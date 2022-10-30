「爸媽，我長大之後得養姊姊嗎？」為身心障礙手足開啟一場家庭對話
我們想讓你知道的是
當家中的「愛奇兒」（身心障礙孩子）隨著時間慢慢長大，身為天使心基金會的創辦人蕭雅雯，也遇到了每個愛奇兒父母會遇到的問題：當我老了，誰能照顧她？於是蕭雅雯決定開啟一場家庭對話，透過溝通，及早讓家中其他健康手足認知且參與目前的困難與決定，讓家庭發揮其共同支持功能。
文：蕭雅雯（天使心家族社會福利基金會創辦人）
這兩年來，Right Plus多多益善陸續開啟「經驗者專欄」，我們藉由陪伴各種經驗者回望過往、書寫經驗，期盼每個經驗者都能在不被代言、不由人詮釋的狀況下，以第一人稱的視角擴大自己的聲音、傳遞真實的感受，也讓讀者，包括有類似經歷的人們，能彼此理解。
這些經驗者專欄包括由兒少撰寫的「12＋ 的聲音」、身障者撰寫的「左邊女孩專欄」、「厭世少女／飛出天使的禁錮」，以及精障者撰寫的「李昀／遺失名字的人」。
也因為這樣，有更多經驗者願意在這裡發聲。本篇由「天使心家族社會福利基金會」（以下簡稱「天使心」）創辦人，同時也是「愛奇兒」（身心障礙兒）的母親，述說自己拉拔愛奇兒的經驗。
天使心2006年創辦，是全台第一個專門協助愛奇兒家長和手足的社福團體，為家屬們連結資源，並以講座、活動、倡議等多元方式彼此互助。我們也期待，這樣的書寫能為這些辛苦的家庭帶來更多的理解與支持。
「愛奇兒」（Angel）是我們給身心障礙孩子的美麗稱呼。我們家的愛奇兒，逸華，漸漸長大，如今已經滿27歲了，我不禁需要開始思考每個愛奇兒父母都非常關注的議題──日子一天天過去，我們的體力沒有以前那麼好了。現在還能照顧她，但往後，該怎麼辦？
有時候，我們不太想去面對未知的未來，然而，沒有任何人能阻攔時間從指縫間一點一滴的流失，也沒有任何人可以預知未來。但我想，如果要減低心中的焦慮，最好的方法，就是提早做準備。
我的家庭中除了逸華，還有另外兩位健康手足──逸華的大妹，去年大學畢業，滿23歲；小妹則是即將升上高中。在這樣的家庭組合裡，作為家長，除了要掛心愛奇兒長大後的問題，也不能忽略2個健康的手足，因為她們也是家裡非常重要的一分子。
當家庭成員要面對愛奇兒長大的議題時，在我自己的經驗中，我認為有幾件事要認真的放在心上。以下是我的分享：
愛奇兒的生活安排，要讓家庭成員參與溝通
「溝通」，是家庭中非常重要、不可逃避的根基。要做到這一點，首先，夫妻關係需要穩固，因為養育愛奇兒充滿各種壓力，每一個抉擇都不容易，夫妻兩人若能彼此同心，是穩固家庭的基礎，同時也能帶動家中其他成員同心協力。
如何安排愛奇兒成年後的生活，不只有爸爸媽媽會擔心，手足們也會。因為手足們很有可能在爸爸媽媽離世後，繼續陪伴愛奇兒，因此很需要一起溝通、討論。
例如，在逸華18歲之後，我和丈夫選擇安排逸華到日間安置機構，讓她開始熟悉家庭之外的照顧。在選擇安置機構的過程，我們會和手足一起討論，讓她們有參與感，並且了解爸媽對於照顧品質的期待。同時，也能讓手足比較安心，不會太擔心如果父母親照顧不動了，會不會換成自己要接手照顧。
手足在不同年齡階段，面對愛奇兒手足，會出現不同的心情，父母的理解對他們而言，也很重要。父母需要多聽他們說話，並且不要小看他們年紀輕，要讓他們參與各項家庭事務的討論，才有辦法敞開溝通的第一扇門。
不避談財務規畫：提出討論，才能為彼此分憂
再來要面對的是非常現實的「金錢」。很多成年手足心裡會想：「父母到底打算怎麼準備愛奇兒將來的生活費呢？難道我將來要養我的兄弟姐妹嗎？」
我建議爸媽可以在自己狀況穩定的時候，讓手足加入、一起討論財務規畫，我認為這對手足而言，會是很大的定心丸。
在我們家，由於我們信仰基督教，每個禮拜天晚上都是「家庭禮拜時間」。有一天，我和丈夫跟2個手足女兒提到，我和丈夫想把我們兩人的保險身故理賠金，都做成信託給逸華。並且告訴她們，我們把最多的錢留給大姐，是因為不希望她們將來還要憂慮大姐的生活費。
我們也讓她們知道，爸爸媽媽會為她們2個留下一筆相同金額的錢，金額小小的，卻是爸爸媽媽很大的祝福。那是將來她們如果遇到緊急情況時，能動用的資金，或是未來要結婚、出國留學、跟另外一半一起買車，或做其他重要計畫時，可以運用的錢。
當我們在談論這個話題時，逸華的大妹就說：「你們還年輕，為什麼要講這個？」雖然在手足心裡，會想知道爸媽怎麼安排愛奇兒將來的支出，可是當真的要討論的時候，好像又有一種恐懼，會覺得現在講這件事，是不是代表父母已經沒有辦法處理了？
但是我們告訴孩子：「雖然妳們現在年紀只有十幾、二十幾歲，但爸爸媽媽覺得，我們可以及早敞開心胸，溝通討論這件事。」同時也提醒她們：「如果妳們也有很關心或擔心的事，也都可以來問我們，我們也能回答你們心裡的疑問。」
錢這件事情，說起來很敏感，卻很實際，而且大家都很關心。很多家庭避而不談，但我們跟孩子說，沒有事情是我們不能分享的，沒有問題是我們不能溝通的。
「溝通」並不代表都已經想得很透徹，或是都準備好了，而是因為我們相信，我們是彼此信任的，我們每個人都有表達的自由。
尊重和聆聽愛奇兒手足的意見
當我跟丈夫開始規畫保險金信託時，信託顧問告訴我們，這會牽涉到「監護宣告」的問題──因為逸華的障礙程度比較嚴重，在法律上屬於「無行為能力人」，她需要申請監護宣告，由法院選出一位監護人，擔任她的法定代理人。
最近，我們才剛收到法院判定結果，我們通過了監護宣告的申請，並由逸華的爸爸擔任她的監護人。
兩位手足姐妹都收到人生第一封法院公文，我告訴她們，因為辦理信託相關事宜，需要由爸爸擔任逸華的監護人，如果以後爸爸不能擔任監護人了，第二順位就換媽媽。
我和丈夫也問了年滿20歲的大妹說：「如果有一天連媽媽都不行（擔任監護人），妳是否會願意成為姐姐的監護人？」她很可愛，回答我們說：「不然還有誰呢？」我就告訴她，我也希望妳是真的願意，而不是被勉強的。
得到這樣的回應，也讓她覺得，原來媽媽也願意尊重她、詢問她的意願。因此她很正式的回答我：「好。」
及早準備，是克服恐懼的方法
愛奇兒長大後，家庭成員必定會面臨一些重大議題。我很想告訴大家的是，不要恐懼，也不需要過多的憂慮，且準備永遠不嫌早，及早做好準備，是克服心中恐懼最好的方式。
希望我的分享可以對每個愛奇兒家庭的成員帶來幫助。也祝福所有的愛奇兒家庭，都能帶著信心與盼望面對每一天的挑戰。挑戰很多，但是，我們絕對會有力量一一克服。
Tags：
一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
我們想讓你知道的是
今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/innovation/salon