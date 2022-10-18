從輿情控制看懂中共二十大：為何中國網路禁「習躲躲」，卻不禁「封城清零」？
我們想讓你知道的是
唯有充分理解中共的統治正當性只來自經濟成長，才能看懂清零政策絕對非意在根除疾病：明面上，這是領導人的面子之爭，暗地裡，這更近於裏子問題：中國經濟在習主席手上搞砸了。
文：麟左馬
小說總寫不過現實。小說家難得寫到非常貼近現實，難免竊喜，急忙回過頭來看自己怎麼做到的。前提是，科幻小說常抓住現實社會裡已經潛伏的衝突，拋一個科幻擰轉來引它爆發，讓衝突開花。這次研究做得扎實，才有機會一次預言出三朵花開：中國發生大規模警民衝突、源自中國的全球大疫、中共二十大的輿情操作。
《全面屍控之謎》成書於2019春季，以東亞爆發的疫情為題材，時間設定在近未來：中國的二十大之後，廿一大之前。
而以下是真實世界發生的事：
2019夏季，香港的反送中運動爆發，成為香港市民對中國政府最劇烈的一次抗爭，甚至犧牲香港的社會安全。至於中國大陸境內，有確切影像和報導的大規模長期衝突，目前有2022年7月的河南村鎮銀行維權案。
2019冬季，COVID爆發，全球大疫，世界秩序重整。
2022年10月16日要召開二十大，而二十大之前，以力圖繼任的習近平為中心的搜尋字串，兩個月內新增564個屏蔽敏感詞。
區區一個小說家，把政治寓言，寫成政治預言，不只因為賭運奇佳。就以寫作背後的研究，來說明為什麼故事裡的近現代，居然和當前的現實如此貼近。
核酸、健康碼、動態清零，還有什麼事件比他們層級高？
在小說中的〈迷霧〉一章，中共掩蓋疫情的反應，是從SARS時期的官僚行為，加上金盾工程的政治邏輯去推導。
故事裡疫情從長江中上游順流而下，敏感詞屏蔽流程，也隨疫情推進而一個個城市資訊被刪除、被屏蔽。長江中下游本是人口最最密集的區域，交通相連，人傳人的疾病由此爆發不意外。不幸言中，COVID初期，武漢，以及一系列封城的訊息，依照封城時間，一個個城市領流水號一樣，列入屏蔽敏感詞。
這個政府的邏輯至今可以被一眼看穿，他們所謂防微杜漸，對象是人民的認知。
有時候情勢太壞，光是看敏感詞怎麼下，都能瞥見輿論風口背後，天災人禍的發展進程。特別尷尬的情境裡，前幾年才大吹大擂的政策，轉眼間成為被屏蔽的敏感詞，就是事情已焦，不准再提，再提翻臉。故事正是基於這些既有事實，試圖在迷霧中推知案情原貌。
現實裡，在敏感詞以外，看出什麼沒有被屏蔽，往往更關鍵。
中國熱門社交平台小紅書統計出564個指涉習近平的敏感詞，網友創意無窮，從基本款「总加速师」到「慨撒帝」這種直指行為的雙關，以及「日子像蜜甜」這種語錄體，還有「巴拿馬文件」這種涉外事務，中共的敏感詞包山跨海，意圖不讓中國人民議論國家領導人。
但是事有蹊蹺，有一整個與每日民生息息相關的面向，完全不在禁制範圍內。
例如「清零宗」相關的話題，至今還能在網路上留存，封城相關的討論也仍然開放。明明在全世界陸續解封的今日，堅持動態清零的中國，每日核酸檢測已經是最擾民的政策，幹嘛不順手禁一禁？清零帝也只不過是習近平滿溢的綽號其中之一而已，有什麼特出之處？
我會說，正因為這事兒攸關民生，是貼身無比，但層級比較低的生活怨氣。抒發這些怨氣是無比重要的情緒出口，但不致覆舟。
舉世聞名的防火長城內，金盾工程如何控管網路輿論的流向，絕不止於刪文章、取消帳號、屏蔽敏感詞。故事裡，政府水軍選定兩個情緒出口：攸關民生的食安破口，以及關乎民族自信，卻屢扶不起，平日被眾所嘲諷的中國男足，因為人人可罵、人人想罵、人人開罵，就能形成熱搜，來掩蓋重要但得低調的事件。
民意如流水，防堵之外，要為輿論特設宣洩題材，誠心推薦層級較低的公共事務，最好層級低到每個人都有口惡氣要發，但發完也不能幹嘛。
現實中，核酸、健康碼、動態清零，相較於什麼事件，層級較低呢？
當然是中國的統治權。
中國政治、中國經濟、中國社會、中國的對外關係，一切只能繞著這核心打轉。而二十大（中國共產黨第二十次全國代表大會）正是判定中國統治權花落誰家的大典：通過全國各省各界代表，以間接民主投票表態，選出中國下一任的權力結構。
中國的最高領導人習近平，此刻正傾全國之力維穩，要用二十大來覆核自己的統治權。聽起來是不是比發動侵烏戰爭的普亭好一點？
習近平的終身制之路
中國不算典型的威權政治：實權在誰身上，那個職務就在體制裡顯得重要。
我們熟悉的例子例如中華民國「類雙首長制」的體制內，嚴家淦當總統的任期內，蔣經國時任國民黨黨主席與行政院長，體制就傾向以行政院長為行政權首腦。當代的著名案例：梅德韋傑夫擔任總統時，時任俄羅斯總理的普亭，也仍然是行政權的中心。但普亭之所以去當了一任總理，也是因為總統任期有法治規範，只能連任一次。
強人普亭至少形式上遵守俄羅斯憲法，不像習近平，他跟委內瑞拉強人Hugo Chavez一樣，拿憲法開刀，直接取消國家元首任期限制。因為最高領導人的三個傳統職位裡，只有一個受到國家法律的限制任期。但中共所謂的集體領導制，權力還真的在職位上。
簡單解釋一下中國式權力核心：由於共產黨一黨專政，黨的最高職位必能取得國家的最高職位，國家元首的稱謂是國家主席。由於胡耀邦之後，再無中共黨主席，所以黨內最高職務是中共中央總書記。但槍桿子出政權的中共，最要緊的權力是軍權，所以中央軍委主席的職務，必然由最高領導人捏在自己手心。這就是中國最高領導人的三位一體職務關係，缺一不可活。
但中共黨職任期其實也有不成文慣例：
- 總書記與國務院總理任期約十年（大致上可類比成總統與行政院長職務）
- 總書記指定隔代總書記，不得指定下任總書記
- 政治局委員「七上八下」（67歲留任，68歲以上卸任）
習近平跟李克強，從胡錦濤和溫家寶手上接過政權，邁入第十年。但習近平2018主導憲法修正案，取消國家主席任期限制的同時，他自己也在69歲的此刻邁入中共總書記的第三屆任期，而且沒有接班人計畫。習正在打破鄧小平留下的所有不成文規定，就算不是明眼人也看得出來：他想搞終身制。
既然經濟就是政治，怎麼能讓中國人民談論政治？
場面話說大業未成，但稍微了解中共的人都知道：習近平一卸任就死定了。
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不只超英大片重視特效！最吹毛求疵的名導大衛芬奇對「特效」斤斤計較，靠 Adobe Ae 打造驚人電影世界
我們想讓你知道的是
喬治盧卡斯說，電影就是特效。詹姆斯卡麥隆說，視覺奇觀能夠吸引觀眾進戲院，並且獲得情感上的宗教體驗。數位特效，已經是當今全球電影不可缺少的重要元素。當然，目前市面上也有各式各樣的數位特效軟體應運而生，Adobe After Effects（Ae）就是其中一種被業界廣泛使用的優秀軟體。
喬治盧卡斯說，電影就是特效。詹姆斯卡麥隆說，視覺奇觀能夠吸引觀眾進戲院，並且獲得情感上的宗教體驗。數位特效，已經是當今全球電影不可缺少的重要元素。當然，目前市面上也有各式各樣的數位特效軟體應運而生，Adobe After Effects（Ae）就是其中一種被業界廣泛使用的優秀軟體。
Ae 立大功！《媽的多重宇宙》全憑 Adobe After Effects
Ae 發展至今將近 30 年的光陰，在許多好萊塢巨片的後製階段裡，都有它的貢獻。而當 Ae 結合其他 Adobe 軟體家族的系列產品，更是威力無窮。今年在全球引起話題的熱門電影《媽的多重宇宙》，成本僅有 2,500 萬美金，而且特效團隊也僅有七個人。
這樣「極小」的後製規模，即便放在當今的美國獨立電影圈裡也是罕見，但團隊藉由 Ae 所製作的將近 500 個特效鏡頭，卻獲得全球觀眾的一致好評，這部電影獲得了全球近億美金票房，Ae 可說是厥功甚偉。
《復仇者聯盟》的飛天巨艦上，眾多神盾局探員正在操作的儀表板畫面，是由 Ae 製作的；《鋼鐵人》東尼史塔克面罩裡的抬頭顯示資訊圖表，也是由 Ae 製作的。
電影《美國隊長2：酷寒戰士》、《猛禽小隊：小丑女大解放》、《功夫熊貓》、《環太平洋》、《不可能的任務：失控國度》、《鋼鐵人3》、《怪獸電力公司》、《瓦力》；影集《陰屍路》、《黑色孤兒》、《風流 007》、《漫威夜魔俠》、《毒梟》；以及奧斯卡頒獎典禮等等作品的開場字卡片段，通通都是透過 Ae 製作完成的。
☞電影剪輯製作軟體首選 Adobe After Effect！
不只以上的例子，整體《星際大戰》系列、《星艦爭霸戰》系列、漫威電影、皮克斯動畫電影等等需要大量數位特效的系列電影裡，Ae 也是後製階段不可或缺的工具。
Adobe 系列傳教士——要求完美的「片場暴君」大衛芬奇
但是，如果我們真正要談到 Ae 在現今主流電影數位特效裡的重要性，只列出這些使用 Ae 的電影或影集作品還不夠，我們必須請教這位當代的數位特效大師導演：有人說如果時間允許，他會將自己作品裡的一草一木全部經過特效處理；有人說他是片場的暴君與控制狂⋯⋯他就是執導電影《火線追緝令》、《控制》、影集《破案神探》等等高評價作品的名導大衛芬奇。
《破案神探》沒有外星人入侵地球、沒有核爆危機，這部描述 FBI 行為科學組如何成立、並建立連續殺人魔行兇模式的刑偵影集，似乎用不上太多特效。
事實不然，在沒有火光、爆炸與雷射槍的任何一個《破案神探》鏡頭裡，芬奇會要求他的特效團隊，在這裡後製加上一排數位行道樹，或是在那裡地面鋪上一片數位雪；還要改變太陽照射的角度，連帶鏡頭裡整個街區所有事物的影子，都要改變方向；最後別忘了整個鏡頭都要全面調整成偏綠或偏藍的色系。
芬奇實地拍攝的鏡頭，與觀眾在電影院裡看到的鏡頭，截然不同。
這是視覺大師的絕活，特效在芬奇手上並不是用來錦上添花的點綴，而是製造他心中似假還真世界不可或缺的工具。《火線追緝令》裡的洛杉磯比威尼斯還要潮濕黑暗陰冷、《破案神探》裡的舊金山街道整潔乾淨，卻同時有種缺乏生氣的無機虛假感。
芬奇是善於視覺敘事的導演，他希望自己的每個畫面不用開口就能講話，這些透過數位特效製作或調整的鏡頭，在任何台詞出現前，就先透過構圖與色系，傳達芬奇希望觀眾了解的概念與氣氛。
如果芬奇如此依賴數位特效，想當然爾，特效工具的選擇便十分重要。芬奇的數位特效團隊，可以說是 Adobe 軟體系列產品的最佳傳教士，而 Ae 自然是他們製作每部芬奇電影時的好夥伴。第一個原因，芬奇喜愛使用不同元素，混搭合成出他心裡無中生有的畫面。而 Ae 能夠快速結合諸如 Photoshop、Illustrator 等等其他 Adobe 軟體產出的素材。
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第二個原因，與芬奇的「片場暴君」之名脫不了關係：傑克葛倫霍在演出大衛芬奇的《索命黃道帶》時，在片場崩潰落淚。因為導演要求他，在一場戲裡拍攝了高達 70 多個鏡次，只為達到芬奇的完美要求。
問題是，芬奇並不是只求一個最終的完美鏡頭，他是使用 3 台攝影機 70 個鏡次的大量拍攝片段，從中找出自己覺得適合的攝影機片段，再剪輯在一起。剪輯團隊傍晚收到當天的拍攝內容後，當晚至隔天清晨開工前，必須先快速篩選整理出一天份的內容，提交給剪輯總監作為參考。
你可以想像，這樣的工作份量對於後製團隊是非常大的負荷，而 70 個鏡次對芬奇而言，甚至只是小 case。
亞曼達賽佛瑞在拍攝芬奇執導的《曼克》時曾表示，芬奇可以花上超過一週的時間、超過 200 個鏡次以拍完一場戲。芬奇提供給演員精準的走位、肢體動作與情緒反應，讓這些演員在幾近無數次的重複表演中，接近導演要求的水準。
因此，團隊必須使用效率更高的後製工具，才能處理如此巨量的資訊完成影片編輯。更不用提，芬奇的完美主義會在後製時常常發作，特效團隊必須因應他的臨時需求變更，快速地進行修改。
因此，基於以上兩個原因，芬奇的特效團隊需要一整套包括剪輯、特效、甚至工作流的後製解決方案，而且這些軟體必須操作簡單、效率極佳，這樣才能符合片場暴君緊迫逼人的工作節奏，而符合這些條件的 Ae ，就是大衛芬奇信賴的後製軟體之一。
Ae 搭 Pr 效率成就《惡棍英雄：死侍》
而為大衛芬奇製作《龍紋身的女孩》令人驚豔開場片段的提姆米勒，當他第一次當上導演，執導他的處女作《惡棍英雄：死侍》時，米勒詢問芬奇有什麼能結合剪輯與特效的完美方案——他尊敬芬奇在製作上的高效率與製作成品的高完成度。
想當然爾，芬奇推薦米勒使用了 Adobe Premiere 與 Ae。這讓米勒能夠節省更多後製時間，專心在更多創意發想上，而原先不被看好的《惡棍英雄：死侍》，上映後也打破了許多人的眼鏡，成為票房與評價雙贏的限制級超級英雄電影作品。
你可以從大衛芬奇與《媽的多重宇宙》共同選擇 Ae，看出這兩個案例在需求上共通點：他們擁有的電影成本金額一高一低、他們作品裡的特效鏡頭數量並不一樣、他們獲得主流片商的支持程度也大不相同。
但是，他們都需要更有效率的特效工具，讓團隊快速達到產出目標；他們都對於品質有極高要求，希望每一個鏡頭都臻至完美。而能夠快速迭代、結合實務攝影畫面與數位特效、還有效率的 Ae，成為無論是商業大導或是獨立製片年輕導演的最愛。
Ae 提供年輕創作者實現影像夢想的快速途徑
即便你還不是職業導演，也能透過 Ae 製作類似好萊塢大片的效果，網路上有許多 Ae 愛好者的社群，他們公佈了大量的特效模板，你可以簡單地透過這些 Ae 模板，製作出類似 Disney+ 影集《歐比王肯諾比》的飛船入港片段、或是 HBO 影集《真探》知名開場的「剪影」效果。
對於年輕業餘創作者而言，Ae 是他們實現影像夢想的快速途徑之一，你可以透過 Photoshop 編輯圖片，再轉到 Ae 上與數位特效結合；也可以將 Ae 製作好的特效鏡頭，轉到 Premiere 上與其他片段剪輯在一起。如果你自認這個世界值得看到你腦中的創意，那麼這些 Adobe 系列工具可以讓世界更快看到你的心血。
電影不只是特效，但不能缺少特效，特效能讓你的奇幻視野更有說服力、能帶給觀眾超乎想像的體驗，Ae 可以成為你踏入數位特效的墊腳石、甚至能協助你拍出像大衛芬奇《控制》這樣全球票房突破 3 億美金的大片、還能協助你像《媽的多重宇宙》的兩位年輕導演一樣以小成本搏大票房，你也許應該給 Ae 一個機會，讓它協助你實現夢想。
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