信仰持續昇華True Religion引領您進入奢華丹寧的時尚殿堂，True Religion 20週年、推出限量系列，胡宇威、蜜多麗 演繹True Religion真我魅力！

2002年誕生於美國加州的True Religion，設計血液流淌著，如同加州陽光般奔放的品牌情懷，品牌透過獨特剪裁與手工車縫的開創性設計，展現奢華丹寧頂級領域的獨家風範；True Religion仰賴精湛設計的橫空出世，獲頂尖服裝造型師力捧與青睞的同時，吸引無數職業運動員與好萊塢巨星爭相著用，一舉站上丹寧時尚圈天牌之巔。

True Religion問世於千禧世代前期，是許多8、9年級在求學時段，夢寐以求的夢幻品牌，品牌歷經20年的歷史進程，消費者結構亦開始進入世代交替，為了讓台灣新生代消費者，有深刻認識True Religion的機會，總代理LeBags俊嶽企業特別邀請胡宇威、蜜多麗，擔任記者會嘉賓，希冀透過胡宇威、蜜多麗對於丹寧時尚的執愛與穿搭哲學，詮釋True Religion20週年限量系列，繽紛多彩的時尚能量。

Photo Credit : True Religion

品牌20週年記者會，在胡宇威、蜜多麗的連袂登場之下，正式點燃全場的高潮，胡宇威在現場訪問中侃侃而談，自己真的非常喜歡True Religion，每次飛美國都一定會去True Religion店櫃購買牛仔褲，與眾不同的設計與繡線巧思，讓他穿起來身材線條更完美自信！個人衣櫃裡就有4條True Religion丹寧褲款，在接到品牌邀約的當天，身上剛好就是穿著True Religion，胡宇威笑說這可能就是吸引力法則，能夠接到自己愛用的品牌邀約，真的非常開心。品牌專注與眾不同的設計靈感，只有穿過的人，才能體會True Religion的著實魅力，穿過的人都必定對褲款細節與巧思著迷，就如同品牌名稱一樣「真實信仰」穿上True Religion，其他丹寧牛仔褲都只能算是其他品牌的牛仔褲，身為True Religion品牌好友、留美名模蜜多麗，私底下也是品牌忠實大粉絲，蜜多麗在記者會上表示，在日本時裝周走秀、拍攝雜誌封面時就常穿著True Religion，因為自己身形比較接近中南美女性，True Religion的獨特剪裁設計，可以完美襯托與修飾下半身的腰部、臀部與腿部的視覺曲線，即使是生過小孩的女性，True Religion依舊能以火辣造型出門，非常值得女性消費者購買與擁有。

記者會尾聲，在品牌總經理Alan、胡宇威與蜜多麗，共同舉杯慶賀下，畫下完美的帷幕，同時品牌在記者會後訪問中表示：True Religion代表經典奢華丹寧的堅持與格調，同時體現著自我時尚表態的購物意識，就如胡宇威記者會上所說：穿過，才能感受True Religion真實的信仰魔力，今天20週年記者會，非常感謝胡宇威與蜜多麗的友情跨刀，將來會不定期獻上品牌未上市褲款，以感謝胡宇威與蜜多麗，今天為品牌20週年記者會的完美演繹。

20年週年新客酬賓活動

True Religion歡慶20週年新客首購優惠，凡20歲或身分證有20即可享有新客首購8折優惠。

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