英國首相特拉斯「災難式」舉債減稅政策，研調：英鎊重貶恐陷入「失落的十年」

通貨膨脹高居不下，全球經濟前景陰霾未散。面對惡劣的情勢，英國首相特拉斯（Liz Truss）推動「減稅政策」竟導致英鎊重貶，面臨巨大危機。元大寶華綜合經濟研究院16日對外預警，英國政府治理陷入嚴重缺失，市場正重新評估英鎊地位，英國恐陷入「失落十年」。

英國大規模減稅，導致英鎊大幅貶值

英國政府今（2022）年9月宣布藉舉債提供資金，推動大規模減稅的預算案。該政策嚇壞保守且投入英國國債的固定收益投資人。

自此英國國債受政策牽連，一直處於大幅震盪之中，之後又因為退休基金所衍生的倉位（買賣金融產品的合約）被追加保證金而面臨被迫平倉的窘境，隨之引發螺旋式債券拋售，再度拖垮英鎊使其「貶上加貶」。

英國央行為了穩住市場信心，出手干預推出650億英鎊（710億美元）的債券購買計劃，卻未能將英鎊止血，市場連鎖效應下恐導致英國國力衰退。

元大寶華綜經院10月16日發布《英國新財政政策方向對市場的衝擊及後續風險分析》專題報告強調，應該要關注英國事件是否外溢到全球，造成更大骨牌效應，終演變為系統性風險。

元大寶華綜經院以4大領域分析，分別是：

一、英國雖將擴大舉債，使政府赤字惡化，國在7大工業國中（G7），英國債務負擔沒有特別多，且債務平均到期較長，目前尚具有緩衝餘地；

二、英國有高達99.76％債券是以「英鎊」計價與發行，值得注意的是沒有來自英鎊貶值，導致債務膨脹的匯率風險，就短期政府債務而言，並沒有問題；

三、英國上市公司淨債務占營收比例低、家庭資產負債表良好，代表目前英國民間部門流動性沒有問題；

四、全球對英國總曝險（含潛在曝險）將近4兆美元，其中於英國的英鎊計價曝險逾1.3兆美元，英鎊貶值將使持有人資產價值下降，由於英鎊劇烈波動將出現「匯率風險」。

截至目前，元大寶華整體認為，英國企業結構尚佳，不至發生信用風險並外溢至債權國成為全球經濟危機。而針對英國退休基金的流動性問題，在過去長期低利率的情況下，啟動循環升息，將導致金融機構面臨追加保證金的情況，流動性風險將會上升。

元大寶華分析表示，除了近日英鎊大幅貶值，日前英國脫歐後，英國作為金融中心的吸引力已經降低，SWIFT系統英鎊支付占比在脫歐公投後開始趨勢走低，由2015年平均8.48%，2022年初至今平均6.36%，也代表英鎊優勢已逐漸消退。

美國前財政部長桑默斯：全球升息恐引發經濟危機

此外，針對全球經濟，外媒《MarketWatch》引述美國前財政部長桑默斯（Larry Summers）的說法指出：「我認為利率必須升至超過市場及聯準會的預期，才能壓制通膨，但這可能會導致全世界經濟混亂。」

桑默斯進一步表示，如果試圖避免激進升息，最終就會陷入「停滯性通膨」，並也意味各國央行不得不做更艱難的處理（循環升息），但這樣也會給全球造成各種副作用。其中典型例子就是像英國政府一樣，難以在債市籌資。

桑默斯評論英國的金融情勢時表示，英國走到這樣境地，一部分是咎由自取，但另一部分則是全球金融體系的輕微地震。他說當輕微地震（經濟震盪）來臨時，不一定會發生大地震，但或許可以考慮做防震措施。

最後，美國總統拜登（Joe Biden）16日表示，他並非唯一認為英國首相特拉斯的經濟計畫是「錯誤」的人。14日特拉斯在外界壓力下，正式解除財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）的職務，並宣布恢復原定企業稅的加稅措施，不過似乎仍無法重建投資人信心。

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核稿編輯：翁世航