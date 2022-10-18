高三生談18歲公民權：學費、生活費沒自己出，不能算是為自己負責？

文：黃宗文（彰化高中生）

上一篇文章，我花費比較多的篇幅和大家分享我的觀察，刊出後得到不少迴響，也引發一些討論，感謝大家的閱讀與回饋；這一篇文章，主要針對社群媒體上對於上一篇文章的質疑，以法律層面、政治層面以及些許人情義理回應。

「學費、生活費沒自己出，就不算為自己負責」

2020年12月25日，立法院三讀通過民法修正案，將完全行為能力人從過往的20歲調降到18歲，並設置緩衝期，訂立在明年（2023年）1月1日施行，而《刑法》原本就規定18歲為完全責任能力人，父母在子女滿18歲後不必負連帶責任。換句話說，從明年開始，無論《民法》還是《刑法》都定義18歲為成年。

看到這裡，有些人或許會質疑「升上大學後如果生活費沒有自己付、學費沒有自己出，不能算是為自己負責」。理論上，確實在升上大學，也就是滿18歲後父母就沒有扶養子女的義務，但大部分的父母依舊會在孩子上大學後每個月資助他們生活費，為什麼？

因為父母對子女的支持並不會隨著成年而中斷，這個支持有可能是金錢上的支持，讓孩子在求學過程可以盡量衣食無虞；有可能是情感上的支持，每週幾次的通話，讓在異鄉為了未來奮鬥的孩子不至於感到孤單。

亦有可能是物質上的支持，不用是什麼大魚大肉，假日的最後一天，孩子又要回學校時，買幾包水果、料理幾道保鮮期較久的菜餚，讓他和她在異鄉依舊能品嘗到家的味道，感受到愛。

身為子女的我們當然不該將父母的付出視為理所當然，但親子之間互相扶持與鼓勵，是人性中，那溫暖一面的展現，無關乎年齡，也無關乎我們身處的文化圈、所在的國家。

接下來談談《刑法》，前面已經提過《刑法》中18歲是「完全責任能力人」，換言之，滿18歲犯罪，縱使父母再想代替子女受罰還是沒有辦法，這就是法律的強制力所在，也是滿18歲，一個成年人的「義務」：不管能不能、行不行、可不可以、要不要，都「必須」接受。

這也是我主張18歲公民權最主要的原因──權利和義務的對等。

兩黨都支持，請拋下政治成見

上一篇文章提過，18歲公民權的修憲案是朝野均支持的提案，更何況在10月12日朝野還達成決議，將在下個月的意見發表會或辯論會各派一名正方代表參加，所以一味認定支持18歲公民權的民眾就是為特定政黨背書，是說不通的。

若我們回到公民投票的本質，18歲公民權是一個「議題」，不是一個「候選人」或「政黨」，既然是對「事」的表決，自然不會有護航特定政黨的問題。

九合一選舉在即，候選人間彼此攻防日益激烈，在網際網路普及、人手一機的當代，具有投票權的大家應該積極的探求各種不同立場的意見、閱讀各種不同立場的報導，如果只是同輿論隨波逐流，靠著感覺評論、投票，真的是民主社會中極其可惜又令人遺憾的事。

回顧18世紀，啟蒙運動時期的日耳曼哲學家康德曾大聲疾呼「勇敢善用你的理性」；兩百多年後的現在，這句哲言依然歷久不衰，仍然值得我們借鏡。

在這個數位浪潮下，科技帶來了諸多前人意想不到的便利，豐富了我們的生活，多元了我們的想法，但別忘了「人」才是主宰者。那個「人」是別人，還是自己，就看你（妳）如何決定。

參考資料

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航