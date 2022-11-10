台灣《蘋果日報》熄燈後，前員工們的愛恨與未解的問號

文： 木心

2003年5月2日，令人「一咬上癮」的《蘋果日報》，從香港飄洋來到台灣創刊，成為台灣「四大報紙」之一。有人一咬，看到調查報道，揭發社會不公，覺得很爽。亦有不少名人被「踢爆」，那些煽色腥的辦報風格，令不少人咬牙切齒。無論如何，它至少在台灣媒體史上佔了一個重要的位置。

2012年，壹傳媒傳出賣盤，激起「反媒體壟斷運動」後，老闆黎智英曾表示，他不會再賣台灣《蘋果日報》與《壹週刊》等平面媒體，「要重拾熱情，還要落地生根，要讓欣賞我們的人更欣賞我們。」

可惜，事與願違，經歷香港2019年反修例運動，香港《蘋果日報》在2021年被迫熄燈之前，2021年5月18日，台灣《蘋果日報》停止紙本發行，只剩下台灣《蘋果新聞網》。

一年之後，有買家表示有興趣收購《蘋果新聞網》，然而，交易案在台灣社會惹來重大爭議，也受到台灣政府及國安高層重視。

2022年9月1日，《蘋果新聞網》暫停更新，新加坡商人潘傑賢在收購計劃失敗之後，轉而聘用《蘋果新聞網》200多名員工，建立另一個名字非常相近的新平台《壹蘋新聞網》。

雖然聲稱堅守「不用台蘋品牌、不用台蘋網址、不接觸台蘋個資、不使用台蘋資產、不介入新聞中立、絕對遵守法律」，然而其資金來源，背景惹來不少傳言，外界普遍猜測背後有中資介入。

台灣文化部較早前發聲明，表示台灣《蘋果日報》交易的案件涉及多個層面，包括新聞自由、國家安全、個人資料保護、員工工作權益等，並要求台蘋於9月5日限期前提出「個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料處理方法」。

不過台蘋於限期前，僅以公文回復公司仍屬存續，沒説明會如何處理。而民間組織經濟民主連合（經民連）亦密切關注台蘋交易案的動態，要求檢方與文化部積極介入追查。

關了燈的蘋果，至今已經一個月，留下的仍是一連串問號，以及前員工愛恨交纏的情感。《歪腦》記者訪問了三位前員工，細訴當年。

林俊安，前台灣蘋果日報攝影中心執行副總編輯

1987年，台灣宣布解嚴之後，報禁亦一併解除，在大學時期加入了攝影社，從此與攝影結下不解緣的林俊安，退伍後去了報社應徵攝影記者一職，「本來報導攝影不太可能會有工作機會，但解嚴以後，報社增加，機會增加，退伍後就去報社應徵。」

Photo Credit: 《歪腦》 前台灣蘋果日報攝影中心執行副總編輯林俊安。

他是在1988年開始當攝影記者，第一家任職的報社是《自立早報》，是台灣解除報禁以後的第一份新辦日刊綜合性報紙，林俊安笑説：「都是反對黨的報紙，比較自由。」兩年後，他進了《中國時報》，當時甚麼題材都會拍攝，包括政治、娛樂，從中得以瞭解大型報社的運作，後來回到老家台南，擔任了職業棒球隊的攝影兩至三年。

直到2002年，在台灣《蘋果日報》創報之前，他進去工作了，成為首批入職的主管之一。

「他找我去上班，我就去啦，我猜是因為我沒當過主管，蘋果進台灣時是一張白紙，想找沒經驗的人，薪水方面，由於職級升了，薪水自然提高。」林俊安承認，《蘋果日報》的薪水比其他媒體高，這是其中一個考慮進蘋果的因素，但更重要的是公司給予的採訪資源，「比如説你需要直升機，你就去租嘛，一個小時八萬台幣，在別的報紙不一定可以嘛，高層葉一堅（下稱：堅哥）常強調把新聞做好，不要想太多，不要設限，不要想那個錢報社會不會花。」

台灣《蘋果日報》願意花錢購買資源，因此願意大灑金錢招兵買馬。林俊安指出，台蘋聘請攝影記者的人數，破了當地媒體的記錄，「各中心攝影連同地方、突發所需要的相機數量，就訂了至少200台，每台相機還都配備俗稱『大三元』的三顆Canon 2.8大光圈的鏡頭，訂單的數量驚動了Canon以及Nikon日本總公司，派專人來跟我洽談，最後請兩家廠商提供最新的機型。」

林俊安認為，《蘋果日報》來到台灣，讓台灣的媒體生態起了重大改變，亦讓他對做新聞的看法有了很大沖擊。

他舉了一個例子，蘋果通常每天下午五點開會，決定翌日出版報紙的題目，在蘋果創刊不久之後的某天，地方中心透露新竹雪霸國家公園有台車掉了三個人。「我們以前的經驗就會覺得好遠，從台北開車要兩個小時才到，到了又來不及做什麼。」但堅哥只問了一句：「台北去新竹有多遠？」他就知道堅哥準備想派人去採訪，於是馬上安排。

「所有人都覺得不可思議，怎麼會叫台北記者去新竹跑新聞？後來發現掉下去有三個人，兩個人被救起來。我們去可能結果是甚麼都拍不到嗎？到現場可能都就救完了？那又怎麼樣呢？結果我們去了，我們還是拍到有兩個人被救起來，結論是我們還是要踏出去，如果只待在辦公室想，不可能有機會拍到。往後，我常常拿這個例子跟同事講。」林俊安説。

地域、資源、時間不是限制，也造就同事的空間及創意，也挖掘及拍攝得到獨家新聞。林俊安規劃過最深刻的代表作，幾乎都跟台灣前總統陳水扁洗錢案有關。

2008年，最高檢察署特偵組前往陳水扁位於台北的住所搜查，當晚攝影中心記者拍到他與夫人吳淑珍、女兒陳幸妤及女婿等閒話家常的畫面。

林俊安憶述：「陳水扁在被關之前，我發現他住的地方叫寶徠花園廣場，他住14樓，我如何知道這個高度呢？那是從Google查出來，一層樓大約3米高，這樣子算出來，後來發現有機會從一個墳場拍到陳水扁的家，同事就上去，拍到他們一家吃飯的畫面。第二天國安局很緊張，因為那個距離是開狙擊槍就被打中，大概198公呎。」