2022/10/18,
中國

從輿情控制看懂中共二十大：為何中國網路禁「習躲躲」，卻不禁「封城清零」？

從輿情控制看懂中共二十大：為何中國網路禁「習躲躲」，卻不禁「封城清零」？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

唯有充分理解中共的統治正當性只來自經濟成長，才能看懂清零政策絕對非意在根除疾病：明面上，這是領導人的面子之爭，暗地裡，這更近於裏子問題：中國經濟在習主席手上搞砸了。

文：麟左馬

小說總寫不過現實。小說家難得寫到非常貼近現實，難免竊喜，急忙回過頭來看自己怎麼做到的。前提是，科幻小說常抓住現實社會裡已經潛伏的衝突，拋一個科幻擰轉來引它爆發，讓衝突開花。這次研究做得扎實，才有機會一次預言出三朵花開：中國發生大規模警民衝突、源自中國的全球大疫、中共二十大的輿情操作。

《全面屍控之謎》成書於2019春季，以東亞爆發的疫情為題材，時間設定在近未來：中國的二十大之後，廿一大之前。

而以下是真實世界發生的事：

2019夏季，香港的反送中運動爆發，成為香港市民對中國政府最劇烈的一次抗爭，甚至犧牲香港的社會安全。至於中國大陸境內，有確切影像和報導的大規模長期衝突，目前有2022年7月的河南村鎮銀行維權案

2019冬季，COVID爆發，全球大疫，世界秩序重整。

2022年10月16日要召開二十大，而二十大之前，以力圖繼任的習近平為中心的搜尋字串，兩個月內新增564個屏蔽敏感詞

區區一個小說家，把政治寓言，寫成政治預言，不只因為賭運奇佳。就以寫作背後的研究，來說明為什麼故事裡的近現代，居然和當前的現實如此貼近。

核酸、健康碼、動態清零，還有什麼事件比他們層級高？

在小說中的〈迷霧〉一章，中共掩蓋疫情的反應，是從SARS時期的官僚行為，加上金盾工程的政治邏輯去推導。

故事裡疫情從長江中上游順流而下，敏感詞屏蔽流程，也隨疫情推進而一個個城市資訊被刪除、被屏蔽。長江中下游本是人口最最密集的區域，交通相連，人傳人的疾病由此爆發不意外。不幸言中，COVID初期，武漢，以及一系列封城的訊息，依照封城時間，一個個城市領流水號一樣，列入屏蔽敏感詞。

這個政府的邏輯至今可以被一眼看穿，他們所謂防微杜漸，對象是人民的認知。

有時候情勢太壞，光是看敏感詞怎麼下，都能瞥見輿論風口背後，天災人禍的發展進程。特別尷尬的情境裡，前幾年才大吹大擂的政策，轉眼間成為被屏蔽的敏感詞，就是事情已焦，不准再提，再提翻臉。故事正是基於這些既有事實，試圖在迷霧中推知案情原貌。

現實裡，在敏感詞以外，看出什麼沒有被屏蔽，往往更關鍵。

中國熱門社交平台小紅書統計出564個指涉習近平的敏感詞，網友創意無窮，從基本款「总加速师」到「慨撒帝」這種直指行為的雙關，以及「日子像蜜甜」這種語錄體，還有「巴拿馬文件」這種涉外事務，中共的敏感詞包山跨海，意圖不讓中國人民議論國家領導人。

但是事有蹊蹺，有一整個與每日民生息息相關的面向，完全不在禁制範圍內。

例如「清零宗」相關的話題，至今還能在網路上留存，封城相關的討論也仍然開放。明明在全世界陸續解封的今日，堅持動態清零的中國，每日核酸檢測已經是最擾民的政策，幹嘛不順手禁一禁？清零帝也只不過是習近平滿溢的綽號其中之一而已，有什麼特出之處？

我會說，正因為這事兒攸關民生，是貼身無比，但層級比較低的生活怨氣。抒發這些怨氣是無比重要的情緒出口，但不致覆舟。

舉世聞名的防火長城內，金盾工程如何控管網路輿論的流向，絕不止於刪文章、取消帳號、屏蔽敏感詞。故事裡，政府水軍選定兩個情緒出口：攸關民生的食安破口，以及關乎民族自信，卻屢扶不起，平日被眾所嘲諷的中國男足，因為人人可罵、人人想罵、人人開罵，就能形成熱搜，來掩蓋重要但得低調的事件。

民意如流水，防堵之外，要為輿論特設宣洩題材，誠心推薦層級較低的公共事務，最好層級低到每個人都有口惡氣要發，但發完也不能幹嘛。

現實中，核酸、健康碼、動態清零，相較於什麼事件，層級較低呢？

當然是中國的統治權。

中國政治、中國經濟、中國社會、中國的對外關係，一切只能繞著這核心打轉。而二十大（中國共產黨第二十次全國代表大會）正是判定中國統治權花落誰家的大典：通過全國各省各界代表，以間接民主投票表態，選出中國下一任的權力結構。

中國的最高領導人習近平，此刻正傾全國之力維穩，要用二十大來覆核自己的統治權。聽起來是不是比發動侵烏戰爭的普亭好一點？

習近平的終身制之路

中國不算典型的威權政治：實權在誰身上，那個職務就在體制裡顯得重要。

我們熟悉的例子例如中華民國「類雙首長制」的體制內，嚴家淦當總統的任期內，蔣經國時任國民黨黨主席與行政院長，體制就傾向以行政院長為行政權首腦。當代的著名案例：梅德韋傑夫擔任總統時，時任俄羅斯總理的普亭，也仍然是行政權的中心。但普亭之所以去當了一任總理，也是因為總統任期有法治規範，只能連任一次。

強人普亭至少形式上遵守俄羅斯憲法，不像習近平，他跟委內瑞拉強人Hugo Chavez一樣，拿憲法開刀，直接取消國家元首任期限制。因為最高領導人的三個傳統職位裡，只有一個受到國家法律的限制任期。但中共所謂的集體領導制，權力還真的在職位上。

簡單解釋一下中國式權力核心：由於共產黨一黨專政，黨的最高職位必能取得國家的最高職位，國家元首的稱謂是國家主席。由於胡耀邦之後，再無中共黨主席，所以黨內最高職務是中共中央總書記。但槍桿子出政權的中共，最要緊的權力是軍權，所以中央軍委主席的職務，必然由最高領導人捏在自己手心。這就是中國最高領導人的三位一體職務關係，缺一不可活。

但中共黨職任期其實也有不成文慣例：

  1. 總書記與國務院總理任期約十年（大致上可類比成總統與行政院長職務）
  2. 總書記指定隔代總書記，不得指定下任總書記
  3. 政治局委員「七上八下」（67歲留任，68歲以上卸任）

習近平跟李克強，從胡錦濤和溫家寶手上接過政權，邁入第十年。但習近平2018主導憲法修正案，取消國家主席任期限制的同時，他自己也在69歲的此刻邁入中共總書記的第三屆任期，而且沒有接班人計畫。習正在打破鄧小平留下的所有不成文規定，就算不是明眼人也看得出來：他想搞終身制。

既然經濟就是政治，怎麼能讓中國人民談論政治？

場面話說大業未成，但稍微了解中共的人都知道：習近平一卸任就死定了。


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