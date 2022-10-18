2022/10/18,
經濟

拜登祭出晶片制裁措施，中國半導體產業一夕間遭斬首，美籍高管面臨去留抉擇

拜登祭出晶片制裁措施，中國半導體產業一夕間遭斬首，美籍高管面臨去留抉擇
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

財經新聞網站Benzinga報導，一個名為「立黨」（@lidangzzz）的推特用戶寫道：「在中國所有半導體製造企業的所有美籍高級主管和工程師，昨天集體辭職，中國半導體製造一夜間直接癱瘓。」「拜登一項制裁的殺傷力，比川普4年十幾波表演型制裁加起來還要大。」

拜登祭出制裁措施，中國半導體產業一夕間遭斬首

（中央社）美國拜登（Joe Biden）政府7日公布一項全面戰略，在先進半導體生產領域推動美國前進並攔阻中國，幾乎一夕間消滅了中國的半導體產業，與北京的高科技戰爭也跟著升級。

財經新聞網站Benzinga報導，一個名為「立黨」（@lidangzzz）的推特用戶寫道：「在中國所有半導體製造企業的所有美籍高級主管和工程師，昨天集體辭職，中國半導體製造一夜間直接癱瘓。」

「拜登一項制裁的殺傷力，比川普4年十幾波表演型制裁加起來還要大。」

Benzinga稱，中國長江存儲科技（Yangtze Memory Technologies Co）和另外30家中國半導體公司已被美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）列入「未經核實清單」（Unverified List, UVL）。

拜登政府實施的制裁還禁止企業將人工智慧（AI）所需的尖端處理器運往中國。這些範圍廣泛的新規定是要讓美國和其他西方國家在進步時，把中國的AI產業保持在石器時代。

這些限制也禁止晶片製造工具和設計軟體出口到中國，並禁止台積電和三星等世界頂級晶片製造廠為中國企業生產尖端晶片。

拜登總統的行政命令其中一項規定，任何在中國工作的美國公民或綠卡持有人不得在中國半導體行業工作，否則有失去美國公民身分的風險。

根據@lidangzzz的推文，受影響的不僅僅是美國人。

「今天長江存儲來自科林研發（Lam Research）的人走光了，12日應用材料（Applied Materials）的人也要撤。不止長江，還有上海華力微電子（HLMC）、上海集成電路研發中心（ICRD）嘉定廠、合肥長鑫DRAM廠。」

世界最重要的半導體工具製造商之一艾司摩爾（ASML Holding NV）已通知其美國員工停止為中國客戶提供服務。

推文稱：「本次制裁起點是無限追溯，確保杜絕用到任何美國產品和技術。」

推文寫道：「中國半導體製造的半壁江山直接價值歸零，全面崩潰，一丁點都不剩。」

Benzinga稱，儘管新制裁措施對中國半導體業造成沉重打擊，但隨著中國向深圳的半導體公司提供大量補貼和財務激勵措施，大力發展國內晶片產業，美國的影響力最終可能消退。

美新禁令掐中國晶片業，美籍高管面臨去留抉擇

（中央社）美籍人士在中國半導體企業身居要職，幫助製造商開發新晶片趕超競爭對手，如今這些人在美國最新的出口管制下左右為難；美方新規禁止美國公民協助中國研發先進晶片。

《華爾街日報》檢閱公司文件和企業官網後發現，在16家上市的中國半導體公司中，至少有43名高層是美國公民。他們當中許多人在中企擔任執行長、副總裁或董事長等高層。

相關公司文件顯示，這些美籍高管在任職中國晶片公司前，幾乎都曾在矽谷的晶片製造商或半導體設備公司任職多年。其中有些人是透過「海外高層次人才引進計畫」（俗稱千人計畫）等舉措被吸引到中國；中國政府於2008年推出千人計畫，以提高國內的研究水準。

美國商務部這個月對一系列晶片和晶片製造技術實施出口管制，這是美國迄今對中國科技產業的最大打擊。

這項讓半導體業者猝不及防的罕見舉措還透過禁止美方人員在未經許可下，協助中國研發或生產先進晶片，限制美國技術的使用。商務部對「美方人員」的定義，包括美國公民、取得永久居留身分者、居住在美國者及美國企業。

風險顧問公司「控制風險」（Control Risks）分析師曹嘉榮（Dane Chamorro）說，對於中國企業的許多高階主管來說，新禁令恐迫使他們在工作和美國公民或永久居留身分間抉擇。新規要求所有美方人員都必須申請許可，才能繼續在中國從事先進晶片的研發工作。

中國最大晶片製造設備供應商之一中微半導體（AMEC）的創辦人兼董事長尹志堯（Gerald Yin）就是典型例子。根據中微半導體網站和最新年度報告，他和6名現任高階經理與核心研究人員都是美國公民。

中微半導體是上海證券交易所上市公司，尹志堯在矽谷工作近20年，曾任職英特爾（Intel Corp.）和應用材料公司（Applied Materials Inc.）等美企。在離職創立中微半導體前，他曾擔任應材亞洲區技術長。

受衝擊者也包括車用與電腦快閃記憶晶片設計公司北京兆易創新（GigaDevice）。公司最新年報顯示，副董事長舒清明和董事程泰毅持有美國護照。

不過貝恩策略顧問公司（Bain & Co.）合夥人胡克爾 （Anne Hoecker）表示，雖然扣住人才並祭出所有其他限制，可能讓中國晶片業的發展顯著減緩，但還不足以扼殺中國晶片業。

胡克爾說：「有件事中國始終堅持——需要打造自給自足的半導體。他們會持續投入大量金錢，也會持續有所進步。」

紐時：美牽制中國半導體技術發展，拉攏盟國參與

（中央社）《紐約時報》14日報導，美國總統拜登政府經過內部討論，以及與盟國的艱辛協商後，正推動阻止中國取得關鍵半導體技術的全球運動。

拜登政府的高階官員今年春天與國內企業主管談話時，透露了一項頗具企圖心的計畫，意在抗衡中國軍方飛速進步的技術能力。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。