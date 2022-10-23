《真實相片？──加拿大與美國當代攝影》特展：德語區學者旁觀北美當代攝影世代的對話
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策展人認為自1980年，由於當代攝影的百家爭鳴，北美的主導地位不再，因此該展企圖梳理三個世代的北美當代攝影發展，提出屬於德語區國家學者一種旁觀者清的觀點。例如，展覽序文中提到近年來美國政治與社會的動盪，尤其是川普與後川普時代，讓人重新檢視定義攝影乘載的真實性，以及攝影呈現的現實究竟為何。
文：番薯王
跨大西洋的德語觀點
奧地利薩爾茲堡現代美術館（Museum der Moderne, Salzburg）2022年推出《真實相片？──加拿大與美國當代攝影》（True Pictures? Contemporary Photography from Canada and the USA）特展，該展由中歐德語國家（德國、奧地利、瑞士）的當代藝術與攝影學者撰文，企圖收納其對於北美當代攝影發展的評述觀點。[1]
對德語區國家來說，北美──尤其是美國──在廿世紀前半作為攝影發展領頭羊的地位毋庸置疑，奠定了攝影作為創意媒材的合法性，並擴展了藝術表現的語彙。
策展人認為自1980年，由於當代攝影的百家爭鳴，北美的主導地位不再，因此該展企圖梳理三個世代的北美當代攝影發展，提出屬於德語區國家學者一種旁觀者清的觀點。
例如，展覽序文中提到近年來美國政治與社會的動盪，尤其是川普與後川普時代，讓人重新檢視定義攝影乘載的真實性，以及攝影呈現的現實究竟為何。
其中包括年輕世代的攝影家如何反應性別與種族認同等交錯的面向，和在觀念與執行面上，攝影本身究竟應由何種方式呈現給觀眾的問題，這些都能在橫跨三個世代共27位攝影家的作品中一探究竟。
整體來說，《真實相片》不僅反思北美當代攝影的脈絡，以及其分別和真實性與社會現實的關聯性，更重要的是攝影作為媒材本身的發展與轉變。
北美當代攝影世代的對話
對第一個世代的北美當代攝影家來說，一個重要課題是媒材的真實性。從攝影發明開始就伴隨對現實紀錄的功能，雖確立攝影作為媒材的合法性，但後來卻受到不少批判，特別是攝影因此排除或貶抑了抽象與編導的類型。
編導攝影與在現實和虛構之間游離的敘事方法，成為不少1970年代崛起攝影家選擇的路徑，代表的藝術家包括辛蒂・雪曼（Cindy Sherman, 1954-）、蘿莉・西姆斯（Laurie Simmons, 1949- ）、傑夫・沃爾（Jeff Wall, 1946-）等。
雪曼透過《無題電影停格》（Untitled Film Stills）系列中藝術家的扮裝與擺拍，以電影對女性的描繪為本，建構出各種樣貌與人格特質的角色。西姆斯則是在《萬花筒房屋13》（Kaleidoscope House）中以拍攝扮家家酒的玩偶房屋模型，建構某種想像的現實，更在場景中援引雪曼的作品，讓女性主義敘事在空間中更有層次。
曾就讀倫敦大學科陶德藝術學院（The Courtauld Institute of Art）藝術史研究所的沃爾，一向擅長用攝影建構敘事營造電影感，並援引諸多藝術史、文學、歷史經典，讓攝影重拾歷史畫的功能。
沃爾《沈思者》（The Thinker）的作品名稱明顯參考羅丹的同名雕塑，但內容卻來自北方文藝復興藝術家杜勒（Albrecht Dürer, 1471-1528），在1525年的一件始終沒有實現的農民紀念碑提案。
在杜勒的草稿中，一座農民雕像矗立在紀念碑頂端，一把利劍插入他的背部，象徵失敗與遭受背叛，體現了對於階級和農民解放的哀悼。在沃爾的版本中，農民換成一位年長工人，他坐在被截斷的樹幹和水泥磚上，工人的姿勢近似於羅丹的同名雕塑。
沃爾相片中的主角是個複合體，他外在所擁有的仿古姿態，蘊含在其中的歷史連結，相較於背景的工廠、都市、鐵路與公路，都讓人重新反思後工業時代階級的對立、城市與郊區的差距，工人的相貌與膚色，也讓人聯想起歐美資本主義社會中與移民的衝突。
攝影的電影敘事感在第二個世代的葛雷哥萊・克魯德森（Gregory Crewdson, 1962-）的作品中被推至極致。現任教於耶魯大學的克魯格森，常聘請專業團隊製作道具與打造場景，有時媲美好萊塢的規模。
《無題，聯合街》（Untitled （Union Street））選自克魯德森知名的《玫瑰之下》（Beneath The Roses）系列，呈現美國小鎮的沒落疏離，模糊了影像、幻象與現實的界限，畫面總帶著故事性，引發觀者好奇在畫面拍攝之前或之後的情節。
冰天雪地的小鎮街道上出現了兩個身影，站立的是一位孕婦，另一位則坐在電動輪椅上，他們彷彿受到工廠門口透出的微光引領，前來駐足在此。前景荒涼的街道和空地上的積雪，強化了畫面中瀰漫的冷冽氣息與寂寥。
沃爾長年在加拿大溫哥華活動與任教，他和克魯德森的作品都探索攝影作為藝術媒材的敘事性，經常援引歷史或社會事件，透過編導回溯事件繼而重新建構現場，兩人都再次確立編導攝影的地位，以及強調攝影的電影感與敘事性。
沃爾的作品呼應同期加拿大溫哥華的攝影家，並啟發不少攝影後輩，被歸為溫哥華攝影派，其中包括羅德尼・葛萊姆（Rodney Graham, 1956- ）、史丹・道格拉斯（Stan Douglas, 1960- ），以及在溫哥華出生求學，現於美國賓州大學任教的華裔藝術家林蔭庭（Ken Lum, 1956- ）。
林蔭庭的作品時而質問族群與階級的對立，透過日常環境與角色，突現社會常被忽視的景象與議題。例如這次展出的系列《沒有比家更好的地方》（There is no place like home）的其中一幅，便看到亞裔男子駁斥人們對移民的偏見，強調自己也屬於這塊土地，反觀一旁的白人女子雖然身處異鄉卻不想回家，兩者之間形成強烈對比。這次展覽最大的收穫，便是看到溫哥華攝影派的諸多作品，與美國當代攝影主流的對話。
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文化科技力，將是臺灣成為文化輸出國的關鍵之一！3題測驗速知你對「未來內容」的認識
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文化科技力將是臺灣成為文化輸出國的關鍵，未來內容的發展，誠如擴增宇宙，此刻正在運算、構築中。臺灣在國際合製上有哪些優勢，在今年的「未來內容展」（Exhibition）又可以體驗到哪些精彩作品？讓我們立刻一探究竟。
你能想像嗎？當你最支持的奧運國手英姿可以用4D掃描技術完美擷取，甚至以NFT方式公益收藏？又或是運用VR與即時互動體驗，成為未來傳頌神話故事或重現歷史記憶的最佳形式？其實只要掌握了文化科技力，未來內容便有無限可能。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」，今年以「擴增宇宙，運算中」為題，匯聚國內外最具代表性的沉浸式體驗作品，並透過故事力策展打造動人體驗來展現內容價值，是了解文化科技應用趨勢、找尋虛實交融體驗新商機的最佳機會。
極需科技創意與內容設計的沉浸式電影，臺灣已獲獎肯定
近年來，儘管在全球疫情的打擊下，文化產業面臨生存挑戰，臺灣卻未因此停下腳步，文策院與民間合作的投資，反而創下文化部開辦文創事業及文化內容投資計畫10年以來的新高，在2021年累積了臺幣10億629萬元的資金活水。（來源）
隨著科技日新月異，利用5G、VR、XR等技術打造的沉浸式娛樂、元宇宙體驗，更是指日可待的新世界文化。臺灣作為電子產業重鎮國，加上多元的文化底蘊、各界資金支持下，可說是具備了發展「未來內容」的絕佳條件。
而力拚文化內容發展，當然少不了影視影劇。尤其結合新媒體科技的電影，將愈來愈講究沉浸式共感的體驗，將內容渲染力發揮得更加淋漓盡致。像是由國家人權博物館委託陳芯宜執導，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝的虛擬實境電影——《無法離開的人》，日前便奪下2022威尼斯國際影展「沉浸式內容競賽（Venice Immersive Competition）」單元最大獎「最佳體驗獎 (Best Experience) 」（來源）
《無法離開的人》這部作品以1950年代白色恐怖為主題，將多位政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，彷彿身歷其境一般，喚起對白色恐怖歷史的共感。
講到「未來內容」，國際一致公認臺灣為亞洲最佳合製夥伴
除了《無法離開的人》獲得大獎肯定之外，2022 年威尼斯國際影展，臺灣也首度獲邀為威尼斯市場展（Venice Production Bridge）的主題國之一，而在出版改編版權市場（Book Adaptation Rights Market）方面，臺灣也是本屆僅有的亞洲參展國。（來源）
雖然臺灣看似在今年成果豐收，國際資金與團隊在亞洲選擇臺灣作為合製夥伴也漸漸形成趨勢，但這絕非是一蹴可及的成就。以 VR 為例，文策院已連續多年推動「沉浸式內容國際合資合製計畫」，2020 年獲選的作品之一，就是法國導演 Nina Barbier 與臺灣新媒體藝術家黃心健的《星砂》（The Starry Sand Beach）。這部作品由法國 Lucid Reality Labs 與臺灣瑞意創科共同製作，該片改編日本神話，並在 VR 中導入即時互動體驗，帶領觀眾走進美麗的星砂海灘，從澎湖群島的七美島、墾丁的星砂灣延伸至日本最南端的竹富島，透過那些海灘上閃著星光的砂粒，來訴說對宇宙的探索和對地球的歷史記憶，更帶入海洋生態之美。
另一部臺法合製的 VR 作品《大師狂想曲：蔡明亮》（Missing Pictures Episode 2: Tsai Ming-liang），則是文策院國際合資計畫 2021 年的獲選作。《大師狂想曲》系列由法國導演克萊蒙．德諾（Clément Deneux）執導、臺灣綺影映畫與法國 ATLAS V 合製。值得一提的是，系列第二章的主角是蔡明亮導演，曾製作 VR 電影《家在蘭若寺》的他，這次在片中轉變為被攝者，娓娓道來影響他電影生涯的童年往事。
未來內容發展培力，文策院資源支持不遺餘力
除了資金挹注、人才媒合、國際推廣之外，為了讓臺灣能在未來內容產業搶先佔有一席之地，文策院也積極引進最新科技設備，協助創作者降低內容產製的門檻與成本。
例如文策院「IP內容實驗室」以法國4DViews容積擷取系統（Volumetric Capture System），建置亞洲第2座、 全球第6座4D建模的虛擬攝影棚。藉由攝影棚內32臺高畫質攝影機拍攝人的動作與外觀，利用電腦演算法建構出人物的虛擬模型，特別適合VR／AR／MR／XR等沉浸式互動應用。像是在今年的「未來內容展」，就能看到這具設備如何以4DViews技術，製作捕捉臺灣運動國手英姿的高擬真NFT。這些「國家級IP」包括奧運空手道銅牌得主文姿云、舉重精靈方莞靈、臺灣蝶王王冠閎等，他們的4D動態的人物模型都可以自由地翻轉欣賞。
從沉浸式娛樂到元宇宙NFT，未來內容不僅範疇廣大，潛力也無可限量，加上資本端支持，以及創作者端與科技端強強聯手，臺灣絕對具有「文化輸出國」的實力。
對文化創意產業、沉浸體驗、與臺灣原創內容發展有興趣的讀者，千萬別錯過由文化內容策進院舉辦的年度盛事「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest （TCCF）」。本屆創意內容大會將於11月3日至13日在松山文創園區登場，包含內容交易市場（Market）、提案大會（Pitching）、國際趨勢論壇（Forum）及創新展演（Innovations）四大區塊。
其中創新展演包含了匯聚國內外全新媒體科技應用作品的「未來內容展」，五感沉浸體驗音樂節目的「跨域舞臺」，以及創意與科技點子激盪的「主題沙龍」，全都對公眾開放自由報名或購票。將臺灣未來內容產業輪廓一次看，探索精彩的沉浸式體驗內容，最新展會消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- TCCF創意內容大會-未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫