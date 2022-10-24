《超級富豪定律》：康拉德．希爾頓——世界飯店王國的國王

文：馬克斯．岡瑟（Max Gunther）

康拉德．希爾頓：世界飯店王國的國王

大約二十年前， 一個名為湯瑪士．伊文．丹比尼（Thomas Ewing Dabney）的作家，完成一本飯店業巨擘康拉德．希爾頓的傳記。由於當時希爾頓已經60歲了，有充分的理由可以推測，這已經是希爾頓個人故事的尾聲。

錯了。丹比尼原本為希爾頓傳記選的書名是《買下廣場飯店的人》（The Man Who Bought the Plaza），內容與紐約市曼哈頓的著名地標廣場飯店（Plaza Hotel）有關，它是全世界上流社會人士經常會去的地方。當這本書已經要交付印刷廠，希爾頓卻又成功的完成另一項更大、出乎意料的行動；這可以說是他生涯歷程有史以來最偉大的成就：他買下紐約市的華爾道夫－阿斯托里亞飯店（Waldorf-Astoria Hotel）。

如果說廣場飯店是飯店業的女王，那華爾道夫飯店堪稱是飯店業的皇后。丹比尼與他的出版社，倉促的從印刷廠將要刊印的書撤下，在加入全新的章節後，將書名改為《買下華爾道夫飯店的人》（The Man Who Bought the Waldorf）。

在書籍出版不久之後，康拉德．希爾頓又再次淘汰他那本折磨別人的傳記。這次他支付1.1億美元，買下整個史塔特拉連鎖飯店（Statler）。這是有史以來，成交金額最大的單筆不動產交易案件。

康拉德．希爾頓，今天已經年過80歲了，他好像還沒準備好要退休的樣子。只不過他很可能會像對待丹比尼那樣，也將我們淘汰。

很明顯的，希爾頓非常熱愛工作。就跟其他富豪一樣，他並沒有被好好享受、無所事事的想法吸引。很早以前，他就已經累積遠遠超過他能花用的許多財富。早在1940年代他就可以退休，過著像國王般的舒適生活。

他參與的賽局是不動產——具體的說，是飯店。他買飯店，蓋飯店，經營飯店，修繕飯店，轉手把飯店賣掉，好像巧妙的玩弄巨型西洋棋一樣。他都是利用別人的錢從事這些活動。

康拉德．尼可森（「康尼」）．希爾頓在1887年聖誕節，出生於新墨西哥州。他的父親在州內的小鎮上經營各種生意，這些生意，都有它們各自的景氣好、壞循環，當希爾頓的父親去世時，正好都處於下坡階段，年輕的希爾頓得到的遺產是幾千美元。他把繼承得到的錢與存下來的一小疊現金放在一起，名下總共大約有5,000美元；正值年輕希爾頓，就是從這時候，開始追求他的財富。

他對小鎮上的銀行很感興趣，他和他的父親都曾經是一家小銀行的股東，這家銀行由他們兩人成立。由於對金融業有徹底了解，因此他開始尋找，想要買下小型的銀行。但結果他並沒有買銀行，而是買了飯店。

接下來是希爾頓接受《國內企業》（Nation’s Business）雜誌採訪時，用帶有和善的語氣回憶他職業生涯的文章。

康拉德．希爾頓：1億美元

時間回到1940年代，當美屬波多黎各政府寫信給五、六個飯店業的高階主管，詢問他們是否有興趣在當地的首府聖胡安興建飯店時，康拉德．希爾頓便開始寫信回覆：「我親愛的朋友。」他用滿滿的熱情，以當地使用的語言文字，概略敘述他的條件。

用西班文寫適當的介紹信，正好打動波多黎各的政府機關，對於讓他在當地經營飯店，也變得很有說服力。他同時制定一些明智的營運條件，設立管理模式，這些制度後來都變成現今報酬豐富的國際飯店關係網的典型模範。

康拉德．希爾頓是一個夢想家，而且實現了他的夢想。1919年，他買下他的第一間飯店。

今天，希爾頓先生是希爾頓飯店公司（Hilton Hotels Corporation）的董事長，同時也是希爾頓國際公司（Hilton International Company）的董事長兼總經理。從加勒比海的千里達，到以色列的台拉維夫，大約有67間飯店飄揚著希爾頓的旗幟。他在美國以外擁有的飯店，比國內還要多。去年美國國內的營業收入總額是1.87億美元，其中希爾頓國際公司的營收挹注了9,400萬美元。

康拉德．希爾頓為人所熟知的，是他買下華爾道夫飯店——它是飯店業者最高境界的終極象徵。接著，在1954年一筆很耀眼的不動產交易中，他又買下史塔特拉飯店，成交金額是路易斯安那購地案（Louisiana Purchase；譯註：美國政府於19 世紀初期，向法國政府購買當時的法屬路易斯安那）的七倍。

這個高大、挺直，和藹親切的飯店老闆，在他位於比佛利山莊的辦公室裡，接受《國內企業》雜誌訪談，回顧他那卓越非凡的成功事蹟。以下是他的故事：

你從事飯店事業的最早經驗，可以回溯到你父親在新墨西哥領地那時候，擁有的那一棟公寓式飯店，是嗎？

那個經驗能學習到的非常有限。我們家有八個孩子，當家裡的成員陸續增加時，我的父親就會增加房間數目。後來，我們相繼上學，房間就空出來，所以他把它改成飯店。不過我自己擁有的第一間飯店，是位在德州的思科——摩比利飯店（The Mobley Hotel）。

我的父親是新墨西哥州，聖安東尼奧一個小鎮的先驅開拓者。我想他是一個很勤勞的人，他用他賺到的錢，提供那些挖煤礦的人物質、資金上的援助。

就這樣，他後來也擁有煤礦場，漸漸的，在那個小型的社區裡，我的父親差不多讓每個人都有一份工作。他買下農夫的農產品，他也有一間店面、郵局，後來我們還擁有一間小銀行，跟這間小型的飯店。