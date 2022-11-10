台灣《蘋果日報》熄燈後，前員工們的愛恨與未解的問號
我們想讓你知道的是
「蘋果日報」這個20年前落地生根的媒體、曾經的四大報之一，於去（2021）年黯然停止紙本發行，並在今年將原先《蘋果新聞網》的員工交由新平台《壹蘋新聞網》繼續經營。本文專訪了創刊時的攝影中心副總編，以及兩位前員工，一起帶你認識蘋果如何在用全新的運營模式，在台灣掀起媒體革命，讓蘋果成為讀者口中那又愛又恨的存在。
文： 木心
2003年5月2日，令人「一咬上癮」的《蘋果日報》，從香港飄洋來到台灣創刊，成為台灣「四大報紙」之一。有人一咬，看到調查報道，揭發社會不公，覺得很爽。亦有不少名人被「踢爆」，那些煽色腥的辦報風格，令不少人咬牙切齒。無論如何，它至少在台灣媒體史上佔了一個重要的位置。
2012年，壹傳媒傳出賣盤，激起「反媒體壟斷運動」後，老闆黎智英曾表示，他不會再賣台灣《蘋果日報》與《壹週刊》等平面媒體，「要重拾熱情，還要落地生根，要讓欣賞我們的人更欣賞我們。」
可惜，事與願違，經歷香港2019年反修例運動，香港《蘋果日報》在2021年被迫熄燈之前，2021年5月18日，台灣《蘋果日報》停止紙本發行，只剩下台灣《蘋果新聞網》。
一年之後，有買家表示有興趣收購《蘋果新聞網》，然而，交易案在台灣社會惹來重大爭議，也受到台灣政府及國安高層重視。
2022年9月1日，《蘋果新聞網》暫停更新，新加坡商人潘傑賢在收購計劃失敗之後，轉而聘用《蘋果新聞網》200多名員工，建立另一個名字非常相近的新平台《壹蘋新聞網》。
雖然聲稱堅守「不用台蘋品牌、不用台蘋網址、不接觸台蘋個資、不使用台蘋資產、不介入新聞中立、絕對遵守法律」，然而其資金來源，背景惹來不少傳言，外界普遍猜測背後有中資介入。
台灣文化部較早前發聲明，表示台灣《蘋果日報》交易的案件涉及多個層面，包括新聞自由、國家安全、個人資料保護、員工工作權益等，並要求台蘋於9月5日限期前提出「個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料處理方法」。
不過台蘋於限期前，僅以公文回復公司仍屬存續，沒説明會如何處理。而民間組織經濟民主連合（經民連）亦密切關注台蘋交易案的動態，要求檢方與文化部積極介入追查。
關了燈的蘋果，至今已經一個月，留下的仍是一連串問號，以及前員工愛恨交纏的情感。《歪腦》記者訪問了三位前員工，細訴當年。
林俊安，前台灣蘋果日報攝影中心執行副總編輯
1987年，台灣宣布解嚴之後，報禁亦一併解除，在大學時期加入了攝影社，從此與攝影結下不解緣的林俊安，退伍後去了報社應徵攝影記者一職，「本來報導攝影不太可能會有工作機會，但解嚴以後，報社增加，機會增加，退伍後就去報社應徵。」
他是在1988年開始當攝影記者，第一家任職的報社是《自立早報》，是台灣解除報禁以後的第一份新辦日刊綜合性報紙，林俊安笑説：「都是反對黨的報紙，比較自由。」兩年後，他進了《中國時報》，當時甚麼題材都會拍攝，包括政治、娛樂，從中得以瞭解大型報社的運作，後來回到老家台南，擔任了職業棒球隊的攝影兩至三年。
直到2002年，在台灣《蘋果日報》創報之前，他進去工作了，成為首批入職的主管之一。
「他找我去上班，我就去啦，我猜是因為我沒當過主管，蘋果進台灣時是一張白紙，想找沒經驗的人，薪水方面，由於職級升了，薪水自然提高。」林俊安承認，《蘋果日報》的薪水比其他媒體高，這是其中一個考慮進蘋果的因素，但更重要的是公司給予的採訪資源，「比如説你需要直升機，你就去租嘛，一個小時八萬台幣，在別的報紙不一定可以嘛，高層葉一堅（下稱：堅哥）常強調把新聞做好，不要想太多，不要設限，不要想那個錢報社會不會花。」
台灣《蘋果日報》願意花錢購買資源，因此願意大灑金錢招兵買馬。林俊安指出，台蘋聘請攝影記者的人數，破了當地媒體的記錄，「各中心攝影連同地方、突發所需要的相機數量，就訂了至少200台，每台相機還都配備俗稱『大三元』的三顆Canon 2.8大光圈的鏡頭，訂單的數量驚動了Canon以及Nikon日本總公司，派專人來跟我洽談，最後請兩家廠商提供最新的機型。」
林俊安認為，《蘋果日報》來到台灣，讓台灣的媒體生態起了重大改變，亦讓他對做新聞的看法有了很大沖擊。
他舉了一個例子，蘋果通常每天下午五點開會，決定翌日出版報紙的題目，在蘋果創刊不久之後的某天，地方中心透露新竹雪霸國家公園有台車掉了三個人。「我們以前的經驗就會覺得好遠，從台北開車要兩個小時才到，到了又來不及做什麼。」但堅哥只問了一句：「台北去新竹有多遠？」他就知道堅哥準備想派人去採訪，於是馬上安排。
「所有人都覺得不可思議，怎麼會叫台北記者去新竹跑新聞？後來發現掉下去有三個人，兩個人被救起來。我們去可能結果是甚麼都拍不到嗎？到現場可能都就救完了？那又怎麼樣呢？結果我們去了，我們還是拍到有兩個人被救起來，結論是我們還是要踏出去，如果只待在辦公室想，不可能有機會拍到。往後，我常常拿這個例子跟同事講。」林俊安説。
地域、資源、時間不是限制，也造就同事的空間及創意，也挖掘及拍攝得到獨家新聞。林俊安規劃過最深刻的代表作，幾乎都跟台灣前總統陳水扁洗錢案有關。
2008年，最高檢察署特偵組前往陳水扁位於台北的住所搜查，當晚攝影中心記者拍到他與夫人吳淑珍、女兒陳幸妤及女婿等閒話家常的畫面。
林俊安憶述：「陳水扁在被關之前，我發現他住的地方叫寶徠花園廣場，他住14樓，我如何知道這個高度呢？那是從Google查出來，一層樓大約3米高，這樣子算出來，後來發現有機會從一個墳場拍到陳水扁的家，同事就上去，拍到他們一家吃飯的畫面。第二天國安局很緊張，因為那個距離是開狙擊槍就被打中，大概198公呎。」
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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