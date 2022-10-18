TNL+ 2022/10/18,
中國

習近平二十大報告涉台議題比重雖不高，但中共對台政策勢必會強硬、更趨於保守

習近平二十大報告涉台議題比重雖不高，但中共對台政策勢必會強硬、更趨於保守
Photo Credit: AP / 達志影像

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兩岸關係自始至終都不是任何一方說的算，也從來不是中國自以為是的內部問題，兩岸關係仍必須從美中兩大強權的格局來看，這也說明為何習近平在報告中特別提及「外部勢力干涉」——這才是他對台政策最頭痛的地方。

眾所矚目的中共二十大已順利開幕，中共總書記習近平進行了約兩小時的政治報告，比五年前中共十九大的三小時報告省了一小時，雖然習近平口頭報告挑重點而非全文的原因不得而知，但並不影響這份報告的政治定位，習近平總結了過去十年執政的功績，也強調他領導中共邁入建黨百年的歷史任務。

報告中，也談到台灣議題，雖然所佔的比重並不高，不過再度強調不排除對台動武，「反獨促統」並拒絕「外部勢力」干涉，引發外界關注。

反獨促統陳腔濫調，二十大後兩岸關係發展有限

眾所矚目的中共二十大隆重登場，外界幾乎已經將中共二十大定了調，習近平壞了鄧小平立下的政治慣例，沒了「隔代指定領導」，習近平的影響力無限延伸，二十大之後，中國政治局勢必然會質變，進入一個強人領導的新時代，看不到終點的習近平王朝。

而習近平政治報告中，對台工作的內容所佔篇幅比重並不高，難道這是意味著兩岸不是他延任後的首要之務嗎？雖然習近平挑重點進行口頭報告，但照本宣科講述對台政策方向，顯示外部情勢的緊迫感，導致他看待台灣問題的態度更為謹慎。

從習近平在二十大的政治報告中可以看出，「反獨促統」依舊是中共對台政策的主軸，一方面，他重述著和平統一、一國兩制、九二共識等陳腔濫調，展現出要完成兩岸統一的決心，這一直以來都是中共的對台目標，從未變動過；另一方面，習近平也強調「決不承諾放棄使用武力」，這有著「反對台獨」的警告用意，值得留意的是，他特別指出「外部勢力干涉」和「台獨分裂分子」，並解釋「不是針對台灣民眾」。

顯然，習近平是要說給台灣社會聽，製造質疑政府的內部矛盾。

問題是一直以來，中共對於「台獨」的定性，廣泛到否認「中華民國事實存在」，狹隘到「台灣獨立建國」，甚至連「維持現狀」，任何具主權象徵的動作，以及憲政體制的運作，都會貼上「謀獨」的標籤；事實上，這也反應出雙邊政治價值的差異性，專制獨裁的北京當局無法接受多元自由的台灣社會。

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