任天堂Switch「斯普拉遁3」賣破動森創新紀錄，股票拆分讓許多玩家也開始考慮當股東

文：孫蓉萍

兩年前，受惠於疫情帶來的宅在家需求，任天堂Switch遊戲「集合啦！動物森友會」曾掀起一陣旋風，原本大家認為它的表現很難超越，沒想到紀錄已經被刷新了。

今年9月9日，任天堂延續2015年Wii U遊戲「斯普拉遁（Splatoon）」、2017年Switch遊戲「斯普拉遁2」，推出「斯普拉遁3」；這款遊戲在日本問世三天內就賣出345萬套，創任天堂Switch軟體三天銷售最高紀錄，遠超過2020年「集合啦！動物森友會」的268萬套。

「斯普拉遁3」的內容是四對四的團體賽，類似漆彈遊戲，三分鐘內用墨汁塗抹地面，最後由塗墨面積較大，也就是占地較多的一隊獲勝。用戶可以在線上與全世界的玩家作戰，而且首次支援中文。

股票拆分，降低股東門檻

這款遊戲熱賣也帶動了Switch的銷路。《日本經濟新聞》引用《電玩通》的數據指出，Switch的4到6月國內銷售量比去年同期減少33%，僅84萬部，但是7至9月則年增36%，達118萬部。

與此同時，任天堂的股票也備受市場關注，特別是10月1日實施分割後，更大舉降低了投資門檻。過去，許多人從小就玩任天堂，長大以後也想當它的股東，但是買不下手。例如，9月28日，任天堂收5.97萬日圓，而日本交易單位為100股，因此需要597萬日圓才能投資，散戶覺得高不可攀。

東京證交所為了讓散戶更容易投資股市，也希望企業調降投資門檻，並明確定出50000日圓到50萬日圓的區間。於是，任天堂決定股票分割，一拆為十，是1991年5月之後31年首次分拆。10月7日收盤價為6056日圓，雖然投資還是要有50萬日圓以上的資金，但已經降到先前的十分之一。

Photo Credit: 財訊

總公司位於京都的任天堂，在全球已賣出超過八億部硬體，以及至少54億套軟體，「瑪利歐」、「薩爾達傳說」等遊戲都膾炙人口。1889年創業的任天堂，目前總市值達7.86兆日圓，日本排名第10，是一家在獨創性、遠見等方面都有過人競爭力的公司。

《鑽石Online》設定了六個指標評比京都企業，分別是：

創新度對獲利的貢獻度 為股東創造的經營績效 外資投資人的支持度 創辦人或董事對經營的參與度 倚賴負債程度 與往來對象等特定企業的緊密程度

結果，任天堂以264分（總分300分）拿下第一。

根據《東洋經濟週刊》所做的企業財務力排名指出，任天堂也蟬聯兩年冠軍，從成長、獲利、安全和規模這四個面向來看，任天堂都遠比其他公司穩健。2020年度現金和存款金額是1.2兆日圓，有息負債為零，自有資本比率達到76.6%。另外營業額年增34.4%，達1.8兆日圓，營業利益率36.4%，ROE（股東權益報酬率）為25.6%。

以改革抗隱憂，前景仍可期

不過，市場分析師指出，任天堂短期內的隱憂是控制電流的類比半導體採購出現瓶頸，影響硬體生產。已邁入第六年的Switch，在軟體助攻之下，需求仍然居高不下，尤其郊區或地方城市經常供不應求，錯失銷售良機。

任天堂的玩家人數持續成長，2021年度達到1.04億人。但2023年3月底為止的2022年度，該公司預估Switch全球銷售量比前一年減少9%，為2100萬部；軟體減少11%，為2.1億套；至於營業額，估計減少6%，為1.6兆日圓，營業利益年減16%，為5000億日圓，淨利更減少29%，僅3400億日圓。

半導體不足的問題難解，任天堂設法擴大業績，連外盒都是改革對象。《日本經濟新聞》報導，8月生產的Switch外盒體積要縮小兩成，希望藉此提升運輸效率。船運到歐美市場要花1到2個月，空運只要大約兩星期，但空運成本較高；因此任天堂希望降低成本，增加輸送量。每部運輸效率估計可減少9%，而且還能減少15%的捆包材料，對環保也有所貢獻。未來任天堂仍是值得關注的對象。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航