在幕後替人伴奏而委屈落淚，令人印象深刻。相信很多觀眾都是喜歡MIRROR各成員夠「真」。甚至是他們成名後，大家仍會偶見這份真性情，例如恩威兼施地勸喻日夜追星的粉絲回家，贏得不少掌聲。所以見到十二子在演唱會事故後的頭一個月絕跡於公眾場合、對發生在老戰友身上的意外緘口不提時，這份「真」忽然幻滅，至情至性的偶像變得陌生。當然，惻隱之心人皆有之，很難相信這是集體道德淪亡，更像是受施壓的結果。

事故震驚全港，母公司MakerVille馬上安排十二子暫時休團。演唱會的舞台工程、機械工程、鋼纜供應商互指事不關己。期間市民要得知舞者傷勢、誰安裝鋼索、誰是各單位負責人，竟然要像蜜蜂採蜜般，東拼西湊坊間資訊。連政府調查是次意外成因的跨部門工作小組，都更像是色厲內荏，細節、進度一概欠奉。至今無人因此事承擔責任。

善良的市民不是善忘。人命關天，一直以來的怒火只是蓄而未發。情況儼如打地鼠遊戲，冒出頭的會遭當頭棒喝。MakerVille兩星期前的聲明寫著「選擇了沉默」，一週後卻在毫無預兆下推出新歌，難免成為受議論的對象。這些年MIRROR空前成功，是廣告商的寵兒，團歌及成員的單曲在串流平台的點擊率往往上百萬甚至千萬。鋪天蓋地的商業活動愈來愈多，支持者狂熱的崇拜更甚。演藝事業如日中天，指出他們有問題尤如癡人說夢。得承認的是，這次是故嚴重影響了他們的形象，所承受的爭議是空前的。一沉百踩自是無謂，但提出適切反思，卻是應有之義，不應動輒為人扣上「涼薄」的帽子。

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選擇醉生夢死，無可厚非，但不要剝奪提出問題的權利。

當然，肯定有人會說：「係咪一定要十二子永遠停頓？」「如果祝願傷者早日康服，一定又話消費傷者」。這些說法都彷彿假設MIRROR一是在巨變後永遠停頓，一是原地解散，而如何體面地鋪排復出則從來不是選項。所謂知來者之可追，停工兩月，大家都期待再見到這些近兩年遍布大街小巷的面孔，但老實說，新歌歌詞和文案，確是充滿正能量，卻沒看到唱片公司對巨變太多的沉澱和反思，不見直面事故的勇氣。而且，是否擔心招致「消費傷者」的話柄，就可倒果為因，將如此大的變故、如此大的責任避而不談？在文案、MV的最後加上祝願傷者的話語，完全合理，符合大眾的期望，並不可恥。