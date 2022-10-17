香港名導許鞍華出任2022金馬獎評審團主席，繼2018年鞏俐之後再度由「非台灣人」接下重任

金馬執委會於今（14）日宣布，2022年第59屆金馬獎評審團主席，將由香港名導許鞍華擔任，這也是許鞍華繼2016年第53屆金馬獎之後，再度擔任此職務，而以許鞍華在金馬獎的履歷來看，這是極具權威性的選擇。

許鞍華曾7度提名金馬獎最佳導演，提名次數僅次於杜琪峰、侯孝賢，並以《千言萬語》、《桃姐》和《黃金時代》三度榮獲金馬獎最佳導演，與李行、杜琪峰、侯孝賢並列金馬獎最佳導演獲獎紀錄。

重要的是，許鞍華答應出任金馬獎評審團主席，也代表繼2018年第55屆的鞏俐之後，再度有來自中國、香港等地的影人擔任此職務。

Photo Credit: 金馬執委會提供 許鞍華

回顧第55屆金馬獎，以《我們的青春，在台灣》拿下最佳紀錄片的傅榆導演，得獎上台時發言：「我希望有一天，我們的國家可以被當作一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」

此言引發後續的政治風波，中國進而抵制金馬，而眾多商業取向的香港電影也裹足不前，僅剩少許獨立製作的電影參展，甚至隔年原先接下評審團主席的杜琪峰，據傳也因資方壓力，臨時走馬換將，改以王童出任。

於是在鞏俐之後，接下來的金馬獎評審團主席，皆由台灣影人做代表，包含王童、李屏賓、黃建業，而在今年，來了許鞍華。

事實上，在中國抵制金馬獎，導致多數中國、香港電影拒絕來台競賽的這幾年，香港電影仍舊在金馬獎有所表現，以劇情片而言，每年也都有一部片做為最佳影片的代表。

前三年包含聚焦同志議題，溫柔同時犀利的《叔・叔》；攝影風格強烈，致敬香港黑幫片同時對時代具備敏銳度的《手捲菸》；浸身於香港街頭露宿者，一把火燒出靈魂低嘆的《濁水漂流》。除此之外，也有如以婚姻為題拉出房價、人際關係，甚至暗喻香港與中國議題的《金都》，以及去（2021）年映照反送中運動的《少年》、《時代革命》等片。

從這幾部作品，都不難理解香港創作者對於香港土地、人情、文化、風俗等獨到視野，在其中投注極大的自身關懷，試圖透過電影創作，關心香港與生活在其中的香港人。

Photo Credit: 金馬執委會提供 李駿碩憑藉《濁水漂流》獲得第58屆金馬獎最佳改編劇本獎

而今年，則有入圍金馬獎14項大獎，成為提名階段領跑者的《智齒》。除了《智齒》之外，也能見到《白日青春》、《燈火闌珊》、《窄路微塵》、《憂鬱之島》、《黑牆》等香港電影的入圍身影，加上許鞍華作為評審團主席，金馬獎仍能看見香港電影的能量。

根據金馬執委會指出，接任評審團主席的許鞍華表示：「願有生之年，以最大的熱情，持續為電影服務。」而許鞍華接下這此職務，也正替金馬獎注入一股新鮮活水。尤其是今年也是李安卸下金馬執委會主席，改由李屏賓接任的第一年，而香港影人再度主導金馬獎。

至於本屆金馬獎評審團的組成，除了主席許鞍華以外，也有金馬影帝張震、金馬影后桂綸鎂、《緝魂》程偉豪、知名監製葉如芬、香港電影金像獎首位女性最佳攝影余靜萍等人。

最後，上一回，以許鞍華為首的評審團，將最佳影片頒給了張大磊初出茅廬的作品《八月》，這一次，11月19日的頒獎典禮，會開出何種得獎名單、發生哪些意料之外的事，各界也在矚目。

Photo Credit: 金馬執委會提供 桂綸鎂

Photo Credit: 金馬執委會提供 張震

完整各階段評審團完整名單請見金馬官網

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核稿編輯：翁世航