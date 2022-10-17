2022/10/17,
歐洲

拒絕參與赫爾松俄軍音樂會演出，烏克蘭知名指揮家克爾帕堅柯遭俄軍槍殺

拒絕參與赫爾松俄軍音樂會演出，烏克蘭知名指揮家克爾帕堅柯遭俄軍槍殺
Photo Credit: Міністерство культури та інформаційної політики України Facebook

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烏克蘭知名指揮家克爾帕堅柯（Yuriy Kerpatenko）因拒絕參與俄軍宣揚「建立和平生活」的音樂會演出，14日在家中遭到俄軍射殺身亡。烏克蘭赫爾松地區檢察官已正式展開調查，調查重點包含違反戰爭法律、蓄意謀殺。烏克蘭和國際藝術家也群起譴責，「不僅尋求佔領領土，更是摧毀烏克蘭文化、烏克蘭人的身份認同。」

基輔文化部15日於臉書上發表聲明指出，烏克蘭知名指揮家克爾帕堅柯（Yuriy Kerpatenko）因拒絕參與俄軍宣揚「建立和平生活」的音樂會演出，14日在家中遭到俄軍射殺身亡。

聲明寫道，克爾帕堅柯自2000年起在赫爾松愛樂樂團工作，2004年成為赫爾松尼古拉庫利什音樂及戲劇院（Mykola Kulish Music and Drama Theatre）首席指揮、Gilea（Гілея）室內管弦樂團首席指揮。俄羅斯佔領軍於10月1日國際音樂日計劃舉辦一場展示赫爾松「建立和平生活」的音樂會，Gilea室內管弦樂團也獲邀參加，然而克爾帕堅柯果斷拒絕與俄羅斯佔領軍合作；據《The Guardian》，早在今年5月前克爾帕堅柯即不斷地在個人臉書上發表挑釁俄羅斯的言論。

《The Guardian》報導，烏克蘭赫爾松地區檢察官已正式展開調查，調查重點包含違反戰爭法律、蓄意謀殺。而俄羅斯此舉動也迅速引起烏克蘭和國際藝術家的譴責。

生於聖彼得堡的巴黎指揮家謝苗．比奇科夫（Semyon Bychkov）稱俄羅斯軍方的行為是「純粹的種族滅絕」，他認為子彈不會區分對象，遭射殺的人是指揮家並不會讓他感到更糟，而是再再證實了早在襲擊烏克蘭前就存在的純粹邪惡。

烏克蘭小說家、戰爭罪調查員維多利亞．阿梅麗娜（Victoria Amelina）表示：「我們知道俄羅斯政權正在追捕活動人士、記者、藝術家、社區領袖以及任何準備抵抗佔領的人。」他也提到，即使清楚明白當前的政治局勢，人們也不能、不應習慣聽聞此類謀殺消息，「他們是聰明、有才華、勇敢的人，他們唯一的錯是烏克蘭人。」

《死亡與企鵝》的作者、小說家安德烈．庫爾科夫（ Andrey Kurkov）則認為，俄羅斯將克爾帕堅柯這樣的烏克蘭藝術家被列入謀殺名單內，已不僅是在尋求佔領烏克蘭領土，更是努力摧毀烏克蘭文化、烏克蘭人的身份認同。

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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航


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