香港名導許鞍華出任2022金馬獎評審團主席，繼2018年鞏俐之後再度由「非台灣人」接下重任
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金馬執委會於今日宣布，2022年第59屆金馬獎評審團主席，將由香港名導許鞍華擔任，這也是許鞍華繼2016年第53屆金馬獎之後，再度擔任此職務。這代表繼2018年第55屆的鞏俐之後，中國抵制、封殺金馬獎之後，再度有來自中國、香港等地的影人擔任此職務。
金馬執委會於今（14）日宣布，2022年第59屆金馬獎評審團主席，將由香港名導許鞍華擔任，這也是許鞍華繼2016年第53屆金馬獎之後，再度擔任此職務，而以許鞍華在金馬獎的履歷來看，這是極具權威性的選擇。
許鞍華曾7度提名金馬獎最佳導演，提名次數僅次於杜琪峰、侯孝賢，並以《千言萬語》、《桃姐》和《黃金時代》三度榮獲金馬獎最佳導演，與李行、杜琪峰、侯孝賢並列金馬獎最佳導演獲獎紀錄。
重要的是，許鞍華答應出任金馬獎評審團主席，也代表繼2018年第55屆的鞏俐之後，再度有來自中國、香港等地的影人擔任此職務。
回顧第55屆金馬獎，以《我們的青春，在台灣》拿下最佳紀錄片的傅榆導演，得獎上台時發言：「我希望有一天，我們的國家可以被當作一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」
此言引發後續的政治風波，中國進而抵制金馬，而眾多商業取向的香港電影也裹足不前，僅剩少許獨立製作的電影參展，甚至隔年原先接下評審團主席的杜琪峰，據傳也因資方壓力，臨時走馬換將，改以王童出任。
於是在鞏俐之後，接下來的金馬獎評審團主席，皆由台灣影人做代表，包含王童、李屏賓、黃建業，而在今年，來了許鞍華。
事實上，在中國抵制金馬獎，導致多數中國、香港電影拒絕來台競賽的這幾年，香港電影仍舊在金馬獎有所表現，以劇情片而言，每年也都有一部片做為最佳影片的代表。
前三年包含聚焦同志議題，溫柔同時犀利的《叔・叔》；攝影風格強烈，致敬香港黑幫片同時對時代具備敏銳度的《手捲菸》；浸身於香港街頭露宿者，一把火燒出靈魂低嘆的《濁水漂流》。除此之外，也有如以婚姻為題拉出房價、人際關係，甚至暗喻香港與中國議題的《金都》，以及去（2021）年映照反送中運動的《少年》、《時代革命》等片。
從這幾部作品，都不難理解香港創作者對於香港土地、人情、文化、風俗等獨到視野，在其中投注極大的自身關懷，試圖透過電影創作，關心香港與生活在其中的香港人。
而今年，則有入圍金馬獎14項大獎，成為提名階段領跑者的《智齒》。除了《智齒》之外，也能見到《白日青春》、《燈火闌珊》、《窄路微塵》、《憂鬱之島》、《黑牆》等香港電影的入圍身影，加上許鞍華作為評審團主席，金馬獎仍能看見香港電影的能量。
根據金馬執委會指出，接任評審團主席的許鞍華表示：「願有生之年，以最大的熱情，持續為電影服務。」而許鞍華接下這此職務，也正替金馬獎注入一股新鮮活水。尤其是今年也是李安卸下金馬執委會主席，改由李屏賓接任的第一年，而香港影人再度主導金馬獎。
至於本屆金馬獎評審團的組成，除了主席許鞍華以外，也有金馬影帝張震、金馬影后桂綸鎂、《緝魂》程偉豪、知名監製葉如芬、香港電影金像獎首位女性最佳攝影余靜萍等人。
最後，上一回，以許鞍華為首的評審團，將最佳影片頒給了張大磊初出茅廬的作品《八月》，這一次，11月19日的頒獎典禮，會開出何種得獎名單、發生哪些意料之外的事，各界也在矚目。
- 完整各階段評審團完整名單請見金馬官網
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核稿編輯：翁世航
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線上直播論壇：以跨域創新生態系驅動循環經濟，10/14和你一同搶攻綠色商機
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關鍵評論網將於10月14日辦理「循環綠色經濟大商機」線上直播論壇，作為「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」之前導活動，本場以2位循環綠色經濟的經驗談，探索更多綠色商機應用發展的可能性。
近幾年在科技、經濟發展以及環境的多元衝擊下，傳統商業經營模式出現了結構性變革，為了因應各產業的轉變，企業重新對焦各分眾族群需求，甚至在不同生態系之間，透過跨域合作或需求重組，滿足或建構多元市場的需求，推出創新服務價值。
尤其是在經歷新冠肺炎及氣候變遷的影響後，全球對於永續發展的議題更加重視，提倡環境友善的「循環經濟」成為綠色商機下受到高度關注的議題。經濟部中小企業處透過「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」輔導，協助中小企業在綠色經濟的發展有個一個良好的方向，以跨域創新及轉型的實踐，逐漸有了豐碩的成果，也為生態系的發展，增添更多的可能性。
為了讓更多人體驗到企業推動效益，經濟部將於今年10月22日至25日，攜手數位發展部，掌握時下數位與綠色關鍵議題，在松山文創園區2－3號倉庫舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」。活動圍繞「數位雲」、「永續雲」、「體驗雲」三大展示主題，打造數位、綠色、虛實整合的展場體驗。除此之外，現場還有綠色生活、臺灣特色店家消費體驗，以及數位轉型與綠色永續主題論壇等精彩內容，歡迎前來親自體驗！
【2022年數位綠色雙轉型聯合成果展】活動資訊
- 日期：10月22日－10月25日
- 地點：松山文創園區2-3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
- 瞭解更多：https://reurl.cc/m3KGZ9
「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」由掌握關鍵核心能力的中小企業為主體，找到市場發展的關鍵方向，帶動跨領域業者共同合作、集體升級，結合綠色永續的概念，將不同產業領域相互串接，打造如生物炭、生態材料與虛擬電廠等多樣化的綠色減碳生態系，為臺灣中小企業擘劃新成長路徑！
循環綠色經濟大商機線上直播論壇，集結產業專家一次看
「跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機」線上論壇將邀請盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長，與京冠生物科技股份有限公司 楊青山董事長，分別從「生物炭跨域應用品牌提升生態系」及「生態材料跨域鏈結生態系」的發展成果，與臺灣所有中小企業共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，讓永續能成為每個人的日常生活。
循環經濟是由循環加上經濟，過往企業以獲利為主的商業模式，該怎麼結合生態系的每個資源及技術，達到永續及環保的目標？首場專題短講由盛發生物科技有限公司 專案經理王志良主講，從木酢產品研發為起點，並於過程中，洞見產業的需求，以生物炭生態系的核心角色推動創新商業模式，從生活用品到建材，帶動包括化工、建材、檢測、應用到場域等跨界跨域的合作夥伴，持續延伸生物炭產品的各種可能。接著將由楊青山董事長分享京冠生技是如何將其引以為傲的發酵技術，透過生態系合作，找到不同專業領域的合作夥伴，實現了「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」夢想藍圖，轉型成為「材料開發」企業。
2022跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機
- 活動時間：2022年10月14日
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：王志良 專案經理（盛發生物科技有限公司）、楊青山 董事長（京冠生物科技股份有限公司）
- 活動主持人：劉姿麟
- 活動內容：