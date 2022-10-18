拜登祭出晶片制裁措施，中國半導體產業一夕間遭斬首，美籍高管面臨去留抉擇

拜登祭出制裁措施，中國半導體產業一夕間遭斬首

（中央社）美國拜登（Joe Biden）政府7日公布一項全面戰略，在先進半導體生產領域推動美國前進並攔阻中國，幾乎一夕間消滅了中國的半導體產業，與北京的高科技戰爭也跟著升級。

財經新聞網站Benzinga報導，一個名為「立黨」（@lidangzzz）的推特用戶寫道：「在中國所有半導體製造企業的所有美籍高級主管和工程師，昨天集體辭職，中國半導體製造一夜間直接癱瘓。」

「拜登一項制裁的殺傷力，比川普4年十幾波表演型制裁加起來還要大。」

Benzinga稱，中國長江存儲科技（Yangtze Memory Technologies Co）和另外30家中國半導體公司已被美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）列入「未經核實清單」（Unverified List, UVL）。

拜登政府實施的制裁還禁止企業將人工智慧（AI）所需的尖端處理器運往中國。這些範圍廣泛的新規定是要讓美國和其他西方國家在進步時，把中國的AI產業保持在石器時代。

這些限制也禁止晶片製造工具和設計軟體出口到中國，並禁止台積電和三星等世界頂級晶片製造廠為中國企業生產尖端晶片。

拜登總統的行政命令其中一項規定，任何在中國工作的美國公民或綠卡持有人不得在中國半導體行業工作，否則有失去美國公民身分的風險。

根據@lidangzzz的推文，受影響的不僅僅是美國人。

「今天長江存儲來自科林研發（Lam Research）的人走光了，12日應用材料（Applied Materials）的人也要撤。不止長江，還有上海華力微電子（HLMC）、上海集成電路研發中心（ICRD）嘉定廠、合肥長鑫DRAM廠。」

世界最重要的半導體工具製造商之一艾司摩爾（ASML Holding NV）已通知其美國員工停止為中國客戶提供服務。

推文稱：「本次制裁起點是無限追溯，確保杜絕用到任何美國產品和技術。」

推文寫道：「中國半導體製造的半壁江山直接價值歸零，全面崩潰，一丁點都不剩。」

Benzinga稱，儘管新制裁措施對中國半導體業造成沉重打擊，但隨著中國向深圳的半導體公司提供大量補貼和財務激勵措施，大力發展國內晶片產業，美國的影響力最終可能消退。

美新禁令掐中國晶片業，美籍高管面臨去留抉擇

（中央社）美籍人士在中國半導體企業身居要職，幫助製造商開發新晶片趕超競爭對手，如今這些人在美國最新的出口管制下左右為難；美方新規禁止美國公民協助中國研發先進晶片。

《華爾街日報》檢閱公司文件和企業官網後發現，在16家上市的中國半導體公司中，至少有43名高層是美國公民。他們當中許多人在中企擔任執行長、副總裁或董事長等高層。

相關公司文件顯示，這些美籍高管在任職中國晶片公司前，幾乎都曾在矽谷的晶片製造商或半導體設備公司任職多年。其中有些人是透過「海外高層次人才引進計畫」（俗稱千人計畫）等舉措被吸引到中國；中國政府於2008年推出千人計畫，以提高國內的研究水準。

美國商務部這個月對一系列晶片和晶片製造技術實施出口管制，這是美國迄今對中國科技產業的最大打擊。

這項讓半導體業者猝不及防的罕見舉措還透過禁止美方人員在未經許可下，協助中國研發或生產先進晶片，限制美國技術的使用。商務部對「美方人員」的定義，包括美國公民、取得永久居留身分者、居住在美國者及美國企業。

風險顧問公司「控制風險」（Control Risks）分析師曹嘉榮（Dane Chamorro）說，對於中國企業的許多高階主管來說，新禁令恐迫使他們在工作和美國公民或永久居留身分間抉擇。新規要求所有美方人員都必須申請許可，才能繼續在中國從事先進晶片的研發工作。

中國最大晶片製造設備供應商之一中微半導體（AMEC）的創辦人兼董事長尹志堯（Gerald Yin）就是典型例子。根據中微半導體網站和最新年度報告，他和6名現任高階經理與核心研究人員都是美國公民。

中微半導體是上海證券交易所上市公司，尹志堯在矽谷工作近20年，曾任職英特爾（Intel Corp.）和應用材料公司（Applied Materials Inc.）等美企。在離職創立中微半導體前，他曾擔任應材亞洲區技術長。

受衝擊者也包括車用與電腦快閃記憶晶片設計公司北京兆易創新（GigaDevice）。公司最新年報顯示，副董事長舒清明和董事程泰毅持有美國護照。

不過貝恩策略顧問公司（Bain & Co.）合夥人胡克爾 （Anne Hoecker）表示，雖然扣住人才並祭出所有其他限制，可能讓中國晶片業的發展顯著減緩，但還不足以扼殺中國晶片業。

胡克爾說：「有件事中國始終堅持——需要打造自給自足的半導體。他們會持續投入大量金錢，也會持續有所進步。」

紐時：美牽制中國半導體技術發展，拉攏盟國參與

（中央社）《紐約時報》14日報導，美國總統拜登政府經過內部討論，以及與盟國的艱辛協商後，正推動阻止中國取得關鍵半導體技術的全球運動。

拜登政府的高階官員今年春天與國內企業主管談話時，透露了一項頗具企圖心的計畫，意在抗衡中國軍方飛速進步的技術能力。