高三生談18歲公民權：學費、生活費沒自己出，不能算是為自己負責？
我們想讓你知道的是
18歲公民權的支持者主張，自身已有足夠心智成熟度來善用公民權。有人對此提出質疑，表示還未脫離家庭的經濟支持，就不算是能為自己負責的完全行為能力人；另一種說法則指稱，支持此案就是為特定政黨背書⋯⋯。
文：黃宗文（彰化高中生）
上一篇文章，我花費比較多的篇幅和大家分享我的觀察，刊出後得到不少迴響，也引發一些討論，感謝大家的閱讀與回饋；這一篇文章，主要針對社群媒體上對於上一篇文章的質疑，以法律層面、政治層面以及些許人情義理回應。
「學費、生活費沒自己出，就不算為自己負責」
2020年12月25日，立法院三讀通過民法修正案，將完全行為能力人從過往的20歲調降到18歲，並設置緩衝期，訂立在明年（2023年）1月1日施行，而《刑法》原本就規定18歲為完全責任能力人，父母在子女滿18歲後不必負連帶責任。換句話說，從明年開始，無論《民法》還是《刑法》都定義18歲為成年。
看到這裡，有些人或許會質疑「升上大學後如果生活費沒有自己付、學費沒有自己出，不能算是為自己負責」。理論上，確實在升上大學，也就是滿18歲後父母就沒有扶養子女的義務，但大部分的父母依舊會在孩子上大學後每個月資助他們生活費，為什麼？
因為父母對子女的支持並不會隨著成年而中斷，這個支持有可能是金錢上的支持，讓孩子在求學過程可以盡量衣食無虞；有可能是情感上的支持，每週幾次的通話，讓在異鄉為了未來奮鬥的孩子不至於感到孤單。
亦有可能是物質上的支持，不用是什麼大魚大肉，假日的最後一天，孩子又要回學校時，買幾包水果、料理幾道保鮮期較久的菜餚，讓他和她在異鄉依舊能品嘗到家的味道，感受到愛。
身為子女的我們當然不該將父母的付出視為理所當然，但親子之間互相扶持與鼓勵，是人性中，那溫暖一面的展現，無關乎年齡，也無關乎我們身處的文化圈、所在的國家。
接下來談談《刑法》，前面已經提過《刑法》中18歲是「完全責任能力人」，換言之，滿18歲犯罪，縱使父母再想代替子女受罰還是沒有辦法，這就是法律的強制力所在，也是滿18歲，一個成年人的「義務」：不管能不能、行不行、可不可以、要不要，都「必須」接受。
這也是我主張18歲公民權最主要的原因──權利和義務的對等。
兩黨都支持，請拋下政治成見
上一篇文章提過，18歲公民權的修憲案是朝野均支持的提案，更何況在10月12日朝野還達成決議，將在下個月的意見發表會或辯論會各派一名正方代表參加，所以一味認定支持18歲公民權的民眾就是為特定政黨背書，是說不通的。
若我們回到公民投票的本質，18歲公民權是一個「議題」，不是一個「候選人」或「政黨」，既然是對「事」的表決，自然不會有護航特定政黨的問題。
九合一選舉在即，候選人間彼此攻防日益激烈，在網際網路普及、人手一機的當代，具有投票權的大家應該積極的探求各種不同立場的意見、閱讀各種不同立場的報導，如果只是同輿論隨波逐流，靠著感覺評論、投票，真的是民主社會中極其可惜又令人遺憾的事。
回顧18世紀，啟蒙運動時期的日耳曼哲學家康德曾大聲疾呼「勇敢善用你的理性」；兩百多年後的現在，這句哲言依然歷久不衰，仍然值得我們借鏡。
在這個數位浪潮下，科技帶來了諸多前人意想不到的便利，豐富了我們的生活，多元了我們的想法，但別忘了「人」才是主宰者。那個「人」是別人，還是自己，就看你（妳）如何決定。
參考資料
- 立法院三讀通過「民法部分條文」等修正草案，調降成年年齡並修正結（訂）婚年齡，順應國際潮流，邁向青年自主新頁！
- 【18歲公民權懶人包】內容、門檻、正反意見一次看
- 民主國家中台灣最落後 18歲為何爭不到投票權？
- 朝野達共識 各黨團派代表參加18歲公民權辯論
- 高中歷史 - 啟蒙運動
延伸閱讀
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
我們想讓你知道的是
在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
日前剛播畢的韓劇《小女子》在這兩個月創造出討論熱度，三姊妹中擔任記者的老二在一連串謀殺案裡堅持查清真相、揭發陰謀，成為本劇破案關鍵。事實上這些年關於驚悚、犯罪的影視題材擄獲不少觀眾的心，其中記者角色的安排常是主要亮點。例如台劇《鏡子森林》中飾演社會記者的姚淳耀表現精湛，甚至一舉奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎；還有之前轟動一時的《我們與惡的距離》更是以電視台作為故事背景來探討。
在這些精采的作品中常可以看到記者們為了各自目的，冒險在社會各個角落揭發不得見光的人事物，除了希望真相大白，更有一個主因是希望提高點閱率、收視率，記者及上司免不了為了這些目標，做出挑戰新聞界線、未經證實誇大報導，甚至對事件相關人施加壓力、與公部門掛勾報導錯誤內容、控制輿論等。美其名是讓媒體得以生存、員工有飯吃，卻悖離擔任這份職務的初衷。
社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
不過，以前可以把闖出這些問題的責任推給媒體，但現在更大的勢力是人人握有的社群媒體帳號！每個人隨時可以藉由這些帳號發聲，在對事件一知半解的情況下發表憤怒評論，甚至肉搜對方做出人身攻擊的言論與行為，當下自以為是正義鍵盤手，實則卻容易被想帶風向的幕後藏鏡人利用。
這些現象每分每秒都在發生，人人在不同新聞事件還有關於政黨、種族、性別、性向、冤獄、死刑存廢等議題中找出自己「政治正確」的凳子，然後坐在手機螢幕前一邊看好戲一邊鼓譟說風涼話當鍵盤法官、取笑霸凌……殊不知眼前上演的腥風血雨可能下一秒就創造出更多悲劇與死亡，上述提到的戲劇也都點出了這些社會中顯而易見的危機。
張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
十月底即將上映的台灣電影《罪後真相 The Post-Truth World》也是一部以記者穿針引線找出真正兇手的犯罪懸疑作品，還請到男神張孝全飾演記者、以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新演員獎的陳昊森飾演因情殺案被關的男子。電影中兩人驚險、精彩的對手戲看了讓人直呼過癮，而飾演張孝全女兒的方郁婷，也展現出《美國女孩》另一面活潑靈巧的樣貌。
整齣電影的精髓在於張孝全企圖與飾演越獄者的陳昊森合作找出真兇，進而創造更高的追縱人數，我們一樣可以看到追查過程即使警方、記者跟民眾如墮五里霧中，但人們的言論與行為卻未審先判。這部電影最令人回味的地方在於劇情反轉又反轉，每次都以為找到真相了，又冷不防給你一記回馬槍！兩個小時劇情無冷場，讓人不斷跟著故事軸線往下探索，直到最後一秒還沒有結束，觀眾在播放演職員字幕時依然黏著座椅，不斷回想最後那幾幕代表什麼……又為什麼？如同這部電影的英文片名《The Post-Truth World》，反映了這個「後真相」的時代，當你以為自信掌握了真相，其實並不然。
真相之前你有緘默的權利
劇中人常說：「真相，你相信嗎？」、「真相是什麼？」、「新聞很重要、真相更重要」真相是如此不易取得，因為每個人都有自己的目的、有想要掩飾的部分、也有自己想保護的對象，若再加上不相關的人隨著己意想像指控、論斷，影響社會輿論、媒體、警察甚至法官的判斷，都可能讓我們離真相越來越遠。
未來，當我們想知道真相時，或許應先提醒自己要獨立思考、勿隨他人起舞，避免自己成為別人帶風向的棋子，更不會成為誤傷他人的鍵盤劊子手！