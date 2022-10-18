TNL+ 2022/10/18,
歐洲

港人去到捷克，不愁沒有話題

港人去到捷克，不愁沒有話題
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

港人遇上捷克人，只要提到近年許多港人閱讀哈維爾（Václav Havel）的著作和獄中書作，他們都會很欣賞和好奇，驚嘆這位劇作家和政治家影響到千里之外語言不通的東亞都會。

年輕捷克女Martina曾居台半年，在訪問中暢談對台灣的印象，並說到捷克人的幽默感很像台灣人。

捷克是德國的鄰國，但大部分人提起捷克，都不會想到她在德國旁。

捷克西部接壤巴伐利亞和薩克森兩州，邊境長815公里，在兩德分治期間，前者屬西德，後者則與捷克（當時是捷克斯洛伐克）一樣屬共產陣營，是東德一部分。提起捷克，必想到她的德文名字Tschechien十分繞口，很難發音。那年我在香港歌德學德文時，老師Annika Heise很耐心地教我發，才慢慢發得出。

捷克的英文名是Czech Republic，但近年當地人希望改稱Czechia。2016年捷克國會通過此為國家英文名，好處是較方便記住，而且也標記了捷克未成為共和國時的歷史。就是說捷克在1993 年成為獨立共和國，但在此以前幾百年已有捷克民族，Czechia一名可代表這時期。

捷克國境的一大部分，歷史上屬波希米亞王國，曾屬奧地利哈布斯堡王國一部分，19世紀亦加入德意志聯邦組成的神聖羅馬帝國。然而波希米亞（Bohemia）地區對德意志人來說，是很陌生的文化。德文把不明所以、一頭霧水稱為「ein böhmisches Dorf sein」，就是「對某人來說像個波希米亞村莊」，正如英文稱呼完全不懂的東西「It's all Greek to me」。希臘文對英國人來講像天書，而德國人也對波希米亞毫無認識。但隨著交通發達，許多德國人都對過捷克旅遊，或至少身邊有捷克同事，對這中歐國家有點認識。

港人遇上捷克人，只要提到近年許多港人閱讀哈維爾（Václav Havel）的著作和獄中書作，他們都會很欣賞和好奇，驚嘆這位劇作家和政治家影響到千里之外語言不通的東亞都會。跟捷克人談無權力者的權力，他們都感受很深，想到那年艱辛的日子。留德港人可在假日往捷克一趟，參觀邊境城市。大部分外國人只認識布拉格，要是你遇上捷克人，跟他們談到捷克不同地區，包括波希米亞和西里西亞（Silesia）人的民族身分，他們都會很敬佩你的認識，知道你不是那些只會說「捷克啤酒很好喝」或「布拉格很美」的遊客。

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Photo Credit: Ben Skála CC-BY-SA-2.5
哈維爾

然而談到布拉格，都一定會提到米蘭昆德拉（Milan Kundera）的作品。這位早期寫了不少親共詩作的名作家，以刻劃共產時代捷克聞名。他的作品亦被共產黨政府禁制多年。港人跟捷克人談昆德拉，可以講起李怡，說到後者曾在電台的閱讀專欄介紹《生命中不能承受之輕》，那是佔中發生時的2014年。李怡早年也是親共，後來思想轉變，變成親自由民主。昆德拉和李怡兩人，前半生都在共產國家生活，後來分別流亡法國和香港，在新家寫下不少反思祖家動盪時期的作品。捷克人聽後，都會對香港多一分認識。而跟捷克人談起赫拉巴爾（Bohumil Hrabal）和恰佩克（Karel Čapek），他們會更有感受。因為這兩人都在捷克寫下他們的作品，而且較少為外國人所知。捷克人都會好奇他們的作品英文和中文翻譯有多傳神，有沒有將他們很高的表達能力傳承下去。

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