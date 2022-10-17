印度手機市場龍頭——中國小米遭官方狙擊，扣留資產6.76億美元，再度激化兩國矛盾
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印度手機市場龍頭——中國小米（Xiaomi）遭印度扣資產達6.76億美元，近年印度和中國關係日益緊張，隨著印度對中貿易逆差擴大，其監管部門收緊對中企的法規監管。
印度手機市場龍頭——中國小米（Xiaomi）因涉嫌「迴避關稅」遭印方狙擊，扣留資產達6.76億美元，其在印度的業務已被迫停止。外界直指，近年印度對中貿易逆差擴大，監管部門逐步收攏拉緊對中企的法規監管，導致兩國矛盾日益激化。
小米遭印度扣資產達6.76億美元
2022年，印度正式超越英國成為全球第5大經濟體，同時也是智慧型手機的消費大國，網路用戶數量排名第2。印度已經成為近年各大手機、網通業者急欲進攻的市場之一。
中國業者耕耘有成。市調機構Counterpoint統計，今（2022）年第2季印度智慧手機市場前5大品牌依序為小米，達市占率19%，以後依序是三星為19%、vivo是17%、realme達16%，OPPO則是11%，當中4家是中國品牌。
數據顯示，售價150美元（約新台幣5650元）以下智慧手機占印度總手機銷量約三分之一，將近8成是中國品牌產品，凸顯中國手機廠於當地勢力龐大。
然而近年中印關係日益惡化，在印度的中國企業也受到嚴格審查。
《德國之聲》報導指出，在印度的龍頭手機公司—小米經營越來越困難，例如印度專門從事金融犯罪調查的聯邦機構印度執法局（ED），指控小米通過特許權，非法向外國匯款，企圖規避關稅，今年4月凍結小米資產。
今年年初，ED和另一個單位印度財政部（DRI）早已經開始對小米展開調查，才進一步發現小米透過特許權逃漏關稅。
印度財政部聲明表示：「小米刻意不把特許權使用費和許可費加到交易的方式，使小米印度的進口、零件商得以逃避關稅。」DRI最終向小米提告，追回涉及在2017年4月至2020年6月期間逃漏的關稅65.3億盧比。
小米當時表示，公司並沒有違法。直至上周，ED獲法院正式授權，沒收小米6.76億美元的資產。小米向法院辯駁表示，這當中超過84%是用於向美國的手機晶片供應商高通（Qualcomm）支付的特許權使用費，而裁罰不當也不符合比例原則。不過，小米的說法不被印度法院採用，其在印度的業務已經被迫停止。
印度對中逆差擴大，矛盾層出不窮
這類司法案件並不是個案，凸顯中國企業在印度經商日漸困難。
分析師告訴《德國之聲》，印度消費者雖然接受中國手機，但是印度政府卻擔心中國主導當地市場，有越來越多聲音擔憂中國產品的安全性，甚至危及到國家安全。
報導引述跨境投資相關法律事務的Khaitan & Co.合夥人Atul Pandey表示，小米案是兩國關係惡化趨勢的一部分。他說：「過去兩年印度政府禁掉了一批來自中國的程式，他們說這些程式會將個人數據轉移到境外。」
但是，Pandey認為，印度監管部門的做法「不全然出於政治目的」。因為在他長期代理中國客戶的工作經驗中，發現許多業者不願意遵照當地法律法規，亦不願意利潤留在當地再投資，這才使得政府懷疑他們的意圖。他稱還有種看法是「中國業者來印度只是為了洗錢」Pandey補充道。
除了小米，中國在當地的汽車產業也有波瀾，中國長城汽車今年6月放棄收購美國通用汽車的印度工廠，當時長城汽車的印度業務代理人透露，「未在期限內獲得（當局的）批准」。
事實上，印度對中國貿易態度的變化，可以從貿易逆差看得出來。根據中國海關總署的統計顯示2021年達到693億美元，創出最近10年來的高點。2022年1至5月，因為手機、電子零件等進口成長，印度對華貿易逆差為384億美元，比去（2021）年同期整整暴增6成。
面對印度態度的轉變，中國的反應仍較為克制，7月時中國駐印度大使館和緩地表示，印方頻繁調查中國企業的做法不僅擾亂了企業正常經營活動，損害企業商譽，更阻礙了印營商環境改善，挫傷了包括中國企業在內的各國市場主體在印投資經營的信心與意願」。
中國駐印度大使館聲明，可以隱約感受到出對印度的不滿，卻又語帶保留，試圖為逐漸升高的衝突留餘地。
延伸閱讀
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- 《一往無前》：小米為了國際化，以360萬美元天價買下mi.com這個新域名
- 投資失利、中低階手機競爭激烈、高階又賣不動⋯⋯小米股價砍半，市值蒸發新台幣1.77兆元
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核稿編輯：翁世航
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從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
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「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
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